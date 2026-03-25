WTA Miami, Gauff subera Bencic e raggiunge la sua prima semifinale: “Il mio motto è Keep Going”

[4] C. Gauff b. [12] B. Bencic 6-3 1-6 6-3

Coco Gauff vince a Miami in tre set una battaglia di oltre due ore contro Belinda Bencic, testa di serie numero 12. Con il punteggio di 6-3 1-6 6-3, alla svizzera è mancato davvero poco per eliminare la numero 4 del circuito, seconda avversaria in top 10 consecutiva (agli ottavi aveva battuto Amanda Ansimova, numero 6). Eppure, in un match vissuto come sulle montagne russe, la fisicità della statunitense ha fatto la differenza. Se con l’accesso ai quarti del Miami Open, Coco è diventata la tennista più giovane a raggiungere il terz’ultimo atto in tutti i WTA 1000, dopo la partita con Bencic completa un altro step in carriera arrivando per la prima volta alle semifinali di questo torneo.

Inizialmente Gauff appare inattaccabile e, portatasi subito sul 3-0 nel primo game, rende l’incontro in salita per Bencic. Con facilità, infatti, la giovane americana chiude il set con un rapido 6-3. Nel secondo parziale, però, lo spirito della partita si ribalta: Belinda approfitta di un calo di Coco, che fatica principalmente in battuta, e pareggia i conti 6-1. L’ultimo set comincia ancora a favore della svizzera – avanti 3-2 e servizio dopo aver lasciato a zero l’avversaria in un game – ma proprio sul più bello arriva il prepotente ritorno di Gauff. Con quattro game consecutivi, chiude la pratica staccando il suo primissimo pass per le semifinali in questo torneo.

“Ero arrabbiata per aver perso un game 40-0 nel terzo set, ma sono stata in grado di affrontare questa cosa. Non avrei mai pensato di superarla e la mia reazione dopo aver perso il game lo dimostra. È stato un match duro per entrambe” confessa Coco Gauff ai microfoni di Tennis Channel. L’americana non è mai arrivata così lontano a Miami e, a tale proposito, dichiara: “Non avrei mai pensato di essere in semifinale, sono felice e orgogliosa. Ho dimostrato tanto a me stessa questa settimana. Il mio livello di tennis migliora a ogni match. Il motto della mia carriera è “Keep going”, non puoi sapere come andrà ma devi superare ogni ostacolo”.

Coco ha vinto la sua prima partita del circuito principale proprio in questo torneo, grazie a una wild card nel 2019. “Me la ricordo. Ero contro la mia amica Caty (McNally) ed era il primo WTA 1000 per entrambe. Ero sotto quattro a due nel terzo set, quindi un po’ come oggi dove ero sotto di un break”. Ad attenderla giovedì dall’altra parte della rete sarà Karolina Muchova. Gauff ha vinto tutti e cinque i loro scontri diretti, ma ci tiene a precisare: “Con lei non bisogna pensare ai testa a testa perché è sempre molto difficile batterla. Sono riuscita a sovrastarla nella nostra partita in Australia ma lei ha comunque giocato molto bene. Mi aspetto un altro duro match e i precedenti non riescono a definirne la qualità, per questo non contano“.