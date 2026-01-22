Australian Open: Bartunkova sorprende Bencic. Vittoria per Swiatek, Anisimova, Rybakina e Osaka

Se la prima parte di giornata ha regalato i ruggiti di Jessica Pegula e Madison Keys, ma anche la sconfitta di Paula Badosa, all’Australian Open non sono mancate le sorprese anche negli ultimi match di secondo turno. In campo Iga Swiatek, Amanda Anisimova, Elena Rybakina, Belinda Bencic, Naomi Osaka e molte altre. Andiamo a vedere come sono andate le loro partite.

[Q] N. Bartunkova b. [10] B. Bencic 6-3 0-6 6-4

Nikola Bartunkova sta vivendo il suo sogno. Dopo essersi qualificata per il suo primo tabellone principale di uno Slam, la 19enne ceca è riuscita a vincere un paio di partite e ha così conquistato l’accesso al terzo turno. Belinda Bencic è crollata, a seguito di oltre due ore di tennis, con il punteggio di 6-3 0-6 6-4. Se i primi due set si sono risolti in maniera piuttosto netta, il terzo ha regalato più equilibrio tra le parti. La numero 126 del mondo si è trovata due volte avanti di un break, ma non è riuscita a mantenere il vantaggio. Il terzo break è stato quello buono per Bartunkova, che ha chiuso la partita con un saldo migliore dell’avversaria tra vincenti ed errori (la ceca +15, la svizzera +10).

Troppo morbida la decima tennista al mondo con la seconda di servizio, colpo con il quale ha vinto un punto su tre quando era costretta a giocarlo. Si interrompe a 12, quindi, la trafila di match vinti consecutivamente da Bencic (senza contare il ritiro a Hong Kong lo scorso ottobre prima di entrare in campo), che per di più da quando era tornata dalla maternità non aveva ancora mai perso una partita contro una tennista fuori dalla top 100 nel circuito maggiore (12-0 per lei prima di questo match). Bartunkova, invece, si è subito fatta valere nel primo confronto contro una top 20. Un successo eccezionale per lei, che ora se la vedrà con Elise Mertens al terzo turno.

[2] I. Swiatek b. M. Bouzkova 6-2 6-3

Iga Swiatek con il tempo sta trovando la sua forma in Australia. Dopo le prestazioni non di certo scintillanti in United Cup, la tennista polacca si è presentata a Melbourne con la speranza di giocare un buon tennis. Il Career Grand Slam, ha detto lei stessa, non è l’obiettivo principale. Sta di fatto che, contro Marie Bouzkova, Swiatek ha offerto una buona prova che le ha permesso di chiudere il match per 6-2 6-3. L’unico momento di difficoltà vissuto dalla semifinalista delle edizioni 2022 e 2025 è stato a inizio secondo parziale, quando la giocatrice ceca si è trovata avanti 3-1. Con pazienza e ricercando le trame più efficaci del suo tennis, però, la polacca ha infilato cinque game consecutivi ed è riuscita così a tagliare il traguardo per la terza volta su altrettanti testa a testa con Bouzkova.

Il bilancio dei vincenti dice quasi tutto di questa partita: Swiatek ne ha sferrati 31, la tennista ceca ne ha piazzati 3, e ha così rimediato la nona sconfitta (su 9 match disputati complessivamente) contro una tennista tra le prime 2 in classifica. La polacca, invece, mantiene saldo il suo primo posto nel ranking delle più vittoriose a livello Slam a partire dal 2021 (92 successi), lei che da quell’anno ha perso solamente 5 partite contro giocatrici fuori dalla top 40, a fronte di ben 143 affermazioni. Ora, per un posto agli ottavi, Swiatek sfiderà Anna Kalinskaya.

[4] A. Anisimova b. K. Siniakova 6-1 6-4

Amanda Anisimova continua ad avanzare silenziosa in quel di Melbourne. Per 6-4 6-1, in un’ora e trequarti di gioco, la tennista statunitense ha battuto Katerina Siniakova. Solo nel secondo parziale di questa sfida c’è stata un po’ di incertezza. Trovatasi avanti 4-3, la ceca è riuscita a trascinare la sua avversaria ai vantaggi nell’ottavo gioco. Qui, però, la qualità della numero 4 al mondo è uscita allo scoperto e le ha permesso di strappare la vittoria nonostante gli 8 doppi falli. Con 31 vincenti all’attivo – Siniakova 9 – Anisimova accede quindi al terzo turno, dove incrocerà la racchetta con la connazionale Peyton Stearns.

[5] E. Rybakina b. V. Gracheva 7-5 6-2

Anche Elena Rybakina procede senza intoppi nel tabellone australiano. La finalista dell’edizione 2023 ha avuto la meglio su Varvara Gracheva per 7-5 6-2. Si tratta del terzo successo per la kazaka su altrettanti confronti diretti con la francese, che nel primo set si è trovata ad avere due chance consecutive per allungare sul 4-1. Mancate queste opportunità, la quinta tennista in graduatoria mondiale ha piano piano trovato il suo ritmo e a mano a mano che i giochi passavano il suo tennis è aumentato qualitativamente. Con il 76% di conversione con la prima di servizio Rybakina approda al terzo turno. Qui sarà opposta a Tereza Valentova.

[16] N. Osaka b. S. Cirstea 6-3 4-6 6-2

Ha avuto invece più di un problema da risolvere Naomi Osaka, campionessa dello Slam oceanico nel 2019 e nel 2021. Niente che riguardasse il vestito con cui entra in campo, del quale se ne è parlato molto in questi giorni. La tennista nipponica è stata messa a dura prova da Sorana Cirstea, all’ultima stagione della carriera. La giocatrice rumena ha deposto le armi solamente dopo due ore di gioco. Un 6-3 4-6 6-2 piuttosto complicato per la numero 17 del ranking, che ha tentato per tutto il match di essere più aggressiva rispetto alla sua rivale. Il numero dei vincenti (38 Osaka, 10 Cirstea) e dei gratuiti (41 per la nipponica, 23 per la rumena) rispecchia le dinamiche del campo, all’interno del quale le due tenniste hanno avuto qualche battibecco durante la partita. Ciononostante, Naomi è riuscita a vendicarsi dell’unico precedente perso contro Sorana. Adesso sfiderà Maddison Inglis per un posto agli ottavi di finale.

Avanzano Noskova, Mertens e Valentova. Ostapenko eliminata

Linda Noskova ha faticato più del previsto per aggiudicarsi il match contro la tennista di casa Taylah Preston, recente semifinalista a Hobart. La giocatrice ceca ha avuto la meglio per 6-2 4-6 6-2 e ora troverà al terzo turno Xinyu Wang, fresca finalista a Auckland. La cinese ha avuto ragione di Jelena Ostapenko, in rimonta, con il punteggio di 4-6 6-4 6-4. Successo anche per la veterana belga Elise Mertens, che con un agevole 6-3 6-1 si è sbarazzata della nipponica Moyuka Uchijima.

Anche Tereza Valentova ha conquistato il biglietto per il terzo turno (il suo primo in uno Slam) e anche per la top 50 virtuale. La 18enne ceca è uscita vittoriosa dal derby contro Linda Fruhvirtova per 7-5 2-6 6-3 dopo circa due ore e trequarti di gioco. Torna tra le prime 50 nella classifica live anche Peyton Stearns, che con lo score di 6-2 7-5 ha gestito la croata Petra Marcinko. Infine, per la gioia dei tifosi di casa, Maddison Inglis è riuscita a strappare un posto tra le migliori 32 del torneo. L’australiana ha battuto Laura Siegemund dopo una battaglia durata quasi tre ore e mezza. La seconda vittoria in carriera su una top 50 è arrivata con il punteggio di 6-4 6-7(3) 7-6(7), lei che con questo risultato diventa così l’unica tennista di casa al terzo turno dell’Australian Open.