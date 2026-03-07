ATP Indian Wells: ritorno in campo amaro per Musetti, eliminato da Fucsovics in due set

M. Fucsovics b. [5] L. Musetti 7-5 6-1

La forma è ancora lontana da quella delle prime settimane del 2026 per Lorenzo Musetti, che torna in campo con una sconfitta dopo l’infortunio alla coscia accusato ai quarti di finale dell’Australian Open. L’azzurro saluta subito il BNP Paribas Open di Indian Wells, arrendendosi in due set a Marton Fucsovics, 56 ATP, con il punteggio di 7-5 6-1.

Il periodo di stop si fa sentire sin dall’inizio per il numero 5 del mondo, che in entrambi i parziali parte indietro di un break. Se nel primo riesce a riacciuffare l’avversario sul 4-4, prima di capitolare per 7-5, nel secondo non c’è match. Musetti si ritrova sotto 5-0, con una striscia aperta di sette game persi consecutivamente. Evita il bagel, ma non l’eliminazione all’esordio.

Per Lorenzo le criticità riguardano praticamente ogni aspetto del proprio tennis, a cominciare dal servizio, soprattutto la seconda, con cui vince solamente il 29% di punti – mentre il 63% di prime gli vale 27 punti su 41. Inoltre, gli errori gratuiti doppiano i vincenti, 10 contro 26.

Per il carrarino sarà essenziale ritrovare la condizione e quelle sensazioni lasciate sulla Rod Laver Arena a fine gennaio, in vista dello spaccato di stagione sulla terra battuta, dove le cambiali di peso da riscattare sono molte.

Fucsovics si guadagna il terzo turno contro il vincente tra Arthur Fils e Dino Prizmic. Per l’ungherese si tratta della seconda vittoria in carriera contro un top 5 in 15 incontri, la prima sul cemento. L’unico successo era arrivato al Roland Garros del 2020, quando aveva eliminato al primo turno Daniil Medvedev, allora numero 4 del mondo.

Primo set: Musetti recupera un break, ma cede sul finale

Il ritorno in campo di Musetti non inizia proprio secondo i piani. L’azzurro è costretto a fronteggiare due palle break già nel primo turno di battuta. Fucsovics è propositivo sin dalle battute iniziali e, dopo aver condotto lo scambio da fondocampo, con un’accelerazione di diritto si innalza 15-40. A spedire l’ungherese sul 2-0 è un doppio fallo da parte di Lorenzo, il secondo del game.

Le settimane senza competere costringono l’azzurro a prendersi del tempo per assestarsi e ritrovare le sensazioni. Sul 3-0 il numero 5 del mondo smuove il punteggio, non senza difficoltà, tenendo il servizio a 0. Nel quinto gioco, poi, anche in risposta inizia a mandare i primi segnali al suo avversario, benché, nonostante il 30-30, non riesca a procurarsi la chance, neppure con una difesa estrema. Fucsovics interpreta il match al meglio, con un tennis propositivo e arrembante. Nel sesto gioco mette ancora pressione a Musetti in risposta, portandosi 15-30. Un punto rocambolesco, con righe fortuite e inattese da ambo le parti, apre una prima crepa in Marton, che spara un’accelerazione di diritto in rete.

È solo il primo di una serie di errori che consentono all’azzurro il riaggancio. Sul 4-2 il carrarino trascina il numero 56 ATP ai vantaggi da 40-15 e l’ennesima sbavatura di diritto vale la palla del controbreak. All’ungherese non basta il massimo rischio sulla seconda: Lorenzo risponde e accetta di giocare il punto in difesa. Fucsovics accelera e si lancia a rete, ma il passante di Musetti lo obbliga a una volée proibitiva. È 4-3, che diviene 4-4 quando la quinta forza del tabellone completa la rimonta con un turno di servizio a 30. I problemi che sembravano risolti per l’azzurro tornano a fare capolino sul 6-5. Il diritto della quinta testa di serie è spesso ballerino durante il match e fonte di qualche errore di troppo. Fucsovics ha, così, due set point a sua disposizione. Se sul primo Musetti serve una prima vincente, sul secondo non riesce a salvarsi sottorete. L’ungherese evita il tiebreak e si porta in vantaggio per 7-5.

Secondo set: Fucsovics comanda il gioco e sbarra la strada a Musetti all’esordio

In avvio di secondo parziale, Musetti ha l’occasione di partire avanti di un break. Tuttavia, Fucsovics reagisce con un ace al centro. Sfumata l’opportunità, è Lorenzo a vedersela brutta al servizio, con due pericolose palle break, cancellate con la complicità dell’ungherese che prova a entrare in risposta con tutta la potenza possibile, mancando il campo di pochi centimetri. Alla terza occasione, il 34enne di Nyiregyhaza fa 2-0. Stavolta sono gli errori di rovescio a costare cari al carrarino, che è nel bel mezzo di una striscia di cinque game persi di fila. E non è ancora finita, purtroppo.

Al contrario del primo set, sul 3-0 non riesce a cancellare lo 0 dal computo dei game e, alla terza chance, Fucsovics si porta in vantaggio di due break. Musetti gioca di rabbia, lascia andare i colpi per scaricare la frustrazione e prova una reazione portandosi 0-30. Marton non si lascia irretire e fa 5-0, con quattro punti consecutivi. Il numero 5 ATP sembra poter scongiurare il bagel, portandosi 40-0, ma Fucsovics mette a referto 4 quindici consecutivi e si procura il primo match point, che Lorenzo cancella con un’accelerazione di diritto. Ce n’è subito un altro, neppure questo andato a buon fine per il magiaro. L’italiano interrompe l’emorragia di 7 giochi persi consecutivamente e prolunga la propria permanenza in campo, seppur di poco. Alla prima occasione al servizio, Fucsovics scrive l’epilogo con un ace.