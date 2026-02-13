ATP Dallas: Shelton si salva contro Mannarino, Shapovalov convince. Kecmanovic sorprende Paul

Il tabellone del Nexo Dallas Open 2026 si è allineato ai quarti di finale. Nella giornata di giovedì 12 febbraio si sono disputati cinque incontri nell’ATP 500 statunitense, che non ha visto nessun italiano superare il primo turno. Tra sorprese e certezze, andiamo a vedere come sono andati gli ultimi ottavi di finale.

[2] B. Shelton b. A. Mannarino 7-6(2) 6-7(4) 6-3

Ben Shelton se l’è vista brutta contro Adrian Mannarino, recente finalista a Montpellier. Il secondo favorito del tabellone ha superato il veterano francese, dopo circa due ore e trequarti di gioco, con il punteggio di 7-6(2) 6-7(4) 6-3 nel loro quinto testa a testa (il transalpino è in vantaggio 3-2 nel bilancio degli scontri diretti). I due break concessi consecutivamente da Mannarino nel parziale decisivo si sono rivelati fatali per lui. Che però ha comunque chiuso il match con ottime percentuali con la prima di servizio. Ancora meglio è riuscito a fare l’americano, che con il 77% di conversione con la prima e 23 ace messi a referto è andato a prendersi il meritato successo, agguantato grazie alla sua aggressività da fondocampo.

L’ultimo scontro tra i due mancini era stato portato a casa dal francese – quella è stata la sua ultima vittoria su un top 10 -, che nella scorsa edizione dello US Open aveva beneficiato del ritiro del tennista di Atlanta alla fine del quarto set. “Sapevo che sarebbe stata una battaglia”, ha dichiarato il numero 9 al mondo dopo il match giocato a Dallas. “Questa vittoria la dedico a mia nonna, sta combattendo duramente. Sentivo che in campo avrei dovuto fare lo stesso”, ha continuato Shelton. Il nordamericano se la vedrà con Miomir Kecmanovic nel suo 25esimo quarto di finale nel circuito maggiore, il 20esimo su cemento.

"This one is for my grandmother. She's been fighting hard and I was trying to fight hard out here on the court as well" ❤️@BenShelton #DALOpen pic.twitter.com/T65G0AP5pX — Tennis TV (@TennisTV) February 13, 2026

M. Kecmanovic b. [5] T. Paul 5-7 6-4 6-4

La sorpresa di giornata è quella firmata da Miomir Kecmanovic, vittorioso in rimonta su Tommy Paul, per 5-7 6-4 6-4, dopo due ore di battaglia. Non è stata una grandissima giornata per lo statunitense, che ha finito per perdere contro il serbo per la quinta volta su sette scontri diretti totali. Fatta eccezione la buona resa con la prima di servizio, il giocatore di casa ha messo in piedi una prestazione piuttosto discontinua. Lo certificano i vincenti e gli errori messi a segno: entrambi più del doppio rispetto a quelli piazzati dal suo avversario. Anche l’energia è spesso mancata a Paul, che a un certo punto si è pure fatto portare in campo un caffè.

Al contrario, il serbo è stato protagonista di una prestazione più solida che gli ha permesso di staccare il pass per il suo 34esimo quarto di finale nel Tour, il 21esimo su cemento. Un risultato importante per lui, che arrivava da cinque sconfitte filate prima di questo torneo. E che la prossima settimana avrebbe rischiato di uscire dalla top 100 a causa dei punti che gli usciranno dalla vittoria del 250 di Delray Beach 2025.

[7] D. Shapovalov b. A. Kovacevic 6-4 6-4

Procede indisturbata, invece, la corsa di Denis Shapovalov, campione uscente del torneo. Il canadese ha regolato Aleksandar Kovacevic, con un doppio 6-4, in poco più di un’ora di tennis nel loro secondo testa a testa (2-0 ora il bilancio). I numeri di Shapo in questa partita parlano chiaro. Per lui, 32 vincenti (l’americano 14), di cui 22 ace, 30 punti vinti su 32 con la prima di servizio in campo, nessuna palla break offerta e solamente 7 gratuiti all’attivo (Kovacevic 16).

Aggressivo sulla seconda dell’avversario, il canadese è quindi riuscito a strappare il suo sesto quarto di finale negli ultimi sette eventi giocati indoor. Si tratta della sua 46esima volta, la 37esima su duro, al turno dei migliori otto in un evento del circuito maggiore. Qui sfiderà Alejandro Davidovich Fokina per un posto in semifinale.

Ai quarti anche Cilic e Pinnington Jones

Dopo aver raggiunto quota 600 successi in carriera a livello ATP, Marin Cilic ha superato il giovane tennista di casa Eliot Spizzirri per 7-6(4) 6-4 vincendo 38 punti su 38 con la prima in campo e non offrendo mai palle break. Il veterano croato affronterà ora nel suo 123esimo quarto di finale nel Tour, il 78esimo su cemento, Jack Pinnington Jones.

Il britannico, ex tennista della Texas University e giustiziere recente di Flavio Cobolli in questo torneo, ha superato Eliot Spizzirri per 7-6(5) 4-6 7-6(4) dopo quasi tre ore di lotta. La contesa tra ex giocatori del college ha quindi visto uscire vittorioso Pinnington Jones. Che nonostante non sia mai riuscito ad arrivare a palla break ha comunque intascato con coraggio due tie-break. Questo successo lo catapulta al best ranking virtuale di numero 138 al mondo e gli permetterà di scendere in campo venerdì nel suo primo quarto di finale nel circuito maggiore.