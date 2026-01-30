Australian Open, Sinner: “Fa molto male. Spero di prenderla come una lezione. Djokovic il più grande”

Alla vigilia, nessuno forse si sarebbe aspettato che Novak Djokovic avrebbe battuto Jannik Sinner all’Australian Open 2026. Non dopo quanto visto contro Lorenzo Musetti, quando il serbo si è trovato a due passi dall’eliminazione, sotto 2-0, ed ha approfittato del ritiro del carrarino per staccare il pass per la semifinale. E invece il 24 volte campione Slam, ancora una volta, ha dimostrato perché per molti è il migliore di tutti i tempi, superando in 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4 il n. 2 del mondo in 4h 09′. Al termine dell’incontro l’altoatesino ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti.

Vanni Gibertini: Quale credi che possa essere l’aspetto migliore del gioco che hai espresso nel corso di queste sei partite?

Jannik Sinner: “Difficile da dire, credo che il servizio stia migliorando. Sono successe tante cose in questo torneo e ho cercato di imparare anche dalle vittorie come è successo prima della partita contro Darderi. Ho dato tutto quello che avevo, ma oggi non bastava. Va bene così”.

D: In tutto sei stato migliore di lui, ma hai convertito 2 palle break su 18

Jannik Sinner: “A tennis si gioca in due. Dall’altra parte della rete oggi c’è stato un grande giocatore. A volte ho fatto delle scelte non giuste. Credo che stiamo facendo dei passi in avanti comunque. Cerchiamo sempre di prendere le cose positive“.

D: Quanto ti fa male questa volta?

Jannik Sinner: “Molto. È stato uno Slam molto importante per me, conoscendo anche il contesto. Può succedere. È stata una bella partita da parte di entrambi. Ho avuto molte occasioni. Non sono riuscito a sfruttarle, e questo è il risultato. Fa male, di sicuro“.

D. Quando hai avuto la sensazione che la situazione ti stesse sfuggendo di mano e che lui stesse iniziando ad avere il controllo?

Jannik Sinner: “A dire il vero, non c’è stato un momento. Ho avuto le mie occasioni. Molte palle break, non sono riuscito a sfruttarle. Lui ha tirato fuori dei colpi fantastici. A volte decidevo di fare cose diverse. Oggi non hanno funzionato, ma il tennis è così. Ho avuto la sensazione che anche il primo set fosse di ottimo livello da parte di entrambi. È stato un po’ come sulle montagne russe, ed è andata come è andata“.

D. Sei rimasto sorpreso dal livello di Novak oggi, da quanto bene è riuscito a giocare?

Jannik Sinner: “Ha vinto 24 tornei del Grande Slam. Ci conosciamo molto bene, sappiamo come giochiamo. Non mi sorprende, perché penso che sia il giocatore più grande da molti, molti anni. Gioca meno tornei a causa della sua età, ma sappiamo anche quanto siano importanti i tornei del Grande Slam per me, per lui, per Carlos e per tutti. C’è questa piccola motivazione in più, e lui ha giocato un ottimo tennis. Spero di prenderla anche come una lezione, magari per vedere cosa posso migliorare”.

D: Hai avuto otto palle break nel quinto set. C’era qualcosa in comune tra di loro o ognuna era diversa?

Jannik Sinner: “Non voglio dire tutte e otto le palle break, ma nella maggior parte delle volte ha servito molto bene. Ho avuto le mie occasioni. Ho sbagliato i colpi, e può succedere. Questo è il tennis, ed è così che funziona. Bisogna fargli tanti complimenti per come ha giocato oggi”.

D. Hai conquistato più punti di Novak durante la partita. Hai avuto la sensazione di non riuscire a concretizzare quelle grandi occasioni?

Jannik Sinner: “Soprattutto alla fine io ero un po’ più a mio agio, e lui faceva un po’ fatica a tenere. Sapevo di aver fatto più punti di lui, ma allo stesso tempo, è abbastanza irrilevante se guardiamo il punteggio”.