Medvedev e “la sindrome del n. 2”: lo strano record di Daniil (che fa molto meglio con i n. 1)

Nel tennis, sport dove la psiche spesso devia le traiettorie dei colpi più dei fattori atmosferici, i numeri di Daniil Medvedev iniziano a delineare un quadro che sfida quasi la logica della classifica ATP. Il moscovita approda alla finale nel deserto californiano dopo aver disinnescato Carlos Alcaraz con una prestazione che ha ricordato a tutti perché sia l’autentico “anti-sistema” del circuito. Contro i n. 1 del mondo, infatti, il russo vanta un bilancio in perfetto equilibrio (8-8), una statistica che racconta di un giocatore capace di esaltarsi quando il prestigio dell’avversario tocca l’apice. Del resto, basti pensare alla storica finale dello US Open 2021, dove negò il Grande Slam a Novak Djokovic, o alla sunnominata semifinale proprio in quel di Indian Wells, dove ha interrotto la striscia di 16 vittorie consecutive dello spagnolo.

Still not getting my hopes high for the final.

Not because Med is facing Sinner but because he's facing a World No. 2.



Medvedev vs No. 1s: 8-8

Medvedev vs No. 2s: 1-9 — Oleg S. (@AnnaK_4ever) March 15, 2026

Il paradosso del vice-re

Eppure, sotto la superficie di questo ottimo record contro l’élite, si nasconde un paradosso che tormenta i suoi sostenitori: la cosiddetta “maledizione del Numero 2“. Se il trono sembra ispirare il tennis scacchistico di Daniil, il secondo gradino del podio pare invece prosciugarne le certezze, con un bilancio di 1 vittoria e 9 sconfitte negli incroci di vertice contro i n. 2. È una trappola statistica che lo ha visto spesso soccombere contro l’inseguitore più in forma del momento: si ricordino i pesanti stop subiti da Novak Djokovic o Carlos Alcaraz proprio quando i due si trovavano in seconda posizione. L’unica vera gemma in questo deserto statistico resta la vittoria su Rafael Nadal alle ATP Finals 2020, quando il maiorchino occupava la piazza d’onore del ranking. Per Medvedev, in soldoni, affrontare il n. 2 significa confrontarsi con chi ha la fame del pretendente, ma non ancora talvolta l’appagamento psicologico della corona.

Sinner, l’ostacolo mai affrontato da n. 2

Il destino gli mette ora di fronte l’ostacolo più ostico: Jannik Sinner. L’azzurro, che siede stabilmente sulla seconda piazza mondiale, rappresenta l’incrocio fatale tra forma atletica e vantaggio psicologico. Sebbene Medvedev sia riuscito a imporsi nell’epica maratona di Wimbledon 2024 quando Sinner era in vetta al ranking (interrompendo una serie di cinque sconfitte contro l’azzurro), ha poi ceduto il passo in tutte le altre occasioni di rilievo, dalle semifinali di Miami ai quarti dello US Open. Il dato che però gela il sangue degli ammiratori del caro vecchio Daniil è che questa finale segna il primo confronto diretto tra i due con Sinner ufficialmente nel ruolo di Numero 2 del mondo; una posizione che, per ironia della sorte, l’altoatesino non occupava negli scontri diretti più recenti.

Geometrie nel deserto californiano

Sotto il profilo tecnico, la sfida si giocherà sulla capacità di Medvedev di trasformarsi nuovamente in predatore, ignorando l’ombra di quel n. 2 che sembra precederlo nel tunnel degli spogliatoi. Il moscovita dovrà cercare di imbrigliare il ritmo forsennato dell’italiano, che ha vinto ben 8 degli ultimi 9 scontri diretti a partire dalla finale di Pechino 2023. Su una superficie lenta e ruvida come quella californiana, Daniil dovrà essere chirurgico nel servizio e asfissiante negli scambi lunghi, memore della dolorosa rimonta subita da due set a zero a Melbourne nel 2024 (quando Sinner era ancora n. 4), per evitare che Jannik prenda il comando delle operazioni con il suo consueto timing devastante.

La cabala contro il talento

In definitiva, per Daniil Medvedev questa finale non è soltanto una questione di trofei, ma una battaglia contro i propri demoni statistici. Mentre Sinner entra in campo con la solidità di chi sa di avere le chiavi per scardinare il muro russo, Medvedev è chiamato a dimostrare di poter essere cinico anche contro chi non siede sul trono più alto. Il verdetto di Indian Wells ci dirà se la “sindrome del Numero 2” continuerà a essere la kryptonite di Daniil o se il moscovita saprà finalmente riscrivere una storia che, per ora, lo vede clamorosamente sfavorito dalla cabala.