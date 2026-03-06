Rune: “Calendario fitto. Nei Masters 1000 i top non sono presi in considerazione”

Mentre l’élite del tennis mondiale è impegnata al BNP Paribas Open 2026 di Indian Wells, primo Masters 1000 ‘combined’ della stagione, Holger Rune è bloccato ancora a Doha con mamma Aneke. Nella capitale del Qatar, infatti, sta svolgendo la riabilitazione per provare a recuperare quanto più in fretta possibile dall’infortunio (rottura del tendine d’Achille), che lo tiene lontano dai campi dal 18 ottobre 2025, quando a Stoccolma fu costretto a ritirarsi contro Ugo Humbert. I colleghi di ‘So-Tennis’, testata francese, hanno intervistato il 22enne prima che si trovasse ‘intrappolato’ in Medio Oriente per la guerra, e la prima tematica affrontata è stata quella relativa al suo percorso di ripresa.

Rune: “Voglio tornare più forte e più saggio”

“La mia riabilitazione sta procedendo molto bene. Al momento mi sto concentrando sui movimenti esplosivi, l’ultimo passo prima di potermi muovere di nuovo più liberamente su un campo da tennis. Sono ottimista e motivato perché vedo miglioramenti ogni giorno“.

Interrogato sull’eventuale ‘ridimensionamento’ degli obiettivi in seguito all’infortunio, Holger Rune è stato molto chiaro: “Rimango positivo e ambizioso come sempre e sono convinto di poter raggiungere i miei obiettivi. Ma quando sei costretto a smettere di competere, improvvisamente hai il tempo di pensare a lungo termine. Mi ha ricordato quanto amo giocare e competere. Il mio obiettivo è tornare più forte e più saggio. E non vedo l’ora di sentire di nuovo il sostegno dei tifosi in campo. Mi manca terribilmente. Gli infortuni sono duri, ma aiutano anche a vedere le cose in prospettiva“.

Il danese ha spiegato a cosa gli siano serviti i primi mesi post guaio fisico: “È stato sicuramente un momento di riflessione. La mia carriera ha fatto passi da gigante e a volte non si ha il tempo di fermarsi e fare il punto della situazione. Questo periodo mi ha permesso di apprezzare i miei progressi, ma anche di capire meglio dove voglio arrivare. Sono sempre desideroso di progredire e raggiungere nuovi traguardi. Ho grandi ambizioni. E so cosa voglio e di cosa sono capace“.

La proposta per rivoluzionare i Masters 1000

E sulle polemiche relative al calendario propone: “Il calendario è molto fitto. Credo che la sfida sia trovare il giusto equilibrio affinché i giocatori possano dare il massimo davanti al pubblico. Non ho una bacchetta magica. Potremmo prendere in considerazione l’idea di far giocare i giocatori più alti in classifica durante la seconda settimana dei Masters, il che permetterebbe loro di beneficiare di un’intera settimana di recupero o allenamento. Il nuovo formato dei Masters è eccellente per i giocatori di livello inferiore, poiché ora consente loro di partecipare ai tornei più importanti. Ma è un peccato che i giocatori top, che generalmente avanzano nella competizione, non vengano presi in considerazione. Dovrebbero anche trarre vantaggio da questa nuova struttura, al di là dell’aspetto finanziario. E attualmente questo non avviene”.

Rune: “Rientro previsto per …”

Infine la chiosa sul possibile rientro in campo: “I prossimi passi prevedono un graduale aumento dell’allenamento con esercizi più impegnativi e, infine, il ritorno al tennis con movimenti controllati in campo. Questo ritorno è previsto per il prossimo futuro. Tutto dipende da come reagirà il mio corpo in ogni fase. Stiamo procedendo passo dopo passo. Il mio obiettivo non è affrettare le cose, ma tornare il più rapidamente e in sicurezza possibile”.