Kyrgios si offre ad Alcaraz come suo personale PR: “Vinci il torneo e facciamo festa tutta la notte”

Diciamocelo francamente: ormai qualsiasi dichiarazione o azione emessa e promossa da Nick Kyrgios non stupisce più. Il personaggio lo conosciamo fin troppo bene, per cui siamo ben consapevoli che dall’australiano è possibile aspettarsi qualunque cosa. Negli ultimi anni sono state diverse le notizie con protagonista il finalista di Wimbledon 2022, che al momento ci hanno lasciati esterrefatti ma che invece successivamente, riflettendoci meglio, ci siamo accorti come fossero perfettamente in linea con il suo modo di fare. Dallo sbarco su Only Fans, alla recente rinuncia dell’invito per il singolare nello Slam casalingo (affermando di non essere ancora pronto, ma ci permettiamo di sottintendere che forse non lo sarà mai), fino di fatto all’annuncio più o meno implicito della conclusione della sua carriera professionistica così come la conosciamo per far spazio a sole esibizioni in grado di riempirlo di denaro.

Carlitos vince per me, non te ne pentirai!

Chiaramente il buon Nick non è per nulla sazio: ecco, che allora vi raccontiamo dell’ultima burlata del ragazzo – oramai non più così tanto boy, ma bad quello sempre – di Canberra. La genialata questa volta a che fare con il n°1 del mondo Carlos Alcaraz, e il tutto è nato dopo l’incontro avuto con lo spagnolo durante la prima settimana dell’Australian Open 2026 (un’edizione australiana che fra l’altro ha visto Tien scippare al protagonista del nostro articolo, il record dell’ultimo tennista più giovane nei quarti di Melbourne. Era il 2015 e Nick ci arrivò battendo Seppi 8-6 al quinto, con Andres reduce dal successo su Federer) nei corridoi adiacenti agli spogliatoi della Rod Laver Arena.

Pare infatti che a precedere il fitto dialogo scambiato tra i due, precisamente nella giornata di giovedì quindi alla vigilia del terzo turno che ha poi visto l’iberico battere Moutet 6-2 6-4 6-1, non appena si siano incrociati Kyrgios abbia immediatamente esordito con il seguente complimento: “Sei il mio giocatore preferito!” Al che Carlos replica: “Davvero?“. Rotto il ghiaccio, allora l’australiano – che non è tipo da farsi troppi scrupoli prima di dire ciò che pensa – coglie la palla al balzo e compone la sua proposta: “Devi vincere il torneo così poi possiamo fare festa tutta la notte“.

I due “party animals”

Spiegato ciò che è successo, è tuttavia giusto fare un passo indietro per contestualizzare meglio la vicenda: e per farlo bisogna ritornare al mese di luglio, precisamente alla vigilia della finale di Wimbledon quando l’ex promessa del tennis aussie dichiarò ai media che Sinner avrebbe avuto la meglio su Alcaraz poiché lo spagnolo sarebbe quasi sicuramente inciampato a causa di ‘gozzovigliante tranello’: “Potrebbe distrarsi, potrebbe fare troppi balordi la sera. Mentre Sinner rimarrà completamente concentrato“. Quando in seguito fu domandato al sei volte campione Slam se avesse intenzione di commentare le parole di Kyrgios e se in un certo senso avrebbe ascoltato quella sorta di consigli, Carlitos sentenziò: “Sono commenti divertenti e provengono da Nick, perciò nulla mi sorprende“.

E quando si parla dell’australiano, è sempre tutto in divenire: basti pensare a come si è modificato nel tempo il rapporto con il Djoker: da odiato nemico ad una fratellanza quasi mistica che li ha portati a giocare anche il doppio assieme, per non parlare della crociata contro Sinner e li esempi sarebbero infiniti.

Kyrgios genio dell’auto-marketing, ma delle sue imprese con la racchetta neppure l’ombra

Per cui, a questo punto, da un lato quasi auspicheremmo la vittoria del titolo da parte di Carlitos: solamente per poter effettivamente valutare le qualità gestionali e soprattutto organizzative del Nick Kyrgios versione PR-organizzatore di eventi festaioli, tra discoteche ed eccessi notturni. Scherzi a parte, ciò che è certo e che finora per Alcaraz è stato un Open d’Australia molto più movimentato e interessante fuori dal campo che in campo – dove sostanzialmente ha vissuto delle autentiche passeggiate. Da questo punto di vista, come non citare la battuta scherzosa di Djokovic che avrebbe richiesto allo spagnolo delle Royalties sui diritti del movimento al servizio: dopo il cambio biomeccanico del murciano difatti, a livello di posizionamento del braccio nell’incipit del caricamento, la prima parte della gestualità ricorda quella del serbo.

Insomma, sta di fatto che Nick non si smentisce mai: però alla fine, come lui stesso ha dichiarato di recente sulle critiche mosse alla Battaglia dei Sessi con Sabalenka, il suo obiettivo lo raggiunge ogni volta. Far parlare di sé, sempre e comunque: in ogni circostanza in cui può esprimere opinioni forti e controcorrenti, non si fa sfuggire mai l’occasione. Dall’altra parte, ha ormai adottato un nuovo mantra esistenziale che altro non è se non la leggera rivisitazione delle celeberrima espressione comparsa in uno dei tanti capolavori della letteratura classica inglese. Parliamo ovviamente del Ritratto di Dorian Gray di Oscar Wild: “Benché se ne parli, bene o male è secondario”.

Un giorno abbiamo sperato che si parlasse di lui per le sue imprese con la racchetta, ma quel giorno è divenuto un ricordo lontano, sempre più sbiadito che si appresta molto presto ad accomodarsi definitivamente nel dimenticatoio.