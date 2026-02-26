ATP Dubai: Rublev passeggia su Rinderknech, Griekspoor sorprende Mensik

Dopo tre quarti di finale conclusi tutti in due set – e solo uno su sei davvero lottato, il secondo tra Lehecka e Auger-Aliassime – il programma di Dubai si è concluso con l’unica partita andata al terzo, vinta da Griekspoor a sorpresa su Mensik. Dopo aver eliminato Bublik agli ottavi, l’olandese ottiene un’altra vittoria contro pronostico ed elimina il giustiziere di Sinner una settimana fa a Doha, strappandogli due volte il servizio nel set decisivo. Con la prima semifinale già definita tra Medvedev e Auger-Aliassime, l’altro posto in semifinale se lo contenderanno il già citato Grieskpoor e Andrey Rublev, che ha sconfitto nettamente Rinderknech. Vediamo come sono andati i match.

[5] A. Rublev b. A. Rinderknech 6-2 6-4

Continua con sicurezza e tenacia la marcia di Andrey Rublev sul suolo di Dubai. Il quinto del tabellone ed ex quinto del ranking ATP ha sconfitto con facilità il francese Arthur Rinderknech con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e 14 minuti. Il campione di Dubai 2022 ha sconfitto il suo terzo francese di fila, dopo le vittorie su Royer e Humbert.

Il primo set è stato semplicemente un disastro per Rinderknech, incapace di incidere con il servizio. Il francese ha faticato specialmente con la seconda, con cui ha vinto a malapena l’11% dei punti giocati. Rinderknech ha ceduto il servizio sul 2 pari e sul 4 a 2, con il russo che ha inanellato una serie di cinque giochi consecutivi. L’unica palla break da difendere Rublev la ha avuta solo mentre serviva per il set vinto poi per 6-2.

Il secondo parziale è stato un semplice proseguimento del primo, con Rinderknech chiamato sin da subito a difendere palla break, salvata solo per cedere il servizio nei due giochi al servizio successivi. Sul 5 a 2, il francese si è concesso un’ultima chance di lottare, andando a strappare a 15 il servizio al russo. Rublev, che rimaneva ancora avanti di un break, ha mantenuto i nervi saldi e ha chiuso per 6-4 l’incontro, con un nastro fortunato sul match point. Ora la sfida in semifinale sarà contro il vincitore tra Jakub Mensik e Tallon Griekspoor.

T. Griekspoor b. [6] J. Mensik 6-3 3-6 6-2

Inizia con un ottimo livello l’incontro tra l’olandese e il ceco, che si sfidano da fondocampo con solidità. Il primo ad ottenere il vantaggio sull’avversario è l’olandese, che diventa così anche il primo giocatore capace di strappare il servizio a Mensik nel torneo. Forte della situatione in suo favore, il tennista orange ha aspettato pazientemente di servire sul 5 a 3, dove ha chiuso a 0 il primo parziale. Griekspoor non ha fatto nulla di straordinario nel set, ma ha fatto bene ciò che era necessario per mettere pressione all’avversario.

Nel secondo parziale Mensik si riprende, inanellando una serie di buone risposte per procurarsi le prime palle break dell’incontro. E dopo un’altra ottima risposta, anche Griekspoor viene breakkato per la prima volta nella settimana. Con la stessa facilità con cui ha tenuto il servizio per tutto il secondo parziale, Jakub Mensik si conferma anche sul 5 a 3, portando la sfida al set decisivo con un set vinto per 6-3 sotto la cintura di ognuno.

Nel terzo set, tuttavia, Griekspoor non si fa condizionare e non solo contiene l’urto di Mensik, ma gli rende la vita praticamente impossibile in risposta. Appena due punti persi in quattro turni di battuta e quattro giochi consecutivi dal 2-2 valgono all’olandese la prima semifinale del 2026, con un finale di partita dominato da Tallon, molto più aggressivo e voglioso di voler vincere. Il ceco invece è parso un po’ più spento, cedendo a 15 i suoi ultimi due turni di battuta e finendo per arrendersi 6-3 3-6 6-2 dopo un’ora e tre quarti di partita.