Classifica WTA: Paolini stabile al n. 7, Navarro esce dalla top20

Cosa sta succedendo a Jasmine Paolini? Il Mérida Open, dove era la testa di serie n. 1, rappresentava un’occasione d’oro per conquistare 500 punti facili, soprattutto dopo la sconfitta al primo turno della campionessa uscente, Emma Navarro. 500 punti senza affrontare alcuna top 20, che le avrebbero permesso di coprire parzialmente i 770 punti in scadenza tra oggi e gli Internazionali d’Italia, dove dovrà difendere ulteriori 1000 punti. Un buon bottino che le avrebbe garantito una relativa serenità in vista dei prossimi impegni, i due WTA 1000 americani di questo mese.
Il risultato ottenuto a Mérida preoccupa per due motivi. Il primo riguarda il fatto che Paolini dà l’impressione, in questo momento, di poter perdere con maggiore frequenza rispetto al passato anche contro giocatrici con una classifica peggiore. Sconfitta con Cristina Bucsa a parte, il primo set perso per 6-0 nella sfida contro Katie Boulter, una buona giocatrice che vanta come best ranking il n.23, è un punteggio troppo severo che doveva suonare come un campanello d’allarme. Il secondo motivo di preoccupazione riguarda la sua serenità in campo. Jasmine non sembra avere la tranquillità necessaria per affrontare le sfide che la stagione le riserverà. Volendo vedere il lato positivo, la semifinale raggiunta in Messico è un risultato che Jasmine non otteneva dal Ningbo Open giocato lo scorso ottobre. Oggi guadagna 185 punti che consolidano per ora il suo settimo posto in classifica. Ma resta il fatto che non è con questo rendimento che può sperare di mantenere la sua posizione nella top10.
Emma Navarro, come detto, era la campionessa uscente a Mérida. La sconfitta patita al primo turno per mano di Shuai Zhang le costa la top 20. L’americana, che l’anno scorso era stabilmente in top 10 e sembrava destinata a grandi cose, perde ben cinque posti, precipitando al n. 25. Ci si chiede, legittimamene, se saprà riprendersi e mantenere fede alle aspettative che gran parte degli addetti ai lavori avevano su di lei.
Dietro a Navarro, guadagnano molte posizioni Cristina Bucsa (+32, n. 31), che ha alzato il trofeo in Messico battendo Magdalena Frech (+21, n. 36), Peyton Stearns (+14, n. 48) e Taylor Townsed (+32, n. 87), rispettivamente vincitrice del titolo e finalista al WTA 250 ATX Open di Austin. Bucsa sale anche al n. 13 della RACE. Segnaliamo anche, visto che è stata protagonista a Mérida di una delle sorprese del torneo, i 24 posti in più di Shuai Zhang, che risale al n. 62 e le 25 posizioni guadagnate da Victoria Jimenez Kasintseva che entra per la prima volta in top100 al n. 97. Grandi progressi anche per la vincitrice del WTA 125 Megasaray Hotels Open di Antalya, Moyuka Uchijima, che si mette alle spalle 27 posti e sale al n. 77.
Infine, chi sono le giocatrici che perdono più terreno? Oltre alla già citata Navarro, Mccartney Kessler, finalista a Austin un anno fa, cede undici posti e scivola al n. 51, mentre Paula Badosa (-21, n. 106) ed Emiliana Arango (-49, n. 108), finalista a Mérida nel 2025, escono dalla top 100.
LA CLASSIFICA WTA AGGIORNATA
|Classifica WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|1
|0
|Aryna Sabalenka
|20
|10675
|2
|0
|Iga Swiatek
|20
|7588
|3
|0
|Elena Rybakina
|22
|7253
|4
|0
|Coco Gauff
|20
|6803
|5
|0
|Jessica Pegula
|22
|6583
|6
|0
|Amanda Anisimova
|21
|6070
|7
|0
|Jasmine Paolini
|20
|4232
|8
|0
|Mirra Andreeva
|20
|4001
|9
|0
|Elina Svitolina
|16
|3845
|10
|0
|Victoria Mboko
|21
|3211
|11
|0
|Ekaterina Alexandrova
|26
|2918
|12
|0
|Belinda Bencic
|19
|2898
|13
|0
|Karolina Muchova
|16
|2668
|14
|0
|Linda Noskova
|23
|2421
|15
|0
|Madison Keys
|19
|2351
|16
|0
|Naomi Osaka
|21
|2324
|17
|0
|Clara Tauson
|24
|2095
|18
|0
|Iva Jovic
|22
|2095
|19
|0
|Liudmila Samsonova
|23
|2050
|20
|+1
|Diana Shnaider
|25
|1953
|21
|-1
|Elise Mertens
|22
|1936
|22
|-1
|Anna Kalinskaya
|22
|1813
|23
|-1
|Qinwen Zheng
|15
|1758
|24
|-1
|Emma Raducanu
|23
|1645
|25
|-5
|Emma Navarro
|26
|1605
|26
|0
|Jelena Ostapenko
|21
|1600
|27
|0
|Leylah Fernandez
|27
|1598
|28
|0
|Marta Kostyuk
|18
|1583
|29
|0
|Maya Joint
|29
|1465
|30
|0
|Xinyu Wang
|25
|1438
|31
|+32
|Cristina Bucsa
|27
|1436
|32
|-1
|Alexandra Eala
|28
|1432
|33
|+1
|Marie Bouzkova
|24
|1425
|34
|-2
|Maria Sakkari
|25
|1410
|35
|-2
|Jaqueline Cristian
|26
|1367
|36
|+21
|Magdalena Frech
|24
|1348
|37
|+1
|Lois Boisson
|20
|1347
|38
|-3
|Sorana Cirstea
|23
|1344
|39
|-3
|Janice Tjen
|26
|1341
|40
|-3
|Sara Bejlek
|21
|1341
|41
|-2
|Ann Li
|27
|1333
|42
|-1
|Elisabetta Cocciaretto
|28
|1290
|43
|-1
|Hailey Baptiste
|25
|1274
|44
|-1
|Katerina Siniakova
|23
|1269
|45
|-1
|Sofia Kenin
|26
|1267
|46
|-1
|Marketa Vondrousova
|18
|1263
|47
|-1
|Tereza Valentova
|24
|1256
|48
|+14
|Peyton Stearns
|24
|1237
|49
|-2
|Magda Linette
|23
|1234
|50
|-2
|Jessica Bouzas Maneiro
|17
|1202
LA CLASSIFICA WTA DELLE ITALIANE
Non cambia, sostanzialmente, il piazzamento delle nostre rappresentanti in top 100. Jasmine Paolini resta al n.7 del ranking, mentre Elisabetta Cocciaretto perde una posizione e scivola dal n. 41 al n. 42. Arrivano invece segnali positivi dalle retrovie. Nuovo best ranking per Dalila Spiteri, che guadagna cinque posizioni e sale al n. 271. Progressi significativi anche per Giorgia Pedone (+15, n. 351), Miriana Tona (+26, n. 360) e Martina Colmegna (+12, n. 403).
|Classifica WTA
|Variazione
|Giocatrice
|Tornei
|Punti
|7
|0
|Jasmine Paolini
|20
|4232
|42
|-1
|Elisabetta Cocciaretto
|28
|1290
|138
|+1
|Lucrezia Stefanini
|26
|550
|141
|+2
|Lucia Bronzetti
|31
|540
|158
|+7
|Nuria Brancaccio
|25
|468
|198
|-2
|Lisa Pigato
|25
|374
|208
|-2
|Silvia Ambrosio
|26
|346
|209
|-1
|Camilla Rosatello
|26
|346
|250
|+2
|Jessica Pieri
|27
|285
|262
|+4
|Tyra Caterina Grant
|19
|266
|271
|+5
|Dalila Spiteri
|24
|254
|292
|-2
|Samira De Stefano
|27
|230
|311
|0
|Jennifer Ruggeri
|21
|209
|320
|+2
|Aurora Zantedeschi
|25
|204
|349
|-9
|Francesca Pace
|17
|183
|351
|+15
|Giorgia Pedone
|25
|182
|360
|+26
|Miriana Tona
|21
|176
|384
|+1
|Tatiana Pieri
|20
|163
|387
|+5
|Diletta Cherubini
|30
|161
|403
|+12
|Martina Colmegna
|19
|153
NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA
Anche questa settimana restano invariate le prime dieci posizioni del ranking riservato alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2006. A guidare la classifica è sempre Mirra Andreeva, saldamente al comando, seguita da Victoria Mboko e Iva Jovic. Chiude la classifica Kaitlin Quevedo al n. 10.
|Posizione
|Variazione
|Giocatrice
|Anno
|Classifica WTA
|1
|0
|Mirra Andreeva
|2007
|8
|2
|0
|Victoria Mboko
|2006
|10
|3
|0
|Iva Jovic
|2007
|18
|4
|0
|Maya Joint
|2006
|29
|5
|0
|Sara Bejlek
|2006
|39
|6
|0
|Tereza Valentova
|2007
|47
|7
|0
|Nikola Bartunkova
|2006
|101
|8
|0
|Lilli Tagger
|2008
|119
|9
|0
|Alina Korneeva
|2007
|125
|10
|0
|Kaitlin Quevedo
|2006
|133