ATP Dallas: Fritz e Shelton avanzano. Cilic batte Tien e strappa la vittoria n. 600 nel Tour

Il Nexo Dallas Open è entrato nel vivo. L’ATP 500 statunitense ha visto l’ingresso in scena delle teste di serie nella giornata di martedì. Per quanto riguarda la truppa azzurri, nei giorni scorsi Matteo Arnaldi era stato costretto al forfait, mentre Mattia Bellucci si era arreso in due set a Brandon Nakashima. Anche Flavio Cobolli, quarto favorito del seeding, ha salutato subito il torneo. Il top 20 romano è incappato in una brutta giornata e ha ceduto al britannico Jack Pinnington Jones, con un doppio 6-2, in meno di un’ora di gioco. Oltre ai rappresentanti del Belpaese, anche svariati tennisti di casa sono scesi in campo a Dallas, guidati dal n.1 americano Taylor Fritz. Andiamo a scoprire come sono andati i loro match.

[1] T. Fritz b. M. Giron 6-4 5-7 7-6(1)

Il n.7 al mondo era reduce da qualche problema al ginocchio e dall’ottavo di finale perso a Melbourne contro Lorenzo Musetti. E in effetti l’esordio di Fritz a Dallas non ha convinto pienamente. Con il punteggio di 6-4 5-7 7-6(1) il primo favorito del tabellone ha avuto la meglio sul connazionale Marcos Giron, per la nona volta su undici confronti diretti, a seguito di quasi due ore e mezza di gioco. Il numero 7 al mondo ha mantenuto quindi l’imbattibilità nei primi turni su cemento, a partire dal 2025 (ora 14-0), soprattutto grazie ai 21 ace e all’81% di punti vinti con la prima. Il semifinalista nei 250 di Hong Kong e Auckland, invece, si è sciolto negli ultimi minuti di partita. Per Fritz, adesso, un altro derby al secondo turno di Dallas. Nakashima lo attende al varco.

[2] B. Shelton b. G. Diallo 6-4 6-4

A differenza del connazionale Fritz, Ben Shelton non è stato messo a dura prova da Gabriel Diallo all’esordio a Dallas. Con un doppio 6-4 il tennista di casa ha regolato il canadese per la seconda volta su tre testa a testa complessivi. Una prova senza troppe sbavature quella del mancino di Atlanta, seconda testa di serie del torneo. Senza mai cedere la battuta, piazzando 13 ace e vincendo l’82% di punti quando ha potuto contare sulla prima di servizio, Shelton è arrivato al successo riuscendo così a dare continuità alle ottime prestazioni che gli avevano permesso di raggiungere i quarti di finale pochi giorni fa all’Australian Open. Dal lato opposto invece, con meno della metà dei vincenti (12 a 27), Diallo rimane a bocca asciutta nel suo bilancio contro i top 10 (0-9) e contro gli statunitensi nel Tour (0-8). Anche per merito di una grande qualità in risposta sulla seconda dell’avversario, Shelton avanza al secondo turno, dove aspetta uno tra Adrian Mannarino e Adam Walton.

M. Cilic b. [6] L. Tien 7-5 7-6(4)

Mai sottovalutare Marin Cilic. L’ex numero 3 al mondo e campione dello US Open 2014 ha intascato la vittoria numero 600 nel circuito maggiore. Primo croato nell’Era Open a strappare questo record, il 37enne nato a Medjugorje ha superato per 7-5 7-6(4) il 20enne di casa Learner Tien, attuale 23esimo giocatore in classifica, nel loro primo testa a testa. Nonostante non sia riuscito a chiudere la partita sul 5-3 nel secondo set – ha mancato due match point -, Cilic ha rimediato al tie-break e ha terminato la partita con un eccellente 87% di trasformazione con la prima. L’americano invece, dopo l’exploit all’Australian Open, solamente per la seconda volta dallo scorso giugno ha finito per perdere all’esordio in un torneo. Quando la palla scottava il croato è stato più cinico ed è così venuto a prendersi il biglietto per gli ottavi di finale, dove se la vedrà con un altro tennista a stelle e strisce: o Trevor Svajda, o Ethan Quinn.

Michelsen rimonta Dimitrov, bene Shapovalov

Alex Michelsen è venuto a capo di un match complicato contro Grigor Dimitrov. Con lo score di 5-7 6-4 6-4, dopo oltre due ore di gioco, il tennista di casa ha gestito il veterano bulgaro, a tratti troppo falloso nelle ultime due frazioni. Mancate tre palle break consecutive nel parziale decisivo, Dimitrov ha poi perso la battuta a 0 e pochi minuti dopo l’intero match. È da quasi un anno e mezzo che il monomane di Haskovo non batte un avversario classificato meglio di lui. Il semifinalista del 250 di Brisbane avanza invece nel torneo; adesso affronterà Alejandro Davidovich Fokina.

Nessun problema per il campione uscente Denis Shapovalov, che con un agile 6-1 6-2 ha steso a suon di fendenti il più giovane del tabellone, lo spagnolo Rafael Jodar, ancora troppo leggero per giocatori del calibro del canadese. Quest’ultimo sfiderà agli ottavi l’americano Aleksandar Kovacevic, vittorioso per 6-4 7-6(1) nel derby contro il lucky loser Patrick Kypson, entrato in tabellone grazie al forfait di Reilly Opelka. Infine, successo anche per il serbo Miomir Kecmanovic, che in rimonta, per 6-7(3) 6-3 7-6(3) ha sconfitto il nipponico Sho Shimabukuro.