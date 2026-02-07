Coppa Davis: super Gran Bretagna, non solo Draper. Cash/Glasspool sigillano il passaggio del turno

Tutto secondo i piani alla Nadderud Arena. Doveva essere una formalità e tale si è rivelata. La Gran Bretagna di Leon Smith stacca il pass per la fase successiva della Coppa Davis liquidando la pratica Norvegia con un netto 3-0; dopo i successi in singolare di Jack Draper e Cameron Norrie, che avevano già messo in ginocchio una nazionale norvegese orfana del suo faro Casper Ruud, è toccato al doppio mettere il punto esclamativo su un weekend dominato in lungo e in largo dai britannici.

Il match di doppio è stato il vero cuore pulsante dell’ultima giornata, una sfida che ha visto gli ex numeri uno del mondo Julian Cash e Lloyd Glasspool sfornare una prestazione di grande solidità. Nonostante un calo di tensione nel secondo set, la coppia britannica ha saputo gestire la foga dei padroni di casa, il giovane Budkov Kjaer e il più esperto Viktor Durasovic. I norvegesi, sospinti dal pubblico amico, hanno provato a gettare il cuore oltre l’ostacolo portando la sfida al parziale decisivo, ma nei momenti caldi la caratura tecnica di Cash e Glasspool ha fatto la differenza.

Il finale è stato un vero e proprio thriller da “clima Davis”: un terzo set giocato sul filo del rasoio e deciso solo da un tie-break ad alta tensione. Con il punteggio di 6-2 2-6 7-6(5), l’esperienza internazionale dei britannici è emersa con prepotenza, annullando l’entusiasmo di una Norvegia volenterosa ma tecnicamente limitata dalla pesante assenza di Ruud. Con questo 3-0, e un Draper ritrovato, Leon Smith può guardare con ottimismo ai prossimi impegni di Davis. Consapevole di avere a disposizione un team capace di adattarsi a ogni superficie e situazione.