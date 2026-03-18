Furlan-Nardi, lavori in corso: “Una bellissima sfida, ha un potenziale enorme”

Il tennis, si sa, non dorme mai, e mentre il circuito insegue i soliti noti impegnati sul cemento di Miami, sotto traccia si muovono pedine che potrebbero spostare gli equilibri della nostra “Next Gen” (o presunta tale). Radio-mercato, o meglio, le frequenze di Sky Tennis Club, hanno intercettato un segnale forte: il possibile approdo di Renzo Furlan nell’angolo di Luca Nardi. Non è ancora il momento delle firme ufficiali su contratti pluriennali, ma l’ipotesi è sul tavolo, concreta quanto affascinante.

Per il talento pesarese, reduce da un periodo di appannamento e qualche stop fisico di troppo, l’ex top 20 azzurro rappresenterebbe quella figura di “saggio” necessaria per dare finalmente una struttura a un tennis tanto armonioso quanto, finora, discontinuo.

Dalla “cura Paolini” alla sfida pesarese

Il profilo di Furlan non ha bisogno di grandi presentazioni, specialmente dopo lo straordinario lavoro svolto nel team di Jasmine Paolini, che ha portato la toscana a vette quasi inimmaginabili. Con Nardi la sfida sarebbe diametralmente opposta ma altrettanto stimolante: passare dalla costruzione di una solidità agonistica alla gestione di un talento puro che sembra ancora alla ricerca della propria collocazione nel tennis che conta. L’idea di un “periodo di prova” riflette la filosofia del coach veneto: niente passi affrettati, ma un’analisi profonda della materia prima — umana e tecnica — per capire se il sodalizio possa effettivamente generare quella scintilla necessaria per risalire la china del ranking ATP.

Le parole di Furlan: “È un giocatore dal potenziale enorme”

“Sì, ci sono dei lavori in corso, potrebbe essere una bellissima sfida” ha sottolineato il tecnico veneto ai microfoni di Sky. “È un giocatore che ha un potenziale enorme e quindi fa sempre piacere poter lavorare con un giovane dall’enorme potenziale. Credo che il primo periodo sarà proprio mirato a questo, a cercare di capire un po’ di più del ragazzo, conoscerci, creare l’alchimia giusta per provare a fare cose buone, cose all’altezza del suo talento”.

Tra infortuni e voglia di continuità

Il tempismo di questa manovra arriva in un momento di stasi forzata per il marchigiano, bloccato da una frattura all’ulna rimediata sul cemento californiano. È un 2026 che, finora, ha ricalcato lo spartito degli anni precedenti: qualche acuto nei Challenger e nei tornei minori, ma una cronica difficoltà nel consolidarsi nel tennis dei grandi dopo l’indimenticabile sfida di due anni fa contro Djokovic. Il ranking piange (Nardi, attualmente, è numero 139 ATP), vittima forse anche di scelte tecniche passate che non hanno garantito la dovuta stabilità dopo gli exploit più rumorosi.

In questo scenario, l’ingresso di un tecnico metodico e pragmatico come Furlan potrebbe essere la medicina ideale. Nardi ha bisogno di ritrovare un’identità precisa, smettendo di essere il giocatore dei “lampi isolati” per diventare un professionista della continuità. Se il “cantiere” aperto da Furlan dovesse portare alla costruzione di una base solida, potremmo finalmente assistere alla definitiva fioritura di uno dei tennisti più eleganti del circuito. A questo punto la curiosità è tanta: basterà la cura Renzo per riportare Luca dove il suo talento dice che dovrebbe stare?