Australian Open: Zverev batte Norrie, Bublik agli ottavi senza perdere set

[3] A. Zverev b. [26] C. Norrie 7-5 4-6 6-3 6-1

Lascia di nuovo un set per strada Alexander Zverev. Al terzo turno dell’Australian Open il finalista uscente ha avuto la meglio su Cameron Norrie, dopo due ore e trequarti di gioco, con il punteggio di 7-5 4-6 6-3 6-1. Sulla John Cain Arena l’equilibrio è durato solamente per i primi due set. Poi il tedesco ha dilagato contro il numero 27 al mondo e ha chiuso la pratica con 16 ace messi a referto, il 78% di conversione con la prima e ben 52 vincenti all’attivo (il britannico 29). Dal lato opposto, Norrie ha perso fiducia a partire dalla terza frazione e ha così rimediato la sesta sconfitta su altrettanti match disputati contro top 5 negli Slam.

Sascha, invece, allunga a 11 la trafila vincente negli Slam contro i tennisti mancini, lui che nelle ultime 36 partite in cui se li è trovati di fronte ha vinto ben 35 volte. Lo spavento per i dolori avvertiti al tendine d’Achille sembra essere più che passato. Ora Zverev si è qualificato per la seconda settimana di uno Slam per la 23esima volta in carriera, la settima in Australia, che lo fa diventare il primo tedesco nell’Open ad aver strappato così tanti ottavi di finale nel Major oceanico. Adesso dovrà vedersela con un avversario decisamente più tosto: la bestia nera Francisco Cerundolo, che deve ancora perdere un set nel torneo e contro cui ha perso 3 volte su 5 (ma sempre sulla terra rossa).

PRIMO E SECONDO SET (di Paolo Pinto) – Il cuore di Cameron Norrie! Sa che il suo avversario non è al meglio e lui fa di tutto per metterlo ancor più in difficoltà. Si aggrappa alla racchetta, alla rete, ai colpi del suo avversario. E questa resistenza gli paga nel secondo set in cui stringe i denti, fa passare la burrasca e poi porta a casa la dote. Alexander Zverev si presenta al terzo turno con l’obiettivo di trovare certezze sia sul piano fisico che su quello mentale. Le vittorie su Diallo e Muller non hanno fugato pienamente i dubbi sul suo stato di forma. Zverev ha vinto tutti e sei i precedenti con Norrie nel circuito maggiore e questo è un vantaggio.

Eppure la partenza è contratta e ne approfitta subito il suo avversario per salire 2-0. Norrie da fondo, Zverev con qualche volontà in più di affacciarsi a rete. Quello che rischia di più è sempre il tedesco, sempre in spinta e pronto a cercare il vincente. Una chance di break sfruttata dal britannico, mentre il tedesco rientra in carreggiata alla quarta opportunità di break nel game successivo. Norrie rema da fondo e si difende, mentre Zverev impone il suo ritmo. Nell’undicesimo game la svolta con il break decisivo piazzato col britannico impreciso, 7-5. Nel quinto game ancora il tedesco in spinta in risposta e Norrie che comincia male e si ritrova 15-40. Risale la corrente, si affida al servizio e salva il suo turno di battuta. Poi all’improvviso l’equilibrio è rotto da un passaggio a vuoto del tedesco con Norrie che ne approfitta e infila un filotto di due giochi consecutivi che rimettono tutto in parità, 6-4.

TERZO E QUARTO SET – Il numero 3 del mondo si fa un esame di coscienza tra il secondo e il terzo parziale. Al rientro in campo è molto più attento: la battuta torna a essere dirompente e da fondocampo i colpi a rimbalzo filano che è un piacere. Il 28enne di Amburgo brekka nel terzo gioco, poi anche nel nono, e lasciando in totale 2 punti all’avversario in risposta in tutta la frazione chiude il parziale per 6-3. Il quarto set, poi, è un monologo di Sascha. Il 30enne britannico è sempre più sfiduciato e si fa investire dalle accelerazioni del suo avversario, che cavalca l’onda e prende così il controllo totale della partita. Zverev è solido e piazza vincenti, Norrie è falloso e non sa più come impensierire il rivale. Va da sé che dopo due ore e trequarti di partita il teutonico riesce a tagliare il traguardo. Grazie a una vittoria per 7-5 4-6 6-3 6-1 è agli ottavi di finale.

[10] A. Bublik b. T. M. Etcheverry 7-6(4) 7-6(5) 6-4

Procede indisturbata la corsa di Alexander Bublik. Il neo-top 10 ha superato Tomas Martin Etcheverry, dopo circa due ore e quaranta minuti di partita, con il punteggio di 7-6(4) 7-6(5) 6-4. Il loro primo confronto diretto nel circuito maggiore è andato in scena nella Margaret Court Arena. E lo spettacolo non è di certo mancato. Il primo set è stato subito molto lottato. Pochissime opportunità in risposta da ambo i lati e grande qualità al servizio. Il numero 62 al mondo è riuscito a procurarsi un set point sul 5-4, ma il decimo tennista in classifica glielo ha cancellato e al tie-break ha preso sin dai primi punti il controllo delle operazioni.

Giunti in rapidità al 6-6 anche nella seconda frazione, il kazako e l’argentino hanno messo in piedi un tie-break stellare con soluzioni da cineteca. Sul 5-5, però, è stato di nuovo Bublik a fare la differenza con una risposta vincente di dritto e un ace che gli hanno regalato anche il secondo parziale. Il terzo, infine, è stato deciso da un break agguantato in apertura dal 28enne kazako, bravo in seguito a tenersi stretto il vantaggio sino al successo. Nulla fare invece per il 26enne argentino, che manca di nuovo l’appuntamento con la prima vittoria su un top 10. Il suo bilancio contro questi ultimi è attualmente di 0 affermazioni e ben 18 sconfitte.

Al contrario, il campione recente del 250 di Hong Kong ha dimostrato ancora una volta il suo nuovo status (prima non era così) mettendo a segno 58 vincenti, di cui 21 ace (l’avversario meno della metà di entrambi), vincendo il 90% di punti con la prima e non perdendo mai il turno di battuta. Sasha diventa poi il secondo tennista kazako a qualificarsi per gli ottavi di finale in Australia dopo Mikhail Kukushkin nel 2012 e completa così il bottino per quanto riguarda le seconde settimane degli Slam. Per di più, in quel di Melbourne Bublik si è qualificato agli ottavi senza perdere set. Ora però le cose, per lui, si faranno più interessanti. L’idolo di casa Alex de Minaur lo attende al varco in una partita che promette scintille.