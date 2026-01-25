Australian Open, Alcaraz: “Sinner ha dimostrato che campione è. Bravo ad uscirne indenne”

Nel day 7 dell’Australian Open 2026 rischiava di esserci un colpo di scena non indifferente che avrebbe inevitabilmente scombussolato il proseguimento del torneo. Jannik Sinner, bi-campione in carica, si è ritrovato a dover fronteggiare dei forti crampi nel corso del match di terzo turno contro Eliot Spizzirri, che sembravano davvero poterlo tagliare fuori dal tabellone. E invece, anche grazie all’applicazione dell’heat rule che ha portato alla sospensione del gioco per la chiusura del tetto, il n° 2 del mondo ha avuto la possibilità di fermarsi per qualche minuto e di provare a riprendersi dal punto di vista fisico, almeno in parte.

In merito alla questione, che è diventata inevitabilmente il tema caldo all’Australian Open 2026 e che ha visto lo stesso Jannik Sinner ammettere di aver avuto fortuna, si è espresso anche il suo principale rivale, Carlos Alcaraz, ai microfoni di ‘Eurosport España’ dopo la vittoria contro Tommy Paul. Il n° 1 del mondo è stato molto sincero nel riconoscere la bravura dell’altoatesino nel saper gestire al meglio la situazione. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole.

Australian Open, Alcaraz: “Crampi Sinner? Possono avere un impatto …”

“Sapevamo già che avremmo avuto una giornata così calda e intensa. Mi sono allenato per 35-40 minuti e sentivo già il caldo. Non potevo immaginare di giocare una partita in queste condizioni. E credo che mi capiterà martedì. Ovviamente, ho guardato la partita di Jannik e ho seguito quello che succedeva. Sono situazioni molto complicate che devi superare. Quando hai a che fare con il caldo o con fattori esterni al gioco, a volte diventa molto più complicato”.

“Ancora una volta, Jannik ha dimostrato che campione è, che grande giocatore e quanto è bravo a uscire da quelle situazioni in modo ‘indenne’, per così dire. I problemi fisici ci sono sempre, e sono sicuro che farà del suo meglio per riprendersi. Ma questo può sempre avere un impatto verso la fine della settimana“.