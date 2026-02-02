ATP Montpellier: Vavassori supera le qualificazioni

Secondo centro su due tentativi in singolare per Andrea Vavassori nel 2026. Se in coppia con Simone Bolelli c’è stata la delusione dell’uscita al primo turno dell’Australian Open, Andrea supera di nuovo le qualificazioni nel campo senza i corridoi.

C’era riuscito ad Adelaide, vincendo poi il match di primo turno contro Diallo, e adesso lo ha fatto di nuovo all’Open Occitanie, entrando nel tabellone cadetto ancora come alternate. Battuto Carballes Baena al primo round, l’azzurro è uscito vincitore in due set anche con il francese n. 189 ATP Hugo Gremier, 6-3 7-6(1). Per conquistare il main draw Vavassori si è fatto bastare un solo break, nell’ottavo game, dopo aver salvato il vantaggio esterno in quello precedente.

Il sorteggio è andato piuttosto bene accoppiandolo con il lucky loser Ugo Blanchet. La sfida inedita contro francese n. 174 del ranking andrà in scena martedì sera, secondo incontro dalle 18.30, orario del match del rientro di Arthur Fils. L’ultimo torneo disputato dal classe 2004 è il Masters 1000 di Toronto e forse potremo scorgere le piccole modifiche su cui ha lavorato per ridurre l’impatto sulla schiena.

M.S.