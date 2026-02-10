ATP Dallas: avanti Tiafoe e Korda, bene anche Davidovich Fokina

Sono iniziati i match di primo turno del Dallas Open 2026, l’ATP 500 che si sta svolgendo nella città texana. Sul cemento americano hanno esordito le prime teste di serie, tra queste Frances Tiafoe, vincente contro il francese Terence Atmane, e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero tre del seeding, che ha superato in due set combattuti lo statunitense Zachary Svajda. Infine spazio per un altro statunitense, il 25enne Sebastian Korda, che ha sconfitto il connazionale Michael Zheng in due set.

[8] F. Tiafoe b. T. Atmane 4-6 6-2 6-2

Avanza in rimonta l’americano Frances Tiafoe, che ha dovuto recuperare un set di svantaggio al francese Terence Atmane, prima di imporsi in rimonta sul transalpino per 4-6 6-2 6-2 in 1 ora e 50′.

Un primo parziale in cui Terence Atmane prende subito l’iniziativa, spinto da una prima di servizio con cui raccoglie 14 punti su 17. Un set solido, in cui il francese non concede mai palle break, a differenza dell’avversario. Il break lo ottiene nel decimo game (da 15-40, sfruttando la terza opportunità ai vantaggi). Nella ripresa Tiafoe cambia passo, mentre il transalpino scende con il rendimento in battuta: l’allungo dello statunitense arriva nel terzo game, seguito dal break nel quinto gioco che gli garantisce il secondo set per 6-2. Il terzo invece è una passeggiata di salute, con Tiafoe che sale subito 3-0 ipotecando il set che chiuderà 6-2.

Ora Frances – che punta questa settimana al titolo più importante della sua carriera, dopo aver raggiunto in passato le finali ATP 500 a Vienna (2021) e Tokyo (2022) – affronterà il connazionale Sebastian Korda.

Foe finding a way 👏@FTiafoe comes back to defeat Atmane 4-6 6-2 6-2 to move on in Dallas @NexoDallasOpen #DALOpen



pic.twitter.com/gwseSzAFQ1 — ATP Tour (@atptour) February 10, 2026

S. Korda b. [WC] M. Zheng 6-3 6-4

Sebastian Korda si impone su Michael Zheng in poco più di un’ora col punteggio di 6-3 6-4. Indicativo ai fini della vittoria il dato dei vincenti messi a segno: 24-8 in favore del numero 53 al mondo. Con la rivincita sul connazionale, che tre settimane prima lo aveva sconfitto agli Australian Open, Korda ottiene la sua 150esima vittoria a livello di tour.

Korda ha perso un solo punto con la prima di servizio contro Zheng, vincendo 29 dei 30 punti giocati con la prima. Ha annullato l’unica palla break concessa, arrivata mentre serviva per porre fine al primo set, chiuso grazie al break nel sesto gioco. Mentre nella ripresa un Korda sempre più straripante al servizio (93% dei punti intascati con la prima) ottiene il break decisivo nel nono game, in tempo per imporsi 6-4.

La vittoria ha confermato il buon momento di Korda sul terreno di casa, dopo aver raggiunto la finale di un torneo dell’ATP Challenger Tour a San Diego una settimana prima. Ora, con un bilancio di 150 vittorie e 100 sconfitte a livello di tour, lo statunitense è il sesto giocatore nato negli anni 2000 a raggiungere quota 150 successi.

[3] A. Davidovich Fokina b. [Q] Z. Svajda 6-4 7-6 (1)

La terza testa di serie Alejandro Davidovich Fokina è venuta a capo di un match non scontato contro il qualificato Zachary Svajda, superato per 6-4, 7-6 (1) in 1 ora e 35′. Entrambi i giocatori hanno chiesto tanto ai rispettivi servizi, ottenendo diversi punti gratuiti con la prima. Il singolo dato a fare la differenza è stato l’apporto con la seconda, dove Svajda, di fatto, ha perso il match. L’americano ha infatti racimolato un misero 19% di punti con la prima, pari a 4/21. Il primo parziale è deciso dall’unico break nel game di apertura.

Il secondo parziale si protrae dunque al tie-break, dove Fokina fa sfoggio di un tennis aggressivo con cui si porta subito sul 4-0, chiudendo poi agevolmente per 7-1. Lo spagnolo accede così al secondo turno a Dallas per il secondo anno consecutivo. Il numero 14 del ranking ATP è alla ricerca del suo primo titolo ATP Tour e della sua seconda finale indoor, dopo quella di Basilea lo scorso ottobre. Per farlo dovrà superare il prossimo ostacolo, che uscirà dal vincente del match tra Dimitrov e Michelsen.