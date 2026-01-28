Australian Open, preview semifinali: Sabalenka alla prova Svitolina, Rybakina sfida Pegula

Quattro atlete e due caselle che attendono di essere riempite alla voce finaliste. Il main draw femminile dell’Australian Open si avvia alle sue battute conclusive con le semifinali che infuriano. Nel valzer di tenniste che si alternano per il trono dei tornei più importanti, la costante sembra essere lei: Aryna Sabalenka. La bielorussa sembra avere un feeling speciale con Melbourne e il penultimo atto sta iniziando ad essere un piacevole rituale: quarta volta consecutiva. La numero uno al mondo ha liquidato Iva Jovic nei quarti e si è proiettata alla sfida con Elina Svitolina per tornare all’epilogo del primo Slam stagionale, con la sconfitta maturata con Madison Keys che ancora brucia.

L’ucraina, però, non vuole darsi per vinta dopo aver spezzato la maledizione che la vedeva fermarsi sempre ai quarti in Australia. La nativa di Odessa torna in top 10 (salirebbe al n. 9 in caso di finale e al n. 8 in caso di titolo) e potrebbe avere tutti i crismi per dare fastidio alla due volte vincitrice dell’Australian Open. Nonostante gli scontri diretti la vedano in svantaggio 5-1, la prima semifinale di Melbourne potrebbe evolversi in un match agguerrito se non per il grande cammino che sta accompagnando l’inizio 2026 vissuto sia da Svitolina che Sabalenka.

Due “10” a caccia della lode. Sì, perché da inizio anno entrambe le sfidanti sono in striscia positive di vittorie: 10 successi in altrettante partite. La streak ha portato il titolo di Auckland alla signora Monfils e quello di Brisbane alla quattro volte vincitrice Major. Se non bastasse questo dato per restituire il loro momento on fire, si può scendere nel dettaglio dei loro percorsi a Melbourne, dove sia Sabalenka che Svitolina non hanno lasciato per strada neppure un set. Giovedì 29 Gennaio, alle ore 9:30 italiane, ne vedremo delle belle sulla Rod Laver Arena.

La seconda semifinale è quella più equilibrata sulla carta. Jessica Pegula, alla stregua di Svitolina, saggerà per la prima volta le emozioni di una semifinale all’Australian Open dopo le tre estromissioni allo step antecedente. Il successo contro la campionessa uscente Madison Keys potrebbe essere il trampolino di lancio per compiere qualcosa di meraviglioso dopo lo Slam sfiorato nel 2024 allo US Open. Dall’altro lato della rete, però, c’è una Elena Rybakina in grande forma, un rovescio in grande spolvero e la conferma di quanto di buono fatto vedere a Riad, ove fu vincitrice delle WTA Finals, per tornare alla finale di Melbourne dopo quella del 2023.

Analogamente alla prima semifinale, anche in questo caso sia Jessica che Elena hanno dalla loro un percorso netto in cui non hanno concesso parziali alle avversarie dall’altro lato della rete. Quello che andrà in scena sul centrale di Melbourne, subito dopo Sabalenka-Svitolina, sarà il loro settimo confronto diretto, una “bella” considerando il 3-3 che le vede in perfetta parità. Una sfida importante anche in chiave ranking, dove il biglietto per la finale farebbe guadagnare due posizioni ad entrambe. Rybakina scavalcherebbe le due statunitensi Gauff e Anisimova e si piazzerebbe allo slot n. 3, mentre Pegula metterebbe la freccia per effettuare il sorpasso proprio alla kazaka e Coco, stanziandosi al posto n. 4.