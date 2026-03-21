WTA Miami: Rybakina e Svitolina viaggiano spedite, Sabalenka meno. Ostapenko trova Paolini

Tante, tantissime le partite da disputare nel tabellone femminile di Miami dove nella seconda parte del programma, le top player hanno fatto la voce grossa. Nessun upset particolare dopo l’eliminazione di Maria Sakkari e il forfait di Clara Tauson che avevano fatto sollevare qualche palpebra. Soffre più del dovuto, ma non sbaglia la numero uno del ranking, nonchè campionessa in carica a Miami Aryna Sabalenka. La bielorussa impiega quasi due ore di gioco per piegare la resistenza di una tenace Ann Li che si arrende 7-6(5) 6-4. La difesa del titolo proseguirà contro Caty McNally.

Dopo aver sperato per il miracolo bis di Cocciaretto contro Gauff, l’Italia si aggrappa a Jasmine Paolini e non si può che buttare un occhio al match della sua prossima rivale: Jelena Ostapenko. La lettone batte con un doppio 6-4 Dayana Yamstremska in un’ora e mezza di gioco e si regala la sfida di terzo turno con la toscana, con cui è in vantaggio 2-1 nei precedenti. Per un’ucraina che perde, due che vincono. Arrivano due sorrisi targati Elina Svitolina e la rediviva Marta Kostyuk. Stesso identico punteggio per le due connazionali, grazie a un 6-2 6-4 superano rispettivamente Emerson Jones e Kamilla Rakhimova.

Miami: Sabalenka, Ostapenko…e non solo

Se Ostapenko ha sfiorato il successo in Florida nel 2018, c’è Elena Rybakina ad essersi fermata ad un passo dal trofeo per due edizioni consecutive, nelle finali del 2023 e 2024. Il percorso della numero 2 al mondo non poteva partire meglio, con una prova solida nel derby kazako con Yulia Putintseva risolto 6-3 6-3. La prossima avversaria sarà la già citata Kostyuk. Successi facili di Elise Mertens su Elvina Kalieva (6-2 6-0) e di Alexandrova su Lilli Tagger (6-3 6-3). Mentre Karolina Muchova è costretta alla rimonta su Camila Osorio 4-6 6-2 7-5, guadagnandosi Katie Boulter come prossima avversaria.

Fuori la testa di serie numero 19 Ludmila Samsonova per mano di Hailey Baptiste che la supera 6-3 7-5. Esce di scena anche Peyton Stearns, con l’americana a cedere 6-4 7-5 alla rumena Cristian. Avanza Caty McNally costretta agli straordinari da Wang, prima di risolverla al terzo set con un bagel 6-4 1-6 6-0. La statunitense sarà chiamata nella sfida di secondo turno al banco di prova Aryna Sabalenka.