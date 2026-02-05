Ferrero vs Alcaraz: il gesto definitivo dell’ex coach

Cinquanta giorni sono trascorsi dalla fine della collaborazione tra Carlos Alcaraz e il coach Juan Carlos Ferrero, eppure in un modo o nell’altro succede ancora qualcosa per cui si è praticamente costretti a riprenderla. Tra Alcaraz che proprio senza lo storico allenatore nell’angolo vince il suo primo Australian Open (come se sette anni di lavoro di Juanki fossero spariti in meno di due mesi) e si spertica in elogi per Samuel Lopez scordandosi del mentore (come se sette anni eccetera), Toni Nadal che non può esimersi dal far notare (“a me non sarebbe piaciuto se Rafa avesse fatto lo stesso con Carlos Moya quando io me ne sono andato”) e Ferrero che non esclude un ritorno, la vicenda pur conclusa sembra non volersi esaurire mai. E, se siamo qui a parlarne, significa che c’è un’altra, grossa novità.

A ventidue anni Alcaraz si sta godendo il completamento del Career Grand Slam e quest’anno rimane l’unico in corsa per il Grande Slam tout court. Mentre metteva in riga un avversario dopo l’altro, l’ex coach aveva detto a Ten Golf che “è difficile vedere Carlos giocare e tutta la tua squadra nell’angolo. Non sono sensazioni facili”. Possiamo comprenderlo, quindi non sorprende del tutto il gesto definitivo: Ferrero ha smesso di seguire Alcaraz su Instagram. Che sembra un gesto da poco, ma nell’era dei social è un’enormità. Così dicono, almeno…