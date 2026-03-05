WTA Indian Wells: niente da fare per Andreescu e Badosa. Potapova vince e sfida Paolini

Primi incontri al BNP Paribas Open per il torneo WTA. In scena subito, e con scarsi risultati, Paula Badosa e Bianca Andreescu, due ex campionesse del torneo.

[Q] K. Rakhimova b. [WC] B. Andreescu 6-7(6) 6-0 6-1

Sono durate sostanzialmente lo spazio di un set, il primo, le speranze di accedere al secondo turno di Indian Wells per Bianca Andreescu. La ex numero 4 del computer e vincitrice nel deserto californiano nel 2019 ha lottato duramente durante il parziale d’esordio, trovando per prima il break al termine del terzo game. Il vantaggio è durato poco ma sul punteggio di 3-3 la tennista canadese ha mancato un’altra opportunità per togliere la battuta a Kamila Rakhimova.

Andreescu è stata brava nel tie-break a reagire all’ottima partenza della sua avversaria, che si è portata sul 4-1 aggiudicandosi un paio di scambi prolungati e dopo aver sollecitato duramente in difesa l’atleta canadese. Bianca si è prodigata in ripiego con un buon utilizzo del chop di dritto per mantenere la profondità e riguadagnare campo ma questo non è bastato per evitare il parziale di 3-6. Qui la tennista nordamericana ha impiegato tutto il suo coraggio per difendere i due turni alla battuta. E per siglare successivamente il 6-6 spostando sulla sinistra la rivale con dei rovesci liftati e chiudendo con la palla corta di dritto in diagonale. Andreescu ha completato l’opera insistendo con colpi molto lavorati, chiudendo con un dritto inside out che ha accompagnato con un urlo di gioia e di liberazione.

Per lei è però stato l’ultimo istante di sereno dal momento che Rakhimova ha alzato il ritmo del palleggio e ha costretto la canadese oltre la linea di fondo per tutto il resto dell’incontro, surclassandola con una cadenza irresistibile. Per Andreescu arriva uno 0-6, e il game che vince subito dopo è il preludio a una seconda serie di sei giochi al passivo che chiude la sua storia di Indian Wells 2026. Rakhimova invece prosegue e l’avversaria nei trentaduesimi di finale sarà Coco Gauff.

J. Cristian b. J. Tjen 4-6 6-4 7-6(6)

Il match più combattuto della prima giornata del torneo, con la tennista sconfitta che esce con parecchi rimpianti. La giocatrice indonesiana ha fatto suo il primo set al decimo gioco evidenziando, oltre al buonissimo dritto, un rovescio tagliato assai efficace. La ragazza rumena ha reagito positivamente e ha approfittato di un calo agonistico della rivale, portandosi sul 5-1 e resistendo per chiudere parimenti per 6-4.

Tjen parte meglio nella frazione decisiva e il primo break è suo nel secondo game, quando controlla la risposta con uno slice di rovescio molto profondo e assume il comando del palleggio con una serie di dritti che culminano con un inside in irraggiungibile.

Il quarto gioco è il momento essenziale della sfida perché a Tjen sfuggono ben cinque occasioni per il 4-0 e Cristian, sull’abbrivio del successo parziale, risale fino alla parità a quota quattro perfezionando la rimonta con una sorprendente volée bassa di dritto. Le duellanti si allineano al tie-break decisivo e il primo punto è per la rumena. Al termine di uno scambio che Jaqueline fa suo con un forcing costante con il dritto che apre il varco nella difesa a suon di colpi tagliati. Tjen sale comunque sul 4-2 ma si arrende al quattordicesimo punto. Per Cristian il secondo turno è con l’australiana Joint, numero 29 del draw.

Y. Putintseva b. P. Badosa 6-4 6-2

Non solo Bianca Andreescu, ma non c’è fortuna neanche per Paula Badosa a Indian Wells. La tennista spagnola si arrende in maniera netta a Yulia Putintseva in due manche. La spagnola di New York recupera un break nel primo set e sul 3-2 in proprio favore non sfrutta una situazione di 0-40 per andare a sua volta avanti, e nel game successivo è lei a cedere la battuta.

Da qui in poi l’atleta iberica perde consistenza, cede il set e nel secondo parziale scivola subito sotto il peso di due break al passivo, situazione che non sa ribaltare fino al al 6-2 conclusivo. La prossima avversaria di Putintseva sarà Clara Tauson.

Altri risultati di Indian Wells oltre Andreescu e Badosa

L’australiana Birrell si libera piuttosto facilmente della russa Selekhmeteva con il punteggio di 6-1 6-4. Sfida ora la canadese Mboko, numero 10 nel novero delle favorite, mentre un’altra rumena si fa onore nel primo turno. Si tratta di Sorana Cirstea, che prevale su Tatjana Maria per 6-4 4-6 6-3 e sfiderà Diana Shneider. La qualificata canadese Marina Stakusic non va distante dall’eliminare la neo-austriaca Anastasia Potapova. Ma quando serve per il match sul 5-4 nel terzo parziale non approfitta di tre palle gara e finisce per cedere al dodicesimo game. Per Potapova, calata di rendimento nell’ultima stagione ma che continua a disporre comunque di una notevole carica agonistica, il secondo impegno è con Jasmine Paolini. Ajla Tomlianovic supera in due set Gabriela Ruse, 7-5 6-2, e incrocia Wang Xinyu.

La giovane australiana Talia Gibson ha la meglio a sorpresa sull’americana Li per 6-3 7-5. E si merita dunque la sfida alla russa Alexandrova, numero 11 del seeding, mentre Zeynep Sonmez impiega il primo set. Vinto al tie-break in ben sedici punti, per vincere la resistenza della statunitense Kessler, che nel secondo parziale non vince nemmeno un game. Non desta più stupore la sconfitta di Haddad Maia, che cede a Bouzas Maneiro per 6-1 6-7(5) 6-1. Mentre Zakharova batte Seidel 6-2 6-2; Noskova per la spagnola e Raducanu per la russa sono i nomi dei prossimi ostacoli.

Proseguendo nei risultati registriamo il passaggio del turno della tennista di Andorra Jimenez-Kasintseva ai danni di McNally per 6-2 6-7(4) 6-4. Per lei ora c’è l’esame Osaka, mentre la giapponese Sakatsume sorprende Parks con un netto 6-4 6-3 e si iscrive al match d’esordio di Aryna Sabalenka. Gli ultimi incontri della giornata vedono Blinkova superare Galfi per 6-4 7-5 e sfidare Anisimova; la colombiana Osorio elimina Stephens 6-4 6-1 e guadagna il diritto ad affrontare Jovic. L’ucraina Yastremska cede parimenti solo cinque game con Zhang, per il 6-3 6-2 conclusivo che la ammette all’incontro con Eala.