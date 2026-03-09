ATP Indian Wells, Fonseca: “Sinner? Mi divertirò e cercherò di vincere”

Joao Fonseca surriscalda l’ambiente in quel della Coachella Valley, dove si sta disputando il primo masters 1000 stagionale del calendario ATP. Lo star boy carioca già ha sovvertito l’ordine di un inizio 2026 appannato, e grazie al netto successo bissato ai danni di Tommy Paul ha “prenotato” l’esame Jannik Sinner, sfida che adesso tutti attendono ansiosamente. Per la prima volta in assoluto, il più chiacchierato talento del Sudamerica si misurerà contro il numero due del mondo, peraltro nel prestigiosissimo contesto di Indian Wells. Ecco cos’ha detto Fonseca in conferenza stampa.

D. Hai giocato contro Khachanov sul campo 3. Dopo la partita, c’era una folla enorme che ti aspettava per gli autografi. Sembravi così calmo e sereno. Come hai fatto a sviluppare questa capacità di non lasciarti turbare?

Joao Fonseca: “Beh, penso di essere sempre stato così, rilassato, calmo, cercando di comportarmi nel miglior modo possibile. Adoro il sostegno dei tifosi. Adoro i bambini e i ragazzini che vengono da me, chiedono autografi, chiedono foto. È davvero fantastico, quindi cerco solo di comportarmi in modo normale e positivo. Penso che sia davvero bello”.

D. Ti piace tutto l’hype che ti circonda da parte dei commentatori di tennis, dei fan e di chiunque altro che dice che potresti essere il giocatore in grado di sfidare Sinner e Alcaraz?

Joao Fonseca: “Beh, non direi… non credo che mi piaccia o non mi piaccia. Cerco solo di comportarmi come al solito, di fare le mie cose. Se la gente dice che penso di poter essere bravo, che posso giocare bene a tennis, che posso giocare con Alcaraz e Sinner, allora cerco di prenderla in modo positivo, non come una pressione ma come un privilegio. La gente lo dice, quindi ho il gioco, ho il livello. Continuo a lavorare e cerco di fare del mio meglio per raggiungere l’obiettivo. Penso che questa sia la mia mentalità. Come ho detto, sono un ragazzo tranquillo e molto calmo, quindi cerco solo di prendere le cose positive di queste situazioni e di metterle in pratica nella mia vita quotidiana”.

D. Credi di poter arrivare a quel livello?

Joao Fonseca: “Certo. Devo crederci. Insomma, ho giocato contro Khachanov al secondo turno e ora contro Tommy, due giocatori tra i primi 15. Ho giocato davvero bene, penso di avere il livello giusto. Quindi penso di poter arrivare lì. Ci vuole tempo, bisogna lavorare sulla mente, sul fisico e anche sulla tecnica. Quindi c’è molto da migliorare, ma penso di essere sulla strada giusta”.

D. È la tua prima volta a questo livello del torneo. Cosa significa per te?

Joao Fonseca: “Sì, è la prima volta che arrivo al quarto turno. È davvero bello. Io e il mio team abbiamo lavorato duramente per raggiungere questo obiettivo, per vivere settimane come questa nei Masters. È un torneo molto importante per noi. Voglio dire, giocare contro giocatori come Khachanov, Tommy Paul e ora Sinner è davvero un piacere. È per questo che lavoriamo, per giocare contro questi giocatori, i migliori. Sono molto contento di come ho giocato oggi e di aver avuto l’opportunità di giocare con l’ex numero 1 e ora attuale numero 2, per vedere a che livello sono e cosa posso ottenere. Spero che sarà una settimana fantastica, e in realtà lo è già stata, quindi spero di poter ottenere altri risultati. Sì, sono davvero felice di aver raggiunto il mio primo ottavo di finale”.

D. Quanto sei emozionato all’idea di giocare contro Jannik? Puoi dirci quanto hai osservato Jannik e Carlos durante il tuo percorso?

Joao Fonseca: “I giocatori guardano molto Carlos e Jannik giocare tante finali e tante partite epiche. Entrambi sono di un altro livello. In questo momento stanno giocando un tennis incredibile e ottenendo risultati straordinari, stanno vincendo quasi tutti i tornei. Quindi, proprio come ho detto, è solo un piacere. È davvero una cosa importante giocare contro quei ragazzi. Mi divertirò a giocare là fuori. Cercherò, ovviamente, di vincere. Ma allo stesso tempo cercherò di godermi il tempo sul campo, cercherò di godermelo il più possibile per vedere a che punto è il mio gioco. Cercherò solo di lavorare sul mio gioco domani, di vedere il piano, e poi martedì sarò pronto per la partita”.