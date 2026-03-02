Ranking

Classifica WTA: Paolini stabile al n. 7, Navarro esce dalla top20

In grande spolvero le protagoniste dei tornei di Mérida e Austin: Cristina Bucsa, Magdalena Frech e Peyton Stearns rientrano in top50, mentre Taylor Townsend ritorna tra le prime 100 del ranking

Di Claudio Gilardelli
Jasmine Paolini - WTA Dubai 2026
Jasmine Paolini - WTA Dubai 2026 (foto X @federtennis)

Cosa sta succedendo a Jasmine Paolini? Il Mérida Open, dove era la testa di serie n. 1, rappresentava un’occasione d’oro per conquistare 500 punti facili, soprattutto dopo la sconfitta al primo turno della campionessa uscente, Emma Navarro. 500 punti senza affrontare alcuna top 20, che le avrebbero permesso di coprire parzialmente i 770 punti in scadenza tra oggi e gli Internazionali d’Italia, dove dovrà difendere ulteriori 1000 punti. Un buon bottino che le avrebbe garantito una relativa serenità in vista dei prossimi impegni, i due WTA 1000 americani di questo mese.

Il risultato ottenuto a Mérida preoccupa per due motivi. Il primo riguarda il fatto che Paolini dà l’impressione, in questo momento, di poter perdere con maggiore frequenza rispetto al passato anche contro giocatrici con una classifica peggiore. Sconfitta con Cristina Bucsa a parte, il primo set perso per 6-0 nella sfida contro Katie Boulter, una buona giocatrice che vanta come best ranking il n.23, è un punteggio troppo severo che doveva suonare come un campanello d’allarme. Il secondo motivo di preoccupazione riguarda la sua serenità in campo. Jasmine non sembra avere la tranquillità necessaria per affrontare le sfide che la stagione le riserverà. Volendo vedere il lato positivo, la semifinale raggiunta in Messico è un risultato che Jasmine non otteneva dal Ningbo Open giocato lo scorso ottobre. Oggi guadagna 185 punti che consolidano per ora il suo settimo posto in classifica. Ma resta il fatto che non è con questo rendimento che può sperare di mantenere la sua posizione nella top10.

Emma Navarro, come detto, era la campionessa uscente a Mérida. La sconfitta patita al primo turno per mano di Shuai Zhang le costa la top 20. L’americana, che l’anno scorso era stabilmente in top 10 e sembrava destinata a grandi cose, perde ben cinque posti, precipitando al n. 25. Ci si chiede, legittimamene, se saprà riprendersi e mantenere fede alle aspettative che gran parte degli addetti ai lavori avevano su di lei.

Dietro a Navarro, guadagnano molte posizioni Cristina Bucsa (+32, n. 31), che ha alzato il trofeo in Messico battendo Magdalena Frech (+21, n. 36), Peyton Stearns (+14, n. 48) e Taylor Townsed (+32, n. 87), rispettivamente vincitrice del titolo e finalista al WTA 250 ATX Open di Austin. Bucsa sale anche al n. 13 della RACE. Segnaliamo anche, visto che è stata protagonista a Mérida di una delle sorprese del torneo, i 24 posti in più di Shuai Zhang, che risale al n. 62 e le 25 posizioni guadagnate da Victoria Jimenez Kasintseva che entra per la prima volta in top100 al n. 97. Grandi progressi anche per la vincitrice del WTA 125 Megasaray Hotels Open di Antalya, Moyuka Uchijima, che si mette alle spalle 27 posti e sale al n. 77.

Infine, chi sono le giocatrici che perdono più terreno? Oltre alla già citata Navarro, Mccartney Kessler, finalista a Austin un anno fa, cede undici posti e scivola al n. 51, mentre Paula Badosa (-21, n. 106) ed Emiliana Arango (-49, n. 108), finalista a Mérida nel 2025, escono dalla top 100.

LA CLASSIFICA WTA AGGIORNATA

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
10Aryna Sabalenka2010675
20Iga Swiatek207588
30Elena Rybakina227253
40Coco Gauff206803
50Jessica Pegula226583
60Amanda Anisimova216070
70Jasmine Paolini204232
80Mirra Andreeva204001
90Elina Svitolina163845
100Victoria Mboko213211
110Ekaterina Alexandrova262918
120Belinda Bencic192898
130Karolina Muchova162668
140Linda Noskova232421
150Madison Keys192351
160Naomi Osaka212324
170Clara Tauson242095
180Iva Jovic222095
190Liudmila Samsonova232050
20+1Diana Shnaider251953
21-1Elise Mertens221936
22-1Anna Kalinskaya221813
23-1Qinwen Zheng151758
24-1Emma Raducanu231645
25-5Emma Navarro261605
260Jelena Ostapenko211600
270Leylah Fernandez271598
280Marta Kostyuk181583
290Maya Joint291465
300Xinyu Wang251438
31+32Cristina Bucsa271436
32-1Alexandra Eala281432
33+1Marie Bouzkova241425
34-2Maria Sakkari251410
35-2Jaqueline Cristian261367
36+21Magdalena Frech241348
37+1Lois Boisson201347
38-3Sorana Cirstea231344
39-3Janice Tjen261341
40-3Sara Bejlek211341
41-2Ann Li271333
42-1Elisabetta Cocciaretto281290
43-1Hailey Baptiste251274
44-1Katerina Siniakova231269
45-1Sofia Kenin261267
46-1Marketa Vondrousova181263
47-1Tereza Valentova241256
48+14Peyton Stearns241237
49-2Magda Linette231234
50-2Jessica Bouzas Maneiro171202

LA CLASSIFICA WTA DELLE ITALIANE

Non cambia, sostanzialmente, il piazzamento delle nostre rappresentanti in top 100. Jasmine Paolini resta al n.7 del ranking, mentre Elisabetta Cocciaretto perde una posizione e scivola dal n. 41 al n. 42. Arrivano invece segnali positivi dalle retrovie. Nuovo best ranking per Dalila Spiteri, che guadagna cinque posizioni e sale al n. 271. Progressi significativi anche per Giorgia Pedone (+15, n. 351), Miriana Tona (+26, n. 360) e Martina Colmegna (+12, n. 403).

Classifica WTAVariazioneGiocatriceTorneiPunti
70Jasmine Paolini204232
42-1Elisabetta Cocciaretto281290
138+1Lucrezia Stefanini26550
141+2Lucia Bronzetti31540
158+7Nuria Brancaccio25468
198-2Lisa Pigato25374
208-2Silvia Ambrosio26346
209-1Camilla Rosatello26346
250+2Jessica Pieri27285
262+4Tyra Caterina Grant19266
271+5Dalila Spiteri24254
292-2Samira De Stefano27230
3110Jennifer Ruggeri21209
320+2Aurora Zantedeschi25204
349-9Francesca Pace17183
351+15Giorgia Pedone25182
360+26Miriana Tona21176
384+1Tatiana Pieri20163
387+5Diletta Cherubini30161
403+12Martina Colmegna19153

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Anche questa settimana restano invariate le prime dieci posizioni del ranking riservato alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2006. A guidare la classifica è sempre Mirra Andreeva, saldamente al comando, seguita da Victoria Mboko e Iva Jovic. Chiude la classifica Kaitlin Quevedo al n. 10.

PosizioneVariazioneGiocatriceAnnoClassifica WTA
10Mirra Andreeva20078
20Victoria Mboko200610
30Iva Jovic200718
40Maya Joint200629
50Sara Bejlek200639
60Tereza Valentova200747
70Nikola Bartunkova2006101
80Lilli Tagger2008119
90Alina Korneeva2007125
100Kaitlin Quevedo2006133

