ATP Montpellier, il tabellone: si rivede Fils, possibile derby Cobolli-Nardi

Felix Auger-Aliassime torna in campo nell'ATP 250 di Montpellier dopo il ritiro all'Australian Open 2026. Presenti Tomas Machac e Stan Wawrinka

Di Fabio Barera
Flavio Cobolli - Finali Coppa Davis 2025 Bologna (foto X @ATPTour_ES)

Nel corso della settimana successiva all’Australian Open 2026, oltre ai Qualifiers della Coppa Davis 2026, si terrà a livello maschile un solo torneo ATP, il ‘250’ di Montpellier conosciuto meglio con la denominazione di Open Occitanie 2026. Nella giornata di sabato 31 gennaio è stato sorteggiato il tabellone dell’evento che si terrà dal 2 all’8 febbraio sui campi della Sud de France Arena. Tutti all’inseguimento di Felix Auger-Aliassime, che difende il titolo conquistato nel 2025 contro Aleksandar Kovacevic e torna in campo dopo il ritiro all’Happy Slam contro Nuno Borges all’esordio. Il canadese, n. 1 del seeding, usufruirà di un bye al primo turno come Flavio Cobolli (n. 2), Tomas Machac (n. 3) e Tallon Griekspoor (n. 4).

ATP Montpellier, Wawrinka wild card

Sono molteplici gli aspetti da segnalare in merito all’Open Occiatanie 2026. Innanzitutto si registra il rientro alle competizioni di Arthur Fils (n. 6), che non scende in campo in singolare dal 31 luglio 2025 quando a Toronto fu battuto da Jiri Lehecka, e affronta il connazionale Valentin Royer. Inoltre al secondo turno potrebbe configurarsi un derby azzurro tra Flavio Cobolli e Luca Nardi, che prima deve battere Nikoloz Basilashvili. Il romano è stato insignito di una wild card come Felix Auger-Aliassime, Stan Wawrinka e Arthur Gea. Le altre teste di serie, oltre a quelle sopra elencate, sono rappresentate da Ugo Humbert, Hubert Hurkacz e Aleksandar Kovacevic.

