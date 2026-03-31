Da Sinner e Musetti fino ad Arnaldi: i punti degli azzurri da difendere sulla terra rossa

La stagione sul rosso è ufficialmente iniziata. Per circa due mesi e mezzo il Tour proporrà appuntamenti sul mattone tritato: alcuni ATP 250, tre 500, altrettanti 1000 e infine il Roland Garros. C’è molta attesa per rivedere in campo i tennisti italiani, pronti a farsi valere nella superficie più congeniale alla maggior parte di loro. E allora, senza perderci in chiacchiere, andiamo subito a vedere quanti punti difenderanno i primi otto giocatori azzurri nello swing su terra rossa, procedendo in ordine di classifica, da Sinner e Musetti fino ad Arnaldi.

1) J. Sinner – 1950 punti

Saranno 1950 i punti che dovrà difendere Jannik Sinner, campione recente dei tornei di Indian Wells e Miami. Nello specifico, 650 arrivano dalla finale di Roma e 1300 dall’ultimo atto del Roland Garros. Non potendo giocare nel 2025 fino all’evento capitolino, l’altoatesino avrà tutto da guadagnare nei Masters di Monte Carlo e Madrid. Inoltre, a seguito del torneo nel Principato di Monaco il 24enne di Sesto Pusteria potrebbe anche tornare in vetta alla classifica mondiale (qui vi spieghiamo come). Ora come ora Sinner possiede complessivamente 12400 punti nel ranking.

2) L. Musetti – 2250 punti

L’azzurro che avrà più punti da difendere sarà Lorenzo Musetti, a cui usciranno ben 2250 dei suoi attuali 4265 punti. La stagione 2025 del 23enne carrarino sul rosso fu fenomenale dal primo all’ultimo appuntamento. Questi i suoi risultati: finale a Monte Carlo (650 punti), semifinali a Madrid e Roma (400 punti ciascuna) e penultimo atto anche al Roland Garros (800 punti). Una trafila notevole che speriamo non finisca per rivelarsi una mazzata per Muso in termini di classifica. Dopo il ritiro all’Australian Open, un febbraio senza partite e un marzo che doveva essere di ripartenza ma non lo è stato – a causa della desuetudine agonistica e dei ricorrenti problemi fisici – staremo a vedere come si comporterà ora il toscano sulla sua superficie prediletta. La prima tappa sarà Monte Carlo, dove Musetti sarà la quarta testa di serie del tabellone visto il forfait di Djokovic.

3) F. Cobolli – 950 punti

Flavio Cobolli arriva sì da un Sunshine Double con poche gioie, ma il sigillo ad Acapulco ha risollevato notevolmente un avvio di stagione piuttosto complicato. Nei tornei sul rosso il 23enne romano dovrà difendere 950 (dei suoi 2520) punti, derivanti dai titoli a Bucarest (250) e Amburgo (500), dal secondo turno a Monte Carlo (50) e dai terzi turni a Madrid (50) e al Roland Garros (100). Nonostante abbia deciso di non prendere parte al torneo in Romania, fino alla cambiale di Amburgo Cobbo avrà comunque molto da guadagnare. Intanto, è sicuro di presentarsi al Principato forte di una testa di serie.

4) L. Darderi – 490 punti

Se il buongiorno si vede dal mattino, il 2026 di Luciano Darderi non può che continuare alla grande dopo i risultati ottenuti sino ad ora. Gli ottavi all’Australian Open, la finale a Buenos Aires e il titolo a Santiago hanno lanciato Luli in top 20. Dopo una trasferta nordamericana un po’ più deludente, il 24enne azzurro si presenta alla stagione sul rosso con 2050 punti all’attivo. Nei tornei primaverili su terra battuta ne dovrà difendere 490. Innanzitutto, proverà a difendere il titolo a Marrakech (250 punti), poi i quarti a Monaco e Amburgo (100 punti ciascuno), nel mezzo il terzo turno a Madrid (30) e infine il primo turno al Roland Garros (10). Se saprà sfruttare le sue chance si prospettano per lui due mesi carichi di soddisfazioni.

5) L. Sonego – 40 punti

Se un Lorenzo (Musetti) avrà qualche pensiero circa i punti da difendere nei prossimi mesi, un altro Lorenzo (Sonego) avrà la strada spianata. Il torinese ha accumulato 810 punti nell’ultimo anno. Nello swing sul rosso ne dovrà difendere solamente 40, derivanti dal secondo turno di Madrid (30 punti) e dal primo turno del Roland Garros (10). Bisognerà vedere, però, se Sonny si sarà ripreso dall’infortunio al polso. L’ultima sua partita, infatti, risale al mese di gennaio all’Australian Open.

6) M. Bellucci – 86 punti

Mattia Bellucci ha dovuto carburare in questo 2026. Dopo un inizio di stagione poco soddisfacente che lo ha visto anche uscire dalla top 100, il 24enne lombardo ha raggiunto i quarti ad Acapulco e la finale nel Challenger di Cap Cana. Nei mesi dedicati ai tornei sul rosso il mancino azzurro, che attualmente possiede 740 punti, avrà 86 punti da difendere. Alcuni di questi arrivano dai quarti a Marrakech (50 punti), altri dal secondo turno di qualificazioni a Monte Carlo (16) e altri ancora dai primi turni a Madrid e al Roland Garros (10 punti ciascuno). In sostanza, il bustocco avrà molto da guadagnare.

7) M. Berrettini – 200 punti

Il 2026 di Matteo Berrettini è iniziato a febbraio. I primi appuntamenti hanno visto il 29enne romano incassare sei vittorie e cinque sconfitte. Scivolato alla 91esima posizione nel ranking (con 650 punti), The Hammer avrà cambiali sul rosso per un totale di 200 punti. Nel 2025 si issò agli ottavi di Monte Carlo (100 punti), dove quest’anno giocherà con una wild card, e usci per ritiro nei terzi turni di Madrid e Roma (50 punti ciascuno). Fisico e classifica permettendo (potrebbe rischiare di giocare le qualificazioni in alcuni eventi), ci auguriamo che Matteo riesca a trovare continuità in questi prossimi appuntamenti.

8) M. Arnaldi – 320 punti

L’obiettivo di Matteo Arnaldi è senza dubbio quello di tornare a giocare senza dolori. L’infortunio al piede lo ha tenuto per molto tempo ai box. Il 25enne sanremese ha racimolato una vittoria e quattro sconfitte in questo primo trimestre dell’anno. Uscito dalla top 100, ora il tennista ligure si dedicherà agli eventi sul rosso, nei quali difende ben 320 dei suoi attuali 605 punti. Quarti di finale a Madrid (200 punti) e Ginevra (50), secondo turno al Roland Garros (50) e primi turni a Monte Carlo e Roma (10 punti ciascuno): queste sono le cambiali di Arnaldi nei prossimi due mesi. Classifica a parte, speriamo che Matteo possa tornare presto a esprimersi al meglio in campo. E soprattutto senza pensieri circa la sua condizione fisica.