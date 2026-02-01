Australian Open, Djokovic: “Alcaraz già leggendario, lui e Sinner combatteranno per i titoli più importanti”

In sala stampa a Melbourne, un Novak Djokovic visibilmente amareggiato ma estremamente lucido ha analizzato la sconfitta subita per mano di Carlos Alcaraz nella finale dell’Australian Open, riconoscendo senza mezzi termini la superiorità del nuovo campione. Il serbo ha ripercorso le tappe di un match vissuto sulle montagne russe, dal dominio tecnico del primo set fino al calo fisico e mentale che ha permesso allo spagnolo di rientrare e completare la rimonta.

Nonostante la delusione, Nole ha voluto sottolineare l’eccezionalità del traguardo raggiunto dal rivale, capace di completare il Career Grand Slam a soli 22 anni. Djokovic ha poi riflettuto sul proprio futuro e sulla gestione delle aspettative, ammettendo che, pur avendo ancora la visione e la convinzione necessarie per vincere, non si aspettava di ritrovarsi nuovamente a disputare una finale Slam in questa fase della carriera.

Tra sorrisi amari e l’orgoglio per aver battuto Sinner in semifinale, il fuoriclasse di Belgrado ha ribadito la volontà di continuare a innovarsi per restare al passo con i leader della nuova generazione. Di seguito, le dichiarazioni rilasciate da Djokovic.

D. Torneo incredibile. Sai, ci sarà una futura generazione di appassionati di tennis che non avrà la fortuna di vedere te e Carlos giocare dal vivo, e quindi mi chiedo: per quelle persone, quale pensi sia la storia di questa rivalità?

Novak Djokovic: “Non lo so. Non so cosa potrei dire loro, ma posso dire che per me è sempre un piacere affrontarlo, perché è sicuramente uno dei migliori giocatori che abbia mai affrontato nella mia carriera. Ti costringe a giocare il tuo miglior tennis per batterlo; è quello che ho fatto per tipo un set e mezzo, ma poi, sì, le cose sono cambiate e lui ha meritato di vincere”.

D. Quanto questo torneo alimenta la tua convinzione di poter competere e che non ci sia motivo per cui tu non possa farlo? : Novak Djokovic: “Io credo sempre di poterlo fare. Altrimenti, non sarei qui a competere, e l’ho detto numerose volte. È fantastico che io sia riuscito a battere Jannik in cinque set e a lottare davvero con Carlos in quattro set così serrati. Sì, resto deluso dal modo in cui mi sono sentito nel secondo e nel terzo set dopo un inizio incredibile; mi sentivo benissimo con me stesso e poi, sì, le cose sono cambiate. È così che va. Questo è lo sport, ma ovviamente, quando tiri una riga e fai una valutazione di ciò che è successo nelle ultime due settimane, è un traguardo incredibile per me essere stato in grado di giocare la finale, ed essere andato magari a un paio di set dal vincere il torneo. Naturalmente, dopo una sconfitta, c’è un sentimento amaro, ma ciò nonostante devo essere soddisfatto di questo risultato”.

D. Sembrava che nel primo set avessi ripreso da dove avevi lasciato contro Jannik in termini di livello. Quando ti sei seduto dopo aver vinto il primo set 6-2, hai pensato “Potrei riuscire a vincerla, ce l’ho in pugno”?

Novak Djokovic: “Sì, sì, assolutamente. Sapevo che lui è un giocatore molto intelligente e completo che ovviamente cambia tattica e adatta il suo gioco a seconda di come sente che sta giocando l’avversario, quindi sapevo che avrebbe cambiato le cose e che avrebbe alzato il suo livello; quindi io non sapevo cosa dovevo fare, ma sono successe alcune cose e la mia energia, il mio livello è andato completamente giù, da nord a sud, in due game. Sì, è stato allora che sono riuscito a recuperare e sentirmi rigenerato, come ho detto, a metà del quarto. Ero vicino. Ero vicino, ma non doveva andare così”.

D. Sono curioso di sapere come, nel corso di questa settimana, con quello che è successo al quarto turno (il walkover, ndr.), e avendo avuto un quarto di finale molto breve per via di ciò che è successo con Musetti, quanto pensi che la parte centrale del torneo ti abbia aiutato a essere competitivo, a battere Sinner e ad arrivare così vicino nella finale? Tutto questo ti ha fatto sentire come se fosse destino che le cose stessero andando per il verso giusto?

Novak Djokovic: “Di sicuro ho avuto fortuna a non giocare il quarto turno e a giocare solo un paio di set nei quarti. Ne abbiamo parlato. È difficile, subito dopo il match, essere del tutto positivi e sorridenti, sai, perché sei un agonista e non vuoi perdere, e non ti piace perdere. Questo è il tipo di sensazione. Ma nel complesso, di sicuro è stato un torneo fantastico. Sì, sapevo che probabilmente avrei dovuto batterne due (Sinner e Alcaraz) sulla strada per il titolo. Ne ho battuto uno, il che è fantastico, quindi è un passo avanti rispetto a quanto ho fatto negli Slam lo scorso anno. Molto bello, incoraggiante. Ma per me non è abbastanza. Continuerò a spingere e vedrò se avrò un’altra occasione”.

D. So che non è il risultato che volevi, ma è stato un grande torneo. Hai menzionato prima di avere ancora la convinzione e di credere ancora di poter battere questi ragazzi, ma hai anche detto in campo: “Non mi aspettavo di essere di nuovo alla cerimonia finale di un Grande Slam”. Puoi parlare di queste due cose e di quanto sia soddisfacente tornare in questa posizione?

Novak Djokovic: “Ho fede, e ho sempre la fiducia e la visione di vincere uno slam, un altro slam ovunque, di vincere ovunque io giochi, ma non me lo aspettavo. Questo è diverso. Ho abbassato le mie aspettative negli ultimi due anni, il che penso mi permetta anche di lasciar andare parte di quello stress aggiuntivo non necessario.

Ci sono sempre tensione, stress e pressione, e semplicemente non voglio esserne sopraffatto. È anche piacevole, in un certo senso, non essere sempre il principale favorito per la vittoria degli Slam. Penso che questo ti dia un po’ di quella motivazione extra, immagino, quando si arriva ai turni finali dello Slam. Sì, sono riuscito a battere Jannik, che qui è il due volte campione in carica e ha vinto gli ultimi non so quanti, quattro o cinque match contro di me, in cinque set; sono molto orgoglioso di questo. Un match incredibile, un traguardo incredibile. Ma, mi stai parlando dieci minuti dopo che ho perso la finale, quindi ovviamente sarò un po’ amareggiato per la sconfitta. Ma, di nuovo, ho perso contro il numero 1 del mondo e contro un giocatore già leggendario”.

D. È pazzesco che tu e Carlos abbiate avuto una rivalità così storica nonostante i 16 anni di differenza di età. Sono curioso, cosa è cambiato nel suo gioco da quando lo hai affrontato la prima volta? Ed è la persona più giovane a raggiungere ciò che ha raggiunto oggi.

Novak Djokovic: “I risultati sono la testimonianza della sua carriera già stellare. Non riesco a pensare ad altri superlativi per lui. Penso tutto quello che ho detto, e merita ogni briciola di elogio che riceve dai suoi colleghi, ma anche da tutta la comunità del tennis. È un giovane uomo molto gentile. Buoni valori, bella famiglia. Naturalmente, è già un tennista leggendario che ha già lasciato un enorme segno nei libri di storia del tennis, voglio dire, a soli 22 anni di età. È super impressionante, non c’è dubbio. Beh, la prima volta che l’ho affrontato aveva, cosa, 11 o 12 anni (sorride). No, ne aveva, credo, 18 o 19. Potevi già vedere che era destinato a grandi cose. Ma, naturalmente, molto è cambiato da allora. È migliorato fisicamente, mentalmente, nel gioco.

Cerca costantemente di innovare se stesso e il suo gioco, che è esattamente il tipo di mentalità che deve essere nutrita per un campione. Non è mai abbastanza accontentarsi del proprio gioco. Devi progredire. Altrimenti regredisci perché tutti gli altri progrediscono. Lui ha tutto, il pacchetto completo. Davvero, come ho detto, un bravo ragazzo e molto rispettato. Quindi congratulazioni a lui, al suo team, alla sua famiglia. Voglio dire, ha solo 22 anni. È incredibile. Tutto è possibile nel suo caso, non c’è dubbio. Se è stato in grado di raggiungere già a un’età così giovane sette slam e tutti gli altri riconoscimenti, sta andando avanti alla grande. Ovviamente c’è Sinner. Loro due, immagino, combatteranno per i titoli più importanti, e poi i giovani come me cercheranno di recuperare (sorride)

