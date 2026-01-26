Djokovic nella Hall of Fame australiana? La proposta fa discutere

Una statua per Novak Djokovic. Di più, l’ingresso nella Australian Tennis Hall of Fame, con tanto di busto di bronzo nel cuore di Melbourne Park: questa in sintesi è la proposta, riportata dall’Herald Sun, per dare lustro alla storia dell’asso serbo in Australia, dove Nole ha saputo vincere per ben dieci volte il singolare della prima prova stagionale dello Slam.

“Sarebbe una grande idea” – dice Wendy Turnbull, leggendaria tennista locale vincitrice di nove titoli major di doppio – “perché non vedo chi potrebbe vincere qui quanto ha fatto lui. Sarebbe inoltre una bella pubblicità per la nostra Hall Of Fame”, che conta unicamente su nomi di eroi tennistici del paese oceanico. Il nome del campione belgradese sarebbe così il primo inserimento esotico e Nole riceverebbe l’onore di un busto in bronzo in Garden Park esattamente come Rod Laver, John Newcombe, Evonne Goolagong e altri miti nati da queste parti.

La proposta di onorare il campione ha in realtà diviso l’opinione pubblica, evento che peraltro capita non di rado quando Nole diviene l’oggetto del discorso: Djokovic, che giocherà i quarti di finale senza disputare gli ottavi per il ritiro di Jakub Mensik, è fresco reduce da un infortunio comportamentale quando nel suo ultimo match ha sfiorato un ball boy con una pallata di frustrazione. È in arrivo una probabile multa; Tennis Australia è possibilista sull’ingresso nella istituzione australiana, meno su una statua, dal momento che “c’è n’è già una di Rod Laver”.

Tennis Australia ha confermato che sta considerando l’ipotesi di una statua in onore di Djokovic all’interno di Melbourne Park, dove è già presente una statua a figura intera di Rod Laver e i busti in bronzo di tutti i membri della Hall of Fame Australiana.

Il conduttore di Channel 9 Tony Jones, che nel passato ha suscitato polemiche definendo Djokivic un ex-tennista e un sopravvalutato, si è detto d’accordo sul monumento, mentre il 71% dei lettori dell’Herald Sun ha manifestato parere contrario sull’ingresso di un non australiano nella Hall of Fame nazionale.