ATP Miami, Landaluce: “Immagino di vincere il torneo dall’inizio. So che Alcaraz e Nadal saranno contenti”

In tanti attendevano Martin Landaluce, convinti che prima o poi potesse far esplodere il suo talento. Classe 2006, trascinato nel mondo del tennis dal profumo di questo sport che si respirava nella sua famiglia, sta sognando a occhi aperti a Miami. Da giovane si è formato nell’Accademia di Rafa Nadal, suo idolo. Poi all’improvviso Miami 2026, dopo aver vinto da giovane il titolo juniores a Wimbledon. Sul cemento americano sta facendo valere la forza del suo servizio, accompagnata dall’ottimo rovescio lungolinea.

Ed eccolo nei quarti di finale del torneo, dopo aver eliminato Marcos Giron nel primo turno e due Top20 come Luciano Darderi e Karen Khachanov. Ora anche Sebastian Korda va a casa sotto i suoi colpi, malgrado lo statunitense si fosse esaltato contro Carlos Alcaraz, non uno da poco. Mercoledì sarà un altro giorno e la sfida sarà contro Jiri Lehecka. Contro il ceco in palio non solo la semifinale ma anche il suo best ranking. Ecco le sue parole in conferenza stampa.

D: Volevo chiederti quanto è importante una settimana come questa per il tuo tennis, per la tua fiducia, per il tuo ranking e poi che ci raccontassi se in qualche momento hai ricevuto consigli da Rafa Nadal, come dicevi poco fa in inglese per il fatto di essere stato tanto tempo nella sua accademia, e da Carlitos Alcaraz con cui condividi la generazione.

Martin Landaluce: “Tornei come questo sono molto importanti, perché alla fine uno migliora tante cose e lavora giorno dopo giorno. Nel mio caso non mi pongo molti obiettivi, cerco di migliorarmi quotidianamente. Sfidare i migliori giocatori all’interno di grandi stadi e farlo bene è qualcosa che ti rafforza e conferma che il lavoro che stai facendo è positivo”.

“È importante avere settimane come questa e io sto cercando di sfruttarla al massimo perché so che sarà molto positiva per la mia carriera. Con Carlitos e con Rafa parlo ogni tanto. Con Rafa ho parlato a Vienna, abbiamo scambiato qualche parola e mi ha aiutato molto. Carlitos l’ho visto in questi giorni. Sono due persone super gradevoli che vogliono sempre che il tennis spagnolo cresca e, nel mio caso, mi hanno appoggiato molto. In questi ultimi turni non mi hanno detto niente, ma so che mi sostengono, so che saranno contenti di quello che sto facendo“.

D: Hai una sensazione differente quando ti svegli in questi giorni, quando colpisci la palla, quando entri in campo e anche come prepari una partita? Contro i Top 50 eri 0‑4 fino a questa settimana e ora sei 3‑4. Contro un Top 50, un Top 100, un Top 150 prepari la partita in modo diverso o se, da questo punto di vista, sono tutte uguali, non c’è differenza di preparazione in base al ranking?

Martin Landaluce: “In questi giorni mi sto comportando in modo molto naturale. Per far bene ogni settimana o per mantenere un livello regolare bisogna fare sempre le stesse cose. Ho abitudini molto normali che mi aiutano giorno dopo giorno a fare le cose in maniera naturale. In questa settimana mi sono detto di non essere passivo, di non attendere e basta”.

“Credo che questo, nei confronti degli avversari con cui ho giocato questa settimana, sia molto importante: andare a prendersi la partita e avere fiducia in sè stessi. Io ho molta fiducia in me stesso ogni settimana e in questa ho dato tutto. Il livello che c’è oggi nei Challenger, tra i Top100 e i Top150, è altissimo. Questo fa sì che ci siano giocatori che magari restano solo sei mesi o un anno nel circuito Challenger, perché il livello è molto alto, e quando hanno l’occasione la sfruttano bene; nel mio caso è successo questa settimana”.

D. Innanzitutto complimenti per la vittoria. Hai detto prima che non ti poni obiettivi, ma ora che hai già ottenuto quattro successi e te ne mancano tre per alzare il titolo, c’è una parte di te che immagina di sollevare il trofeo domenica?

Martin Landaluce: “Lo immagino da quando è cominciato il torneo. Alla fine tu competi per vincere ed è su questo che ti devi concentrare. È vero che, venendo da dove vengo, è qualcosa di difficile da pensare, ma cerco di farlo in ogni torneo“.

“In questo, in ogni turno lo sta dimostrando: il livello è altissimo, è molto difficile. Sono contento e posso vedere parti della partita che mi rendono orgoglioso di me stesso, per poi pensare alla prossima. Credo che le partite siano così difficili che pensare a lungo termine potrebbe essere un errore; io penso ai quarti e vediamo se domani viene fuori un buon match”.