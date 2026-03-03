Interviste

Berrettini a Indian Wells: «Sto bene, non penso al risultato. Voglio crescere partita dopo partita»

Tornato nel deserto californiano dove esordì nel 2018, Matteo Berrettini si racconta tra esperienza e maturità: «Non dico di essere un veterano, ma oggi conosco meglio il tour e me stesso».

Di Jenny Rosmini
Matteo Berrettini - Finali Coppa Davis 2025 Bologna (foto X @CoppaDavis)

A Indian Wells, Matteo Berrettini si presenta con consapevolezza e un approccio diverso rispetto al passato. Il romano guarda al torneo californiano come a un’occasione di crescita più che a un banco di prova immediato per il risultato. «Sto bene e sono contento di essere qui un altro anno. Ho più esperienza, conosco meglio il tour e me stesso», spiega, sottolineando un percorso personale che negli ultimi anni lo ha portato a maturare dentro e fuori dal campo.

La serenità attuale si riflette anche nell’approccio tecnico: «Il cambio di superficie non è mai semplice, ma in allenamento mi sono trovato subito bene. Le partite saranno difficili, come sempre, però mi sento sereno».Una tranquillità costruita anche attraverso scelte complicate, come quella legata all’Australia: «Non è stata semplice e ha avuto degli strascichi, ma fa parte del mio percorso. Devo accettarlo: questo sono io».

Il rapporto con Indian Wells

Il legame con Indian Wells resta particolare. Per caratteristiche tecniche, in molti hanno sempre considerato il torneo adatto al suo gioco.

«Molti mi hanno sempre detto che questo torneo è adatto alle mie caratteristiche. In passato, però, ho fatto fatica, soprattutto prima del cambio di palle: le condizioni rendevano il gioco complicato. Credo che il mix tra aria veloce e campo ruvido possa essere favorevole, ma ogni partita è diversa».

Tra sconfitte e infortuni, il deserto californiano non gli ha mai regalato continuità: «Nel 2021 ho perso con Fritz, nel 2022 mi sono infortunato alla mano proprio qui, in un momento in cui ero in grande forma. Anche la sfortuna ha inciso».

Proprio da queste esperienze nasce il nuovo atteggiamento. «Oggi il mio approccio è diverso: non arrivo con l’ossessione del risultato. Voglio giocare partite, mettermi alla prova e crescere attraverso la competizione e le esperienze che farò».

I risultati arrivano costruendo continuità, tra vittorie e sconfitte. Un cambio di prospettiva che mette al centro il processo più che l’immediato traguardo.

Il ruolo nel gruppo italiano

La stessa maturità emerge anche nel rapporto con il gruppo azzurro. «In alcune occasioni mi sono sentito di richiamare la squadra alla concentrazione, soprattutto in Coppa Davis». Berrettini ricorda la sfida con l’Austria a Bologna, quando l’entusiasmo rischiò di abbassare la soglia di attenzione: «L’atmosfera era positiva, ma le partite si sono rivelate più complicate del previsto».

Oggi si sente pronto a offrire qualcosa in più anche fuori dal campo: «Cerco di essere un punto di riferimento per i più giovani. Se posso dare un consiglio o un aiuto pratico, lo faccio volentieri. L’esperienza serve anche a questo». Una leadership silenziosa, costruita nel tempo, che accompagna un nuovo capitolo della sua carriera.

