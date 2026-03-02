Classifica WTA: Paolini stabile al n. 7, Navarro esce dalla top20

Cosa sta succedendo a Jasmine Paolini? Il Mérida Open, dove era la testa di serie n. 1, rappresentava un’occasione d’oro per conquistare 500 punti facili, soprattutto dopo la sconfitta al primo turno della campionessa uscente, Emma Navarro. 500 punti senza affrontare alcuna top 20, che le avrebbero permesso di coprire parzialmente i 770 punti in scadenza tra oggi e gli Internazionali d’Italia, dove dovrà difendere ulteriori 1000 punti. Un buon bottino che le avrebbe garantito una relativa serenità in vista dei prossimi impegni, i due WTA 1000 americani di questo mese.

Il risultato ottenuto a Mérida preoccupa per due motivi. Il primo riguarda il fatto che Paolini dà l’impressione, in questo momento, di poter perdere con maggiore frequenza rispetto al passato anche contro giocatrici con una classifica peggiore. Sconfitta con Cristina Bucsa a parte, il primo set perso per 6-0 nella sfida contro Katie Boulter, una buona giocatrice che vanta come best ranking il n.23, è un punteggio troppo severo che doveva suonare come un campanello d’allarme. Il secondo motivo di preoccupazione riguarda la sua serenità in campo. Jasmine non sembra avere la tranquillità necessaria per affrontare le sfide che la stagione le riserverà. Volendo vedere il lato positivo, la semifinale raggiunta in Messico è un risultato che Jasmine non otteneva dal Ningbo Open giocato lo scorso ottobre. Oggi guadagna 185 punti che consolidano per ora il suo settimo posto in classifica. Ma resta il fatto che non è con questo rendimento che può sperare di mantenere la sua posizione nella top10.

Emma Navarro, come detto, era la campionessa uscente a Mérida. La sconfitta patita al primo turno per mano di Shuai Zhang le costa la top 20. L’americana, che l’anno scorso era stabilmente in top 10 e sembrava destinata a grandi cose, perde ben cinque posti, precipitando al n. 25. Ci si chiede, legittimamene, se saprà riprendersi e mantenere fede alle aspettative che gran parte degli addetti ai lavori avevano su di lei.

Dietro a Navarro, guadagnano molte posizioni Cristina Bucsa (+32, n. 31), che ha alzato il trofeo in Messico battendo Magdalena Frech (+21, n. 36), Peyton Stearns (+14, n. 48) e Taylor Townsed (+32, n. 87), rispettivamente vincitrice del titolo e finalista al WTA 250 ATX Open di Austin. Bucsa sale anche al n. 13 della RACE. Segnaliamo anche, visto che è stata protagonista a Mérida di una delle sorprese del torneo, i 24 posti in più di Shuai Zhang, che risale al n. 62 e le 25 posizioni guadagnate da Victoria Jimenez Kasintseva che entra per la prima volta in top100 al n. 97. Grandi progressi anche per la vincitrice del WTA 125 Megasaray Hotels Open di Antalya, Moyuka Uchijima, che si mette alle spalle 27 posti e sale al n. 77.

Infine, chi sono le giocatrici che perdono più terreno? Oltre alla già citata Navarro, Mccartney Kessler, finalista a Austin un anno fa, cede undici posti e scivola al n. 51, mentre Paula Badosa (-21, n. 106) ed Emiliana Arango (-49, n. 108), finalista a Mérida nel 2025, escono dalla top 100.

LA CLASSIFICA WTA AGGIORNATA

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 1 0 Aryna Sabalenka 20 10675 2 0 Iga Swiatek 20 7588 3 0 Elena Rybakina 22 7253 4 0 Coco Gauff 20 6803 5 0 Jessica Pegula 22 6583 6 0 Amanda Anisimova 21 6070 7 0 Jasmine Paolini 20 4232 8 0 Mirra Andreeva 20 4001 9 0 Elina Svitolina 16 3845 10 0 Victoria Mboko 21 3211 11 0 Ekaterina Alexandrova 26 2918 12 0 Belinda Bencic 19 2898 13 0 Karolina Muchova 16 2668 14 0 Linda Noskova 23 2421 15 0 Madison Keys 19 2351 16 0 Naomi Osaka 21 2324 17 0 Clara Tauson 24 2095 18 0 Iva Jovic 22 2095 19 0 Liudmila Samsonova 23 2050 20 +1 Diana Shnaider 25 1953 21 -1 Elise Mertens 22 1936 22 -1 Anna Kalinskaya 22 1813 23 -1 Qinwen Zheng 15 1758 24 -1 Emma Raducanu 23 1645 25 -5 Emma Navarro 26 1605 26 0 Jelena Ostapenko 21 1600 27 0 Leylah Fernandez 27 1598 28 0 Marta Kostyuk 18 1583 29 0 Maya Joint 29 1465 30 0 Xinyu Wang 25 1438 31 +32 Cristina Bucsa 27 1436 32 -1 Alexandra Eala 28 1432 33 +1 Marie Bouzkova 24 1425 34 -2 Maria Sakkari 25 1410 35 -2 Jaqueline Cristian 26 1367 36 +21 Magdalena Frech 24 1348 37 +1 Lois Boisson 20 1347 38 -3 Sorana Cirstea 23 1344 39 -3 Janice Tjen 26 1341 40 -3 Sara Bejlek 21 1341 41 -2 Ann Li 27 1333 42 -1 Elisabetta Cocciaretto 28 1290 43 -1 Hailey Baptiste 25 1274 44 -1 Katerina Siniakova 23 1269 45 -1 Sofia Kenin 26 1267 46 -1 Marketa Vondrousova 18 1263 47 -1 Tereza Valentova 24 1256 48 +14 Peyton Stearns 24 1237 49 -2 Magda Linette 23 1234 50 -2 Jessica Bouzas Maneiro 17 1202

LA CLASSIFICA WTA DELLE ITALIANE

Non cambia, sostanzialmente, il piazzamento delle nostre rappresentanti in top 100. Jasmine Paolini resta al n.7 del ranking, mentre Elisabetta Cocciaretto perde una posizione e scivola dal n. 41 al n. 42. Arrivano invece segnali positivi dalle retrovie. Nuovo best ranking per Dalila Spiteri, che guadagna cinque posizioni e sale al n. 271. Progressi significativi anche per Giorgia Pedone (+15, n. 351), Miriana Tona (+26, n. 360) e Martina Colmegna (+12, n. 403).

Classifica WTA Variazione Giocatrice Tornei Punti 7 0 Jasmine Paolini 20 4232 42 -1 Elisabetta Cocciaretto 28 1290 138 +1 Lucrezia Stefanini 26 550 141 +2 Lucia Bronzetti 31 540 158 +7 Nuria Brancaccio 25 468 198 -2 Lisa Pigato 25 374 208 -2 Silvia Ambrosio 26 346 209 -1 Camilla Rosatello 26 346 250 +2 Jessica Pieri 27 285 262 +4 Tyra Caterina Grant 19 266 271 +5 Dalila Spiteri 24 254 292 -2 Samira De Stefano 27 230 311 0 Jennifer Ruggeri 21 209 320 +2 Aurora Zantedeschi 25 204 349 -9 Francesca Pace 17 183 351 +15 Giorgia Pedone 25 182 360 +26 Miriana Tona 21 176 384 +1 Tatiana Pieri 20 163 387 +5 Diletta Cherubini 30 161 403 +12 Martina Colmegna 19 153

NEXT-GEN RANKING: LE GIOVANI TENNISTE IN ASCESA

Anche questa settimana restano invariate le prime dieci posizioni del ranking riservato alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 2006. A guidare la classifica è sempre Mirra Andreeva, saldamente al comando, seguita da Victoria Mboko e Iva Jovic. Chiude la classifica Kaitlin Quevedo al n. 10.