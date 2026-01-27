Juan Carlos Ferrero: “Non è facile gestire queste sensazioni, è dura veder giocare Alcaraz”

Juan Carlos Ferrero ha vissuto settimane intense e ricche di emozioni contrastanti. Dopo la fine della lunga e vincente collaborazione con Carlos Alcaraz, una delle partnership più importanti del tennis recente, l’ex numero 1 del mondo ha dovuto metabolizzare una separazione che lo ha toccato nel profondo. Per oltre sette anni, “Juanki” ha seguito il giovane talento murciano, conquistando insieme risultati straordinari e costruendo un legame che andava ben oltre il campo. Non sorprende quindi che Alcaraz lo abbia spesso definito un secondo padre. Proprio per questo, quasi nessuno avrebbe immaginato che il loro sodalizio si sarebbe interrotto al termine della stagione più brillante della carriera del 22enne. La notizia, arrivata pochi giorni dopo che Ferrero aveva ricevuto il premio di Coach of the year dall’ATP, ha sorpreso tutti nel bel mezzo della off-season.

Nuova avventura nel golf

Eppure, Ferrero non è rimasto fermo. Nei giorni scorsi è stato ufficializzato il suo nuovo incarico nel mondo del golf: l’ex campione spagnolo entrerà a far parte del team del giovane Angel Ayora, uno dei prospetti più promettenti del panorama mondiale, con l’obiettivo di supportarlo soprattutto sul piano mentale. In un’intervista rilasciata a TenGolf, Ferrero ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a intraprendere questa nuova avventura: “Il golf mi è sempre piaciuto, fin da quando ero piccolo – ha affermato l’ex n. 1 spagnolo –. Dopo la mia esperienza con Carlos avevo bisogno di staccare la spina, almeno per un po’. Il tennis non se ne andrà dalla mia vita, ma avevo bisogno di provare qualcosa di diverso”.

Alcaraz all’Australian Open: lo sguardo di Ferrero

Il nativo di Ontinyent ha poi precisato che la collaborazione e il suo ruolo nel mondo del golf saranno, almeno per il 2026, limitati nel tempo, lasciando aperta la porta a un possibile ritorno nel tennis come allenatore in futuro. Nonostante il cambiamento professionale, Ferrero segue con attenzione il percorso di Alcaraz, attualmente impegnato all’Australian Open. Commentando le performance del murciano, l’ex allenatore non nasconde le emozioni contrastanti: “È dura vederlo giocare e notare tutta la tua squadra nel suo box… non è facile gestire queste sensazioni. Sono felice per come sta giocando e per il fatto che non abbia ancora perso nemmeno un set nel torneo. Sta esprimendo un livello molto alto: complimenti a lui, spero che continui così”. Alcaraz, sei volte vincitore Slam, ha fin qui mostrato un tennis quasi impeccabile in quel di Melbourne Park, ma dovrà rimanere concentrato per il prossimo turno. Dopo la vittoria in tre set conseguita contro Alex de Minaur, in semifinale troverà il tedesco Alexander Zverev, attualmente numero 3 del mondo, in un confronto che promette spettacolo e grande equilibrio.