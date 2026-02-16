Ben Shelton trionfa a Dallas: “Non lascerò nulla di intentato nel tennis”

Dopo una settimana con il fiato sospeso, Ben Shelton ha conquistato il titolo a Dallas in quella che lui stesso definisce “una delle mie migliori prestazioni di sempre”. La strada verso il successo è stata tutt’altro che lineare. Shelton ha dovuto rimontare per ben tre volte dopo aver perso il primo set. Tra questi match è compresa la finale contro Taylor Fritz, dove ha anche annullato tre championship point, vincendo per 3-6 6-3 7-5. “Sono stato piuttosto “clutch” per tutto il torneo. Mi sono sentito a mio agio quando avevo palle break contro. Sentivo di poter dare le risposte giuste, soprattutto quando l’avversario non giocava in modo aggressivo.”

Oltre a una settimana a ritmi altissimi, quello che colpisce di Shelton è la sua capacità di rimanere mentalmente forte anche nei momenti più difficili. E questo lo deve anche a una fiducia incrollabile in se stesso, che sempre lo ha contraddistinto. A volte lo ha anche messo sotto i riflettori di chi lo chiamava arrogante. L’esempio più celebre è lo US Open 2023, da cui uscì sconfitto in semifinale per mano di Novak Djokovic. Adesso tuttavia, Ben sembra più maturo e semplicemente fiducioso: “È difficile che qualcuno mi batta in due set stando a come sto servendo e giocando“. “Finché riesco a resistere e mantenere la pressione alta nel secondo set, quando si arriva al momento decisivo, e se gioco il mio miglior tennis e attacco quando l’avversario inizia a tentennare, posso capitalizzare.”

Con questa vittoria, Shelton è diventato il primo tennista americano dai tempi di Andy Roddick a vincere due o più titoli sopra il livello 250. Oltre all’appena vinto Dallas Open, Ben aveva infatti sollevato nel 2025 il trofeo del Masters 1000 di Toronto. Tuttavia, il 22enne mantiene i piedi per terra: “Per me è tutto un lavoro in divenire costante. Voglio continuare a migliorare il mio gioco, diventare più completo. Ci sono cose anche di questa settimana su cui posso migliorare.”

Uno degli aspetti su cui Shelton sta lavorando maggiormente è il gioco a rete. “Sentirsi a proprio agio a rete è l’evoluzione per me, è un’area in cui posso distinguermi dal resto del campo”. In tal senso, la decisione di giocare anche il doppio questa settimana si è rivelata vincente. “Mi ha aiutato a lavorare sui volée, sulle abilità di mano a rete e a gestire i punti sotto pressione.”

Seppur il suo talento sia stato presentato al mondo relativamente presto, Ben ha iniziato a dare segni di un tennis di un altro livello, con costanza, solo dalla stagione passata. Oltretutto, a causa dei suoi impegni sportivi non concentrati unicamente sul tennis (che Shelton ha iniziato a praticare regolarmente solo a 12 anni), il percorso dell’atleta stelle e strisce è sicuramente diverso rispetto ad altri professionisti: “Mi sento molto meno stressato rispetto a chi giocava a tennis a 5 anni ed era un prodigio a 8. Per me sembra davvero di essere solo all’inizio e c’è così tanto margine di miglioramento.”

Alla cerimonia di premiazione, con la fidanzata presente tra il pubblico durante il weekend di San Valentino, Shelton ha ringraziato tutti i presenti. Tra di loro, ovviamente, non ha mancato di esprimere particolare gratitudine verso Taylor Fritz: “Quello che hai fatto quest’anno affrontando le avversità, combattendo infortuni e fastidi, è un’ispirazione per tutti. Ogni ragazzo a casa dovrebbe guardare quanto duramente competi giorno dopo giorno.”

Sul suo approccio mentale alle vittorie, Shelton è stato chiaro: “Vincere un titolo è fantastico, ma non è tutto nella vita. Il mio obiettivo nel tennis è non lasciare nulla di intentato quando avrò finito, sapere di aver esaurito ogni opzione e di essere diventato la migliore versione di me stesso in campo.” La resilienza e il livello mostrato dallo statunitense durante il torneo fanno ben presagire per il 2026 e, in generale, il futuro suo e del tennis americano.