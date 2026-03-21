Italiani in campo sabato 21 marzo: Sinner all’esordio con Dzumhur. Quote, quando e dove vederli

La pattuglia italiana non ha avuto modo di ripararsi sotto le palme di Miami, così la pioggia della Florida si è portata via una grossa fetta di atleti azzurri che hanno salutato l’altra metà del Sunshine Double. Se Jasmine Paolini tiene alto il tricolore nel femminile vincendo all’esordio, Jannik Sinner è chiamato a fare lo stesso in quel di Miami. Oltre al redivivo Matteo Berrettini, l’altoatesino è l’ultimo tennista del Bel Paese ancora in gara nel tabellone maschile del secondo 1000 stagionale e dovrà vedersela nell’inedita sfida con Damir Dzhumur.

Il battesimo di Jannik Sinner a Miami non sarà la trappola di secondo turno, evitata, servita a Carlos Alcaraz con Joao Fonseca, ma l’incrocio con il bosniaco merita rispetto e non è da sottovalutare. Proprio Dzhumur lo scorso anno era stato in grado di far soffrire il murciano sia al Roland Garros che a Cincinnati: in entrambe le occasioni strappò un set prima di alzare bandiera bianca. Se a livello Slam il terzo turno, raggiunto sei volte, ha rappresentato l’ostacolo insormontabile, Damir è riuscito a fare ancora meglio quando competeva nei 1000.

Verso Sinner-Dzumhur

Tre volte agli ottavi di un Master, con un rapporto particolare con la Florida risalente al 2016 dove ha conquistato una delle vittorie più prestigiose della carriera, seppur condizionata da un ritiro: sull’1-1 e sotto 3-0 Rafael Nadal si arrese e lascio il passo al bosniaco. Ora l’esame Sinner, con l’azzurro che non potrebbe arrivare più famelico all’appuntamento con quello che fu il secondo degli attuali sei tornei di categoria in bacheca, dopo che l’ATP di Miami gli era sfuggito nel 2021 contro Hurkacz e 2023 contro Medvedev.

La rincorsa del n.2 al mondo al completamento del Sunshine Double passa per la Bosnia e inizia, ovviamente, sul centrale di Miami che, dopo il record di 17.000 spettatori per Fonseca-Alcaraz, si prepara ad accogliere il vincitore dell’edizione 2024 sull’Hard Rock Stadium non prima delle ore 18:00 italiane. Considerando il passato da attore di Dzhumur, l’obiettivo di Sinner sarà sicuramente evitare colpi di scena a una scenggiatura che lo vede partire da grande favorito.

Favorite, lo sono anche Jasmine Paolini e Sara Errani che faranno il loro debutto nel tabellone di doppio contro il tandem nippo-norvegese formato da Shuko Aoyama e Ulrikke Eikeri. La coppia azzurra è testa di serie numero uno del tabellone e scenderà in campo non prima delle ore 17:30.

Quote e dove vedere Sinner-Dzhumur a Miami

Quote così schiaccianti non sono all’ordine del giorno. Invece, Jannik Sinner sembra mettere tutti d’accordo sull’esito della sfida con Damir Dzhumur. Eurobet e Bet365 pagano a 1,01 e 1,02 la vittoria di Sinner. Per le stesse agenzie di scommesse l’impresa del bosniaco può pagare 16 volte la posta, nel caso di Bet365 si arriva addirittura a 51. Ora, la parola passa al campo. Per seguire il match, in programma non prima delle 18:00, i canali di riferimento sono quelli di Sky Sport e NOW TV per lo streaming.