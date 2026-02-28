WTA Austin: l’intrusa Birrell sfiderà Stearns in semifinale. Sarà derby USA tra Krueger e Towsend

Ci sono tre americane e un’australiana. Non è una barzelletta, ma le protagoniste delle semifinali del WTA 250 di Austin che non poteva celebrare nel modo migliore le giocatrici di casa. Con il ritiro della campionessa in carica Jessica Pegula, reduce del successo di Dubai, si sono aperti degli spiragli dove le connazionali hanno tutta l’intenzione di intrufolarsi. E’ il caso di Ashlyn Krueger, Taylor Townsend e Peyton Stearns con quest’ultima a rappresentare l’unica testa di serie del torneo giunta al penultimo atto della competizione. Colei che proverà a interrompere il monopolio USA in Texas sarà Kimberly Birrell.

I quarti di Austin

La prima semifinale sarà proprio quella che vedrà in campo l’intrusa aussie contro Stearns. L’americana è riuscita a liberarsi di Oksana Selekhmeteva nel proprio quarto di finale al termine di un match scoppiettante concluso con un 6-1 5-7 7-5 in due ore e trentatré minuti di gioco, dove la russa aveva provato a rimontare nel parziale decisivo prima di cedere poco prima del tie break. Birrell, dal suo canto, è riuscita a trionfare nel derby australiano con Ajla Tomljanovic con i pronostici che la vedevano leggermente sfavorita. Invece, arriva un netto e duplice 6-3 in un’ora e ventisei con Kimberly a riscattare l’unico precedente a lei negativa datato 4 anni fa a Toronto.

L’altra semifinale sarà invece tutta a stelle e strisce, con Townsend pronta a giocare il derby USA nonostante il pubblico texano, immaginiamo, possa essere leggermente più dalla parte di Krueger, nativa di Dallas. La giocatrice di casa ha strappato il pass per la semifinale andando ad eliminare la campionessa dell’edizione 2024 con Yuan Yue con un 7-6(5) 6-4 in un’ora e quarantacinque minuti di gioco. Townsend, invece, si è regalata la prima semifinale nel circuito maggiore al termine di una grande battaglia contro Rebeka Masarova, con l’elevetica in vantaggio di un set prima di subire il ritorno della tennista di Chicago che chiude 5-7 6-2 6-2 dopo due ore e venti di lotta serata.