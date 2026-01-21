Australian Open, le quote: Sinner-Duckworth vinta in partenza. Musetti (troppo?) favorito su Sonego

Giornata ricca d’Italia a Melbourne Park. Tempo di secondi turni per la parte bassa dei due tabelloni. La grande attesa è per Jannik Sinner…per quanto le quote siano, come sempre, intransigenti. L’azzurro sfiderà l’australiano James Duckworth, alle 9 sulla Rod Laver Arena, in un match che sulla carta appare senza storia. “Se giocherò aggressivo potrò mettere in difficoltà Jannik“, ha affermato con audacia Duckworth. Ma l’impressione, confermata anche dalle quote, è che ci voglia ben più del coraggio per affrontare Sinner. Favorito nettamente a 1,01 un po’ ovunque, con l’australiano pagato mediamente tra 13,00 e 15,00.

Non solo Sinner, le quote degli altri italiani

L’altro match più atteso è ovviamente il derby tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, che andrà in scena alle 1.30 italiane sulla Margaret Court Arena. Nonostante le quote abbastanza sfavorevoli (non quanto Sinner) il torinese può piazzare il colpaccio. Ha firmato un ottimo esordio, sul cemento sa come mettere in difficoltà l’amico carrarino, specie servendo bene, e non ha la pressione sulle sue spalle. Potrebbe essere la grande sorpresa della notte. Sognando un miracolo di Francesco Maestrelli che, per quanto meriterebbe un ulteriore prosieguo di questo meraviglioso cammino, appare spacciato nei confronti di Novak Djokovic. Per gioco, spessore ed esperienza.

Luciano Darderi, sfavorito con Sebastian Baez (otto vittorie su nove partite, nessuno come lui nel 2026), può sognare il terzo turno. Il tennis c’è, anche sul cemento è riuscito a trovare la giusta quadra. Da fondo, con il servizio, sarà fondamentale non dare ritmo eccessivo ed entrare in scambi lunghi. Qualche vincente in più sarà la chiave per ribaltare un pronostico più vicino di quanto non sembri.