Sinner cambia veste per le Olimpiadi: controllore speciale insieme a Bebe Vio

Tutti a bordo, si parte!

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina (quelle in cui un giovane Jannik Sinner avrebbe sognato di gareggiare) avranno ufficialmente inizio venerdì 6 febbraio, quando lo Stadio San Siro di Milano ospiterà la tanto attesa cerimonia di apertura.

Mentre le prime gare sono già in corso di svolgimento, nella mattina di giovedì 5 febbraio alla Stazione Centrale del capoluogo lombardo due controllori speciali hanno verificato e obliterato i biglietti dei passeggeri del treno speciale diretto alle varie sedi dei Giochi.

Jannik Sinner e Bebe Vio, strizzando l’occhio alle Olimpiadi, hanno dismesso le vesti abituali per divertirsi insieme ai presenti. Sono stati attimi di sorrisi e leggerezza, durante i quali due dei massimi esponenti dello sport azzurro hanno alimentato lo spirito olimpico, con una inarrestabile Bebe Vio al megafono.

Nella giornata di mercoledì si è diffusa la notizia dell’assenza di Sinner alla cerimonia di apertura. Il numero 2 del mondo ha optato per non apportare modifiche al proprio piano di allenamenti, declinando la possibilità di essere uno degli ultimi tedofori. Tuttavia, Jannik, già nominato Ambasciatore dei volontari per i Giochi, ha voluto ugualmente presenziare a un appuntamento così importante per lo sport e per l’Italia.

Lo ha fatto con ironia, prima di volare a Doha, da dove riprenderà il suo ruolino di marcia dopo la sconfitta nella semifinale dell’Australian Open.