ATP Doha: forfait di Bublik, era dalla parte di Sinner

Cambio di programma last minute nel deserto del Qatar. Alexander Bublik, reduce dalle fatiche delle scorse settimane, ha deciso di alzare bandiera bianca e dare forfait in quel di Doha, al Qatar ExxonMobil Open. Una scelta ragionata per il tennista kazako che, dopo aver spinto sull’acceleratore negli ultimi dieci giorni, preferisce ricaricare le pile in vista dell’imminente impegno in un altro ‘500’, a Dubai (23-28 febbraio).

Bublik, giocatore capace di esaltare e fare disperare i propri ammiratori con la stessa facilità, lascia così un vuoto nel seeding (era la terza testa di serie dopo Alcaraz e Sinner, dal lato di tabellone dell’azzurro) che viene colmato dal francese Quentin Halys, ripescato come lucky loser. Il forfait del kazako si va a sommare a tanti altri cambi di programma in giro per il mondo, da quello di Sonego a Rio (facendo così sfumare il derby con Berrettini) ai numerosissimi e discussi in quel di Dubai, da Sabalenka e Swiatek fino ad arrivare agli ultimi forfait di Cocciaretto e Mboko.

Halys Lucky Loser: un’occasione d’oro contro Carreno Busta

Quest’ultimo, eliminato nelle qualificazioni, torna dunque in gioco. Il sorteggio lo mette immediatamente di fronte a Pablo Carreno Busta (34 anni, numero 123 del ranking ATP), un veterano del circuito che, pur non essendo più un fulmine di guerra sul cemento rapido, resta un avversario solidissimo dal punto di vista tattico. Per Halys si tratta di un’opportunità insperata per raccogliere punti pesanti e riscattare una settimana che sembrava già finita; la sfida sarà capire se il francese saprà sfruttare la seconda vita concessagli dal ritiro di Bublik.

La parte bassa del tabellone resta comunque infuocata. Il vincente della sfida tra Halys e Carreno Busta non avrà vita facile: ad attenderlo nel secondo turno ci sarà infatti uno tra il talentuosissimo tennista transalpino Arthur Fils o il polacco Kamil Majchrzak. Bublik osserverà da lontano, probabilmente già proiettato verso il sorteggio di Dubai.