ATP Rotterdam: Wawrinka-Boogaard è il secondo match con il divario più ampio di età dal 1990

All’ABN AMRO Open c’è spazio per tutte le età. L’ATP 500 olandese nella giornata di mercoledì ha visto andare in scena uno scontro che definire generazionale sarebbe persino riduttivo. Il 40enne svizzero Stan Wawrinka, in tabellone a Rotterdam grazie a una wild card, ha sfidato e poi sconfitto per 6-3 6-4 in poco meno di un’ora e mezza di gioco il 17enne di casa Thijs Boogaard, entrato nel main draw in qualità di lucky loser.

Come riporta su X il profilo Jeu, Set et Maths la partita in questione è stata la seconda con un divario più ampio di età tra i due protagonisti – 23 anni e 99 giorni – a partire dal 1990, anno che diede i natali all’ATP Tour come lo conosciamo noi ora. La prima posizione di questa classifica è ricoperta dallo scontro tutto austriaco tra wild card che andò in scena a Vienna nel 2011. In quell’occasione il 44enne Thomas Muster si misurò con il 18enne Dominic Thiem. In un match che segnò un passaggio di consegne per quanto riguarda il tennis austriaco. Il gap di età tra i due è addirittura di 25 anni e 337 giorni.

Antefatto e futuro

Tornando ai nostri due protagonisti di Rotterdam, Wawrinka e il giovane olandese, Boogard è ovviamente alle prime esperienze nel circuito pro. Questa era infatti appena la sua ventesima partita da tennista professionista. Nelle qualificazioni del torneo il giovane beniamino del pubblico ha prima battuto in tre set il veterano Kimmer Coppejans e poi si è arreso contro Hugo Grenier sempre al parziale decisivo. Il ripescaggio come lucky loser gli ha però regalato un’opportunità unica. Giocare contro Wawrinka sul campo centrale del torneo di casa. Questa partita, oltre al ricordo, gli permetterà anche di entrare per la prima volta in top 1000 da n.863.

La leggenda svizzera, invece, con questo successo rientra in top 100 virtuale. Porzione di classifica all’interno della quale vorrebbe chiudere la sua carriera a fine 2026. La stagione però è ancora lunga e, come ha detto lui stesso, non girerà in tornei solo per fare una passerella dietro l’altra a suon di addii. L’avvio di stagione, tra le prestazioni commoventi in United Cup e il terzo turno all’Australian Open, ha restituito un Wawrinka in ottima forma. Certo, non sarà più quello che vinse tre Slam e si issò sino alla terza posizione mondiale, ma una cosa è sicura: Stan The Man non vuole avere un ruolo da comparsa in questo 2026.