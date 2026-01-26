Australian Open, Fritz: “Difficile entrare in partita, ma non sono uno che si ritira”

È un Taylor Fritz particolarmente abbacchiato quello che si presenta in conferenza stampa al termine del match contro Lorenzo Musetti agli ottavi di finale dell’Australian Open. È la prima sconfitta sul cemento rimediata contro l’azzurro, ma quello che sembra turbare l’animo dello statunitense è stata l’impossibilità di giocare al massimo delle proprie potenzialità con un ginocchio, e non solo, che continua a dolere non poco. Il californiano è stato battuto, sul finale anche mortificato, dal toscano in stato di grazia che ha archiviato la pratica in tre set.

Taylor si è soffermato sulle buone sensazioni pre match, salvo poi peggiorare in fase di riscaldamento e di come la voglia di onorare l’impegno abbia prevalso sul gettare la spugna. Per quanto concerne, invece, il da farsi per recuperare appieno dall’infortunio sembrerebbe tutto work in progress nonostante la direzione che voglia intraprendere l’americano e il suo staff sia quella di una terapia conservativa rispetto a un lungo stop.

Le condizioni di Fritz

D. Taylor, prima della partita dicevi che fisicamente non ti sentivi al meglio. Come ti sei sentito durante la partita? Ho visto che avevi un sacco di cerotti sul torace. Come ti senti adesso?

TAYLOR FRITZ: “Non bene. Sono stato piuttosto trasparente riguardo al problema al ginocchio per tutta la settimana. Ero molto contento di come mi sentivo durante i primi due turni, poi sono entrato in campo dopo la partita con Stan e mi sono reso conto che non mi sentivo bene contro di lui, specialmente verso la fine della partita. Oggi l’ho sentito fin dall’inizio. Stamattina durante il riscaldamento mi sentivo bene. Poi, quando ho fatto le cose che faccio prima della partita, come muovermi e cose del genere, ho detto al mio fisioterapista: ‘Il mio ginocchio non va bene’. Speravo si sciogliesse. Non credo che sia peggiorato, ma è rimasto più o meno uguale per tutta la partita. Era come se praticamente tutto lo infastidisse.”

D. Prima del torneo e nei turni precedenti hai detto che avresti parlato delle altre cose che provavi.

TAYLOR FRITZ: “Era il mio muscolo obliquo. Era tutto il nastro. Abbiamo provato a fasciarlo oggi perché mi sembrava che nel primo set non fosse un problema così grave. Nel secondo set forse un po’ di più. Poi nella partita con Stan il mio muscolo obliquo mi stava davvero uccidendo quando cercavo di rispondere. Lui mi serviva il secondo servizio sul rovescio. Io non riuscivo a colpire, riuscivo a spingerla solo se provavo a girarmi. Mi faceva malissimo. Prima del torneo ho fatto un’ecografia, dopo il secondo turno ne ho fatto un’altra. Ieri ho fatto una risonanza magnetica.

È esattamente la stessa cosa che ho avuto l’anno scorso, che mi ha costretto a saltare l’inizio della stagione sulla terra battuta e un po’ della stagione sul cemento, che ho cercato di giocare lo stesso. Tutte le scansioni mostrano che non c’è una lesione evidente come c’era prima. Ma sapete, sto facendo attenzione, perché i sintomi sono gli stessi, gli stessi colpi mi fanno male. È esattamente come l’anno scorso, e l’anno scorso ho un po’ peggiorato la situazione cercando di giocare nonostante il dolore. Quindi stiamo monitorando la situazione. Ma penso di potermi riprendere abbastanza rapidamente se mi prendo un po’ di tempo libero.”

Ipotesi ritiro

D. Considerando quanto hai detto sulle tue condizioni fisiche, hai pensato di ritirarti dalla partita di oggi e cosa ti ha spinto a decidere di non farlo?

Taylor Fritz: “Sì. Il fatto è che prima della partita non ci avevo pensato affatto, perché, come ho detto, mi sentivo abbastanza bene durante il riscaldamento. Una parte di me sperava che forse si sarebbe sciolto. Sto già assumendo antinfiammatori, ma poi mi hanno dato altri antidolorifici. Pensavo che forse avrebbero funzionato. Non hanno fatto nulla. Ma mi sentivo come se stessi colpendo bene la palla. Penso che molti dei miei errori derivassero dal fatto che mi tiravo indietro, non sentivo di caricare abbastanza il ginocchio. Non voglio togliere alcun merito al mio avversario. Ha giocato davvero bene, ha servito molto bene, neutralizzando i miei attacchi in modo eccellente. Ha giocato alla grande.

Onestamente, pensavo che nel secondo set avrei potuto ottenere qualcosa. Sentivo di avere alcune opportunità che forse avrei potuto sfruttare. Poi forse avrei potuto mantenere il servizio e vincere il secondo set. Il mio problema più grande oggi era che, a volte, quando gioco nonostante un infortunio, riesco ad andare in campo e non pensarci, giocare e concentrarmi sulla partita. Oggi non ci sono riuscito. Non riuscivo a smettere di pensarci. È stato davvero difficile per me entrare in partita. Ma non so, non sono il tipo di persona che si ritira. Soprattutto nel secondo set, speravo davvero di riuscire a fare qualcosa.”

Piani futuri

D. Recentemente abbiamo visto un paio di giocatori – Jack Draper, Arthur Fils – che hanno preso praticamente sei, sette mesi di pausa perché non sono stati in grado di giocare, stanno cercando di non provare dolore. Con i consigli medici che hai ricevuto, sarebbe possibile in futuro che tu potessi semplicemente dire: “Non giocherò finché non sarà risolto?”

TAYLOR FRITZ: “Sì, penso che all’inizio dell’anno fosse più o meno quello che pensavo, ed è più o meno quello che dicevo alla mia squadra, perché, sapete, credo che quello che ho al ginocchio non sia qualcosa che nessuno abbia mai affrontato prima. Il protocollo per curarlo, i tempi, sapete, ci sono standard molto chiari al riguardo. Quando sono arrivato in Australia, ho detto al mio team come mi sentivo e ho detto: ‘Sentite, se la situazione rimane così, dovremo fermarci, perché non credo che migliorerà. Non posso giocare in queste condizioni’.

Quindi ero pronto a fermarmi per un paio di mesi per guarire, ma il mio fisioterapista, che è bravissimo e di cui mi fido, mi ha detto che secondo lui c’è una buona possibilità di seguire tutto il protocollo di riabilitazione e fare tutto il necessario mentre continuo a giocare. Posso riposarmi durante le pause tra un torneo e l’altro, magari non giocando così tanti tornei. Lui pensa che sia plausibile migliorare continuando a giocare. Quindi abbiamo deciso di provare e vedere come va. Come ho detto, fino a tre giorni fa pensavo che stesse andando piuttosto bene. Quindi penso che il piano per il futuro rimanga quello.”