Martin Landaluce, da Miami a Miami: il primo grande exploit del giovane talento spagnolo

Martin Landaluce è una delle grandi sorprese di questa edizione 2026 del Miami Open presented by Itau. Non ce ne voglia Sebastian Korda, suo prossimo avversario che ha sconfitto il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz. Il ventenne spagnolo ha però inanellato una serie di vittorie sorprendenti nel 1000 della Florida, torneo che in passato gli aveva già regalato un importante traguardo. Ma facciamo un passo alla volta.

Lo zampino di Nadal e i successi da junior

Martin Landaluce nasce a Madrid l’8 gennaio 2006. Sin da piccolino osserva con attenzione i suoi genitori e la sorella mentre giocano a tennis. Presto decide di impugnare anche lui la racchetta. E se ne innamora. Così come Alejandra e Lucas, suoi fratelli, Martin qualche anno dopo trascorre un periodo al college. Se i suoi due fratelli partono in direzione Stati Uniti, lui opta invece per l’accademia del suo idolo Rafael Nadal, con il quale condivide la passione per il Real Madrid oltre che la nazionalità.

Nel 2022 Landaluce si fa notare a Wimbledon. Nel tuo torneo preferito lo spagnolo raggiunge le semifinali sia in singolo che in doppio nella categoria junior. Ma è allo US Open che si realizza il sogno. Mentre il suo connazionale Carlos Alcaraz vince il titolo dei professionisti, Martin fa suo il sigillo dei giovani e in avvio di 2023 si arrampica sino alla prima posizione mondiale. Il circuito pro lo aspetta.

Martin Landaluce, dagli ITF al 1000 di Miami 2024

I primi tornei tra i professionisti sono un’ottima palestra di vita e di tennis per Landaluce, che ai primi eventi Future affianca grazie ad alcune wild card qualche presenza nei Challenger o addirittura nel tabellone di qualificazione dei tornei ATP di casa. Il primo (e unico) titolo ITF Martin se lo deve sudare parecchio. Dopo essere uscito sconfitto cinque volte in semifinale, nel febbraio 2024 l’iberico trionfa nel M25 di Vila Real de Santo Antonio.

L’annata prosegue perlopiù a livello Challenger. Il primo sigillo arriva a Olbia nel mese di ottobre. Landaluce batte Mattia Bellucci in finale e alza al cielo il trofeo. I segnali che questo sarebbe stato possibile erano arrivati già a marzo. Lo spagnolo si era fatto conoscere al grande pubblico in occasione del torneo di… Miami. Presente nel main draw grazie a una wild card offertagli da IMG, Landaluce aveva superato in tre set il connazionale Jaume Munar, allora numero 72 al mondo, all’esordio. Quella vittoria gli era valsa la prima affermazione nel tabellone principale di un evento del circuito maggiore.

L’allenamento con Sinner e il best ranking

Nell’off-season tra il 2024 e il 2025 lo spagnolo ha l’onore di allenarsi con Jannik Sinner a Dubai. Poche settimane dopo si qualifica per il suo primo (e sino ad ora unico) main draw di uno Slam, all’Australian Open. “Non ho un ranking specifico come mio obiettivo”, racconta Landaluce in quel periodo in un’intervista rilasciata a Marca. “Voglio continuare a fare bene le cose e a divertimi in campo, che è la cosa più importante. Se continuerò così so che prima o poi entrerò tra i primi 100”.

L’annata prosegue con qualche buon piazzamento, ma senza particolari acuti. Nell’ultima parte di stagione Martin riesce però ad affermarsi vincendo il suo secondo Challenger a Orleans che gli regala poco dopo il best ranking di numero 110. In Francia ottiene punti fondamentali che gli permettono di qualificarsi alle Next Gen ATP Finals. Da questo torneo, però, Landaluce esce a bocca asciutta: zero vittorie, tre sconfitte.

Martin Landaluce: caratteristiche di gioco e Miami 2026

Pronti via e il 193 centimetri spagnolo macina partite in questo inizio di 2026. Non brilla particolarmente, ma riesce comunque a mettere sulle gambe una buona dose di tennis in vista del torneo di Miami, che due anni prima lo aveva svezzato. Supera le qualificazioni battendo prima Mackenzie McDonald, poi Thiago Agustin Tirante. Una volta giunto nel tabellone principale si scatena.

Grazie alla sua ottima resa con la prima di servizio e le pesanti soluzioni trovate con i colpi a rimbalzo – tra tutti il rovescio lungolinea, suo colpo prediletto -, Landaluce regola l’insidioso Marcos Giron al debutto. In seguito, manda a casa due top 20 come Luciano Darderi e Karen Khachanov disputando due partite di altissima qualità e torna al numero 123 virtuale in classifica. Notevole per un ragazzo che prima di questo torneo aveva un record di 2 vittorie e 10 sconfitte nei main draw ATP e che arrivava in Florida senza aver ancora ottenuto almeno una volta tre successi consecutivi in stagione.

Nel suo primo ottavo di finale nel circuito maggiore sfiderà ora Sebastian Korda. Non partirà di certo favorito contro lo statunitense. Ma con la fiducia a mille, gli insegnamenti ricavati dalle partite giocate e la solidità che sta imparando a ottimizzare al meglio nel suo tennis cercherà di mettergli pressione quanto più possibile. Se è vero, come dice lui, che la sua miglior qualità è apprendere in fretta, martedì 24 marzo assisteremo a un gran match.