Medvedev bloccato a Dubai: “Situazione insolita. Nessuno sa quando potremo volare, ma va tutto bene”

La situazione in Medio Oriente è complicata, ma questa non è una novità. Prima di qualche giorno fa, però, non si pensava che tutto ciò potesse interessare il mondo dello sport, o almeno lo si sperava. Il tennis è stato toccato in modo inevitabile dal conflitto, al punto che Daniil Medvedev è di fatto rimasto bloccato negli Emirati Arabi Uniti, senza potersi spostare verso Indian Wells. Il russo, che per la prima volta nella sua carriera ha vinto un torneo già conquistato in precedenza – grazie al ritiro di Tallon Griekspoor prima della finale del Dubai Duty Free Tennis Championships 2026 – non ha allo stato attuale una via d’uscita.

Il nostro Vanni Gibertini ha provato a spiegare quali sono le possibilità per lasciare Dubai, direzione Indian Wells, con gli aeroporti chiusi e quindi senza la possibilità di muoversi ‘via aria’. Intanto, però, Daniil Medvedev è ancora bloccato negli Emirati Arabi Uniti, ma è stato raggiunto – per via telematica, si intende – dai colleghi di ‘Bolshe!’. Il 30enne di Mosca ha rilasciato alcune dichiarazioni, rassicurando in merito alle sue condizioni, ma parlando allo stesso tempo di situazione insolita. Ecco, dunque, il suo messaggio.

Medvedev: “Aspettiamo di vedere cosa succederà”

“La situazione è insolita. Lo spazio aereo è chiuso, nessuno sa quando potremo volare. Non è chiaro quanto durerà, quindi aspettiamo solo di vedere cosa succederà nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Per quanto strano possa sembrare, sono molto emotivo in campo, più che nella vita, ma probabilmente mi aiuterebbe essere più emotivo in certi momenti. Per me, va tutto bene. Naturalmente ho ricevuto molti messaggi da amici e conoscenti, tutti sono preoccupati. Ma posso dire che va tutto bene“.