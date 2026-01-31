WTA Abu Dhabi, il tabellone: Bencic e Alexandrova guidano il seeding, nessuna italiana al via

Nella giornata di sabato 31 gennaio è stato effettuato il sorteggio del tabellone del Mubadala Abi Dhabi Open 2026, torneo WTA 500 in programma nella capitale degli Emirati Arabi Uniti dal 1° al 7 febbraio. Tutte a caccia di Belinda Bencic, che possiamo catalogare come una delle delusioni più grandi dell’Australian Open 2026 – anche alla luce dei risultati ottenuti nelle settimane precedenti – e che difende il titolo conquistato 12 mesi fa in finale contro Ashlyn Krueger. Proprio l’elvetica sarà la n. 1 del seeding e godrà di un bye al primo turno, esattamente come Ekaterina Alexandrova (n. 2), Clara Tauson (n. 3) ed Emma Navarro (n. 4). Avrebbe dovuto partecipare anche Elena Rybakina, che comprensibilmente si è tirata indietro alla luce del successo contro Aryna Sabalenka all’Happy Slam.

WTA Abu Dhabi, le sfide da non perdere

Le altre teste di serie sono Liudmila Samsonova, Jelena Ostapenko (fresca di polemica per la pallata a Laura Siegemund in doppio all’Australian Open 2026), Leylah Fernandez e Paula Badosa. Tra i primi turni sicuramente da non perdersi c’è quello tra le due giovani Janice Tjen e Maya Joint, la sfida tra Dayana Yastremska e Beatriz Haddad Maia – presente in tabellone grazie al ranking protetto), e il match tra due delle più acclamate a Melbourne, anche grazie alla nutrita presenza di tifosi dei rispettivi Paesi, ossia Alexandra Eala–Zeynep Sonmez. La turca, in particolare, è una delle quattro wild card insieme ad Hailey Baptiste, Teodora Kostovic e Ajla Tomljanovic. Nessuna italiana al via, né nel main draw, né nelle qualificazioni.