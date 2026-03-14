ATP Indian Wells, il programma di sabato 14 marzo: Sinner-Zverev alle 21.30

Siamo arrivati alle fasi conclusive del BNP Paribas Open di Indian Wells. L’undicesima e penultima giornata del torneo è dedicata alle semifinali del singolare maschile.

Sullo Stadium 1, non prima delle 13.30 locali (le 21.30 in Italia), Jannik Sinner affronterà il tedesco Alexander Zverev, testa di serie n. 4 del torneo.

Successivamente, non prima delle 15 locali (le 23 in Italia) il n. 1 del mondo Carlos Alcaraz se la dovrà vedere con la testa di serie n. 11 Daniil Medvedev, vincitore del recente torneo di Dubai.

A fare da contorno alle due semifinali maschili ci saranno le due finali di doppio. A partire dalle 11 locali (le 19 in Italia) il titolo di doppio femminile sarà conteso dal duo Katerina Siniakova/Taylor Townsend e dalla coppia composta da Anna Danilina e Aleksandra Krunic.

In conclusione di giornata, invece, non prima delle ore 18 locali (le 02 in Italia), ci sarà la finale del doppio maschile che vede in campo i cugini Rinderknech/Vacherot e la coppia franco-argentina composta da Manuel Guinard e Guido Andreozzi.

Ci sarà anche un po’ d’Italia in campo: sullo Stadium 3, a partire dalle 12.30 locali (le 20.30 locali) si disputerà la finale del torneo a inviti di doppio misto che vede impegnato il nostro Flavio Cobolli in coppia con la svizzera Belinda Bencic. La coppia italo-svizzera si disputerà i $360.000 del premio finale con il duo composto dalla canadese Gabriela Dabrowski e dal britannico Lloyd Glasspool.

Qui il programma completo in orario locale (8 ore in meno rispetto all’Italia).