Australian Open, Djokovic: “Questa vittoria è come un titolo Slam. Grazie a chi mi ha consigliato di ritirarmi”

“Non ho parole!”. È il suo primo pensiero sul campo, Novak Djokovic ha appena vinto l’incredibile semifinale con Jannik Sinner in semifinale all’Australian Open 2026 e il pubblico scandisce il suo nome. “L’intensità del mio tennis era quella giusta, sentivo che la grande occasione era arrivata. Stavo giocando come nella finale del 2012. Lui è un grande giocatore che ti spinge sempre ai tuoi limiti, gli ho detto che lo ringrazio per avermi concesso tutto ciò. Grazie a tutti voi” – si rivolge poi alla platea – “Non mi avete mai supportato come stasera”.

Nole ringrazia in particolare Margaret Court per essersi trattenuta sino alla fine nonostante l’ora tarda e Jim Courier vuole ricordargli le sue stesse parole in merito alle grandi difficoltà che avrebbe incontrato negli Slam con Sinner e Alcaraz, dovendo batterli in tre set: “Non avevo torto” – conferma lui – “Ho detto che sarebbe stato molto difficile, ma non impossibile; loro sono di un altro livello e mi serviva raggiungere quel livello. Anche l’altra semifinale è stata fantastica, tanto di cappello a loro, direi che i soldi dei vostri biglietti siano stati spesi bene. Carlos si è scusato per aver allungato il suo match, io gli ho detto che sono anziano e devo andare a letto presto”.

L’ultimo pensiero nella chiacchierata di fine gara sul court è per la finale: “Mi sento come se avessi vinto, ma so che devo ancora lottare per vincere. Voglio trovare l’energia per combattere, poi andrà come piacerà a Dio”. Il campione serbo prosegue nelle sue riflessioni in conferenza stampa.

D. Congratulazioni Novak, durante la telecronaca John McEnroe ha definito il match di oggi il più bello della tua carriera: tu in che posizione la metteresti?

Novak Djokovic: “Forse non arriverei a dire questo, ma certamente la migliore degli ultimi due anni e una delle migliori degli ultimi dieci anni, anche considerando le circostanze come il fatto che Sinner è il vincitore delle due ultime edizioni, che è una semifinale Slam. Non è un mistero che l’obbiettivo per me sin dalla pre-season siano gli Slam, certo però diventa difficile motivarsi. Mi sono posto la domanda su cosa davvero io volessi e mi sono immaginato di giocare con Jannik e Carlos e batterli dando tutto ciò che avevo. Sono fortunato e felice di essere ancora del torneo, sono fiero di questo”.

D. Hai fatto riferimento alla finale del 2012, ma allora non dovesti giocare un altro match dopo due giorni. Ora come farai per prepararti?

Novak Djokovic: “Sono le tre di notte, non riesco a fare previsioni. Di sicuro domani non mi alleno; cercherò di sfruttare ogni ora per recuperare e spero di essere abbastanza fresco per la partita”.

D. Eri molto deluso dal tuo tennis due giorni fa; come spieghi il passaggio da quel match a quello di oggi, come hai colpito di dritto, come hai servito …

Novak Djokovic: “Non ho mai smesso di credere in me stesso; in molti lo hanno fatto e mi hanno consigliato di ritirarmi negli ultimi due anni. A loro dico grazie, mi hanno dato forza per dimostrar loro che si sbagliavano. So di cosa sono capace, ho l’esperienza per sapere che in quei giorni in cui il tuo tennis non è nemmeno vicino al livello migliore e tu provi a vincere con ogni risorsa su cui puoi contare”.

“Certo, con Lorenzo (Musetti) ho avuto fortuna. E due giorni dopo con Sinner so perfettamente cosa lui si aspetta da me e io arrivo con la strategia migliore. Facile a dirsi dal momento che in campo c’è Jannik, ma io sono elettrizzato per quello che ho appena provato questa sera”.

D. Nella finale tu cerchi di diventare il più anziano vincitore Slam in Australia mentre Carlos vuole il suo primo titolo qua: come vedi questo incontro?

Novak Djokovic: “Sia io che lui quando giochiamo scriviamo la storia. Ci sono in palio cose importanti, ma non sarà diverso da altri precedenti. La preparazione è andata bene, lo scorso anno l’ho battuto qui dopo un match durissimo, vediamo quanto saremo freschi. Lui ha avuto una partita altrettanto dura ma ha 15 o 16 anni in meno di me (sedici n.d.r.), quindi biologicamente è un po’ avvantaggiato. Vedremo, mi sono preparato per arrivare sin qui, quindi non posso lamentarmi di nulla. Voglio godermi la vittoria di oggi e più tardi penserò alla finale; certo questa vittoria io la equiparo a un successo in una finale del Grande Slam”.