WTA Miami, il percorso delle italiane: Paolini e Cocciaretto pescano male

Il Miami Open presented by Itau è alle porte. Il quarto WTA 1000 dell’anno ha già reso pubblico il tabellone di singolare, guidato dalla campionessa uscente Aryna Sabalenka, recente vincitrice a Indian Wells. Nell’attesa di scoprire se Lucrezia Stefanini e Martina Trevisan riusciranno a qualificarsi per il main draw, andiamo ad analizzare il tabellone di Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto, le due uniche portacolori azzurre presenti al via.

Paolini pesca male, è nel quarto di Sabalenka

Paolini è reduce da un avvio di stagione complicato in cui non è ancora riuscita a vincere tre partite consecutive. La 30enne toscana si presenta al 1000 della Florida con un bilancio di 7 vittorie e 6 sconfitte in questo 2026. In questo evento dovrà cercare di difendere i 390 punti della semifinale raggiunta nel 2025, nella quale Sabalenka le sbarrò la strada. In qualità di settima testa di serie Jasmine beneficerà di un bye al primo turno. All’esordio potrebbe sfidare una qualificata oppure l’americana Taylor Townsend, con la quale è in vantaggio 2-0 nei precedenti. In caso di vittoria l’azzurra affronterebbe al terzo turno o Jelena Ostapenko (2-1 i testa a testa per la lettone), o Dayana Yastremska, oppure Ashlyn Krueger. Sia con l’ucraina (6-1) che con la statunitense (1-0) Jas è avanti negli scontri diretti.

Dovesse uscire indenne dalle prime due partite, Paolini agli ottavi potrebbe incrociare la racchetta con Elina Svitolina o con Liudmila Samsonova. Attualmente l’ucraina (2-1) e la russa (3-0) sono entrambe in vantaggio nei testa a testa con Jasmine. Così come anche Aryna Sabalenka (6-2, la numero 1 ha vinto gli ultimi cinque confronti in due set), potenziale avversaria della toscana ai quarti di finale. Non riuscisse la bielorussa a spingersi sino al turno delle migliori otto, la seconda candidata per quel posto ai quarti sarebbe la statunitense Madison Keys, con la quale l’azzurra ha un bilancio in parità nei precedenti (1-1). In semifinale, eventualmente, l’italiana potrebbe misurarsi con la kazaka Elena Rybakina (3-3 i confronti diretti) o con Jessica Pegula (6-1 i testa a testa in favore dell’americana), finalista uscente del torneo.

Cocciaretto ‘vede’ Gauff

Cocciaretto ha brillato in questo avvio di 2026. Il titolo 250 a Hobart e i quarti nel 1000 di Doha hanno permesso a Elisabetta di tornare in top 50. Adesso la 25enne marchigiana cercherà quantomeno di sfatare il tabù in quel di Miami, torneo che non l’ha mai vista uscire vittoriosa da un match giocato nel main draw (0-4 il bilancio). In caso di successo al debutto contro una qualificata, Cocciaretto sfiderebbe al secondo turno quella Coco Gauff che ha sconfitto di recente in Qatar, ma che però è ancora in vantaggio contro di lei negli scontri diretti (3-1 per la statunitense).

Dovesse riuscire a replicare l’esito maturato a Doha, Elisabetta con grande probabilità al terzo turno affronterebbe per la prima volta l’australiana Maya Joint. L’ennesimo successo la proietterebbe agli ottavi. Qui, per lei, ci potrebbero essere o la ceca Linda Noskova (vittoriosa nel loro unico precedente), o Elise Mertens (2-1 il computo degli scontri diretti in favore della belga), o la greca Maria Sakkari, che Elisabetta non ha ancora mai sfidato.

Paolini e Cocciaretto, il percorso nel 1000 di Miami