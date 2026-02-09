Serena Williams è pronta a tornare: potrà scendere in campo dal prossimo 22 Febbraio

Le ganasce alla macchina del tempo sono inapplicabili, essa continua a correre incurante di tutto e tutti. Ma alcuni miti dello sport, provano a sfidare l’impossibile. Se la gemella Venus, nonostante le quarantacinque primavere, non ha mai annunciato la volontà di appendere la racchetta al chiodo, la più piccola delle sorelle Williams aveva provato a recidere il cordone ombelicale con l’amore di una vita. La sfida di terzo persa contro Tomljanovic allo US Open 2022 sembrava essere il last dance della 23 volte vincitrice Slam, ma ora a Serena sembrerebbe tornata la voglia di riniziare a ballare.

Nonostante le smentite di rito da parte della diretta interessata e la nebulosità attorno all’argomento, ci pensa Ben Rothenberg a incendiare il mondo del tennis su un ritorno che avrebbe del clamoroso. Secondo il giornalista di Bounces, la data da cerchiare in rosso sul calendario dei nostalgici è il 22 febbraio, quando saranno scaduti i sei mesi dalla richiesta da parte di Serena Williams di essere reintegrata nel gruppo di giocatori sottoposti ai test antidoping. Da quel momento, la classe 1981 potrà essere eleggibile per ritornare ufficialmente in campo a 44 anni suonati. Nell’attesa di conferme o di ulteriori smentite, la bomba è stata lanciata e tanto basta per far vibrare le coronarie di tutti i fan di Queen Serena.