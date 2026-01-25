Interviste

Australian Open, Alcaraz: “Sinner ha dimostrato che campione è. Bravo ad uscirne indenne”

"I problemi fisici ci sono sempre, sicuro che farà del suo meglio per riprendersi", ha detto Carlos Alcaraz. "Questo può avere un impatto verso la fine della settimana"

Di Fabio Barera
Nel day 7 dell’Australian Open 2026 rischiava di esserci un colpo di scena non indifferente che avrebbe inevitabilmente scombussolato il proseguimento del torneo. Jannik Sinner, bi-campione in carica, si è ritrovato a dover fronteggiare dei forti crampi nel corso del match di terzo turno contro Eliot Spizzirri, che sembravano davvero poterlo tagliare fuori dal tabellone. E invece, anche grazie all’applicazione dell’heat rule che ha portato alla sospensione del gioco per la chiusura del tetto, il n° 2 del mondo ha avuto la possibilità di fermarsi per qualche minuto e di provare a riprendersi dal punto di vista fisico, almeno in parte.

In merito alla questione, che è diventata inevitabilmente il tema caldo all’Australian Open 2026 e che ha visto lo stesso Jannik Sinner ammettere di aver avuto fortuna, si è espresso anche il suo principale rivale, Carlos Alcaraz, ai microfoni di ‘Eurosport España’ dopo la vittoria contro Tommy Paul. Il n° 1 del mondo è stato molto sincero nel riconoscere la bravura dell’altoatesino nel saper gestire al meglio la situazione. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole.

Sapevamo già che avremmo avuto una giornata così calda e intensa. Mi sono allenato per 35-40 minuti e sentivo già il caldo.  Non potevo immaginare di giocare una partita in queste condizioni. E credo che mi capiterà martedì. Ovviamente, ho guardato la partita di Jannik e ho seguito quello che succedeva. Sono situazioni molto complicate che devi superare. Quando hai a che fare con il caldo o con fattori esterni al gioco, a volte diventa molto più complicato”.

Ancora una volta, Jannik ha dimostrato che campione è, che grande giocatore e quanto è bravo a uscire da quelle situazioni in modo ‘indenne’, per così dire. I problemi fisici ci sono sempre, e sono sicuro che farà del suo meglio per riprendersi. Ma questo può sempre avere un impatto verso la fine della settimana“.

