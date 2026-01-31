Australian Open, le quote: i bookmakers riscoprono Djokovic, ma Alcaraz è favorito

Con gli occhi ancora lucidi dallo sconforto, i bookmakers sembrano aver appreso la lezione: mai dare per morto Novak Djokovic. Quando tutto sembrava apparecchiato per la quarta finale Slam consecutiva con Carlos Alcaraz e Jannik Sinner protagonisti, rispunta il serbo dal pantheon del tennis per dare una lucidata al suo palmares: arriva il trentottesimo epilogo Major, undicesima volta a Melbourne. La seconda semifinale dell’Australian Open non partiva sotto una buona stella per Nole, con i pronostici totalmente appannaggio dell’altoatesino considerato, ai nastri di partenza, lo strafavorito per la personalissima tripletta.

La quota di Djokovic nella semifinale sfiorava la doppia cifra, una considerazione a cui raramente è stato avvezzo durante tutta la sua carriera. Battaglia disumana da cinque set ed è Jannik Sinner a fare le spese a questa lesa maestà. Ora, lo scenario in finale sembra nettamente diverso. La differenza anagrafica tra lui e Alcaraz scava ancora il solco, ma il dieci volte trionfatore di Melbourne parte assolutamente con un destino meno segnato rispetto al match precedente. Puntare sul venticinquesimo Slam di Novak offre un range di quota tra il 3,30 e 3,50 mentre lo spagnolo è nettamente favorito, con la più generosa delle agenzie di scommesse a proporre 1,31.

La finale di Melbourne sarà il decimo incontro ufficiale tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz con il serbo in vantaggio 5-4 con dalla sua parte l’ultimo precedente australiano, semifinale dello scorso anno, dove imbrigliò il murciano in quattro set. Lo spagnolo ha l’occasione di prendersi la rivincita e completare il Career Grand Slam, divenendo il più giovane della storia a riuscirci. Esito indirizzato, ma non scontato. Basti pensare che il serbo vincitore di almeno un set non è esorbitante: si va da 1,37 a 1,41.