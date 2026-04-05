ATP Montecarlo: sarà Humbert il primo l’avversario di Sinner

Domenica di Pasqua e prima giornata del Rolex Monte-Carlo Masters. Dopo l’esordio in doppio di Jannik Sinner al fianco di Zizou Bergs, vittoriosi su Machac/Ruud, sul campo Principe Ranieri III sono entrati in campo Cameron Norrie e Miomir Kecmanovic.

Nel loro primo confronto sulla terra battuta, Norrie ha allungato nei confronti diretti, ora 4-1 in suo favore, in virtù del 6-2 4-6 7-6(0) inflitto al serbo in oltre due ore e tre quarti. Il britannico aveva inutilmente servito per il match sul 5-4 del terzo e non era stato capace di sfruttare quattro palle break nel game successivo. Occasioni dimentica in fretta, servizio tenuto e successivo tie-break senza concedere punti all’avversario. Secondo turno con De Minaur e chi vince potrebbe affrontare Cobolli, l’altra testa di serie in quell’ottavo di tabellone.

Monfils, il saluto può attendere

Non è ancora il momento di salutare Monte Carlo per Gael Monfils, all’ultima stagione ma non ancora all’ultimo match su questi campi. L’ex n. 6 del mondo e qui finalista dieci anni fa sconfitto da Nadal, si è imposto in rimonta su Tallon Griekspoor, 6-7(7) 6-1 6-4 in due ore e un quarto, dominando gli scambi sotto i cinque colpi e ben figurando anche quando si allungavano. Per Lamonf ora c’è Bublik.

Sarà Humbert l’avversario di Sinner

Il derby francese va a Hugo Humbert, che batte il diciassettenne Moise Kouamé 6-4 7-5 in un’ora e 47 minuti. Primo set dall’andamento incomprensibile, con Ugo che vola 4-0, salvo poi cedere entrambi i break. Moise manca però l’aggancio cedendo di nuovo la battuta, Humbert la tiene e chiude il parziale. Nel secondo, Ugo allunga al quinto gioco e conferma dopo aver annullato quattro occasioni del rientro, tra buone prime e meno buone remate giovanili. Al momento della verità, tuttavia, il mancino con il cappellino sbaglia dritti a campo aperto, in pratica donando il 5 pari.

Kouamé lo imita con lo stesso colpo però giocandolo anche peggio e Humbert può servire ancora per il match. Va sotto 0-30, ma l’allievo di Richard Gasquet sbaglia compiendo pure scelte discutibili. Il primo match point per Ugo se ne va con l’errore bimane, ma il dritto in spinta che ritrova il campo e una buona prima chiudono finalmente la contesa. Moise si accontenta di aver fatto meglio nei punti sopra gli otto colpi (18-10). Servizi esclusi, 13 vincenti e 36 non forzati per il vincitore, 10-31 per lo sconfitto (Kouamé, non il pubblico che magari sperava in un match in prestazioni migliori). Humbert guadagna così il secondo turno contro Jannik Sinner. Per quanto riguarda i precedenti, l’ATP dice 1-1, con l’azzurro ha vinto facile agli Internazionali 2021, mentre nel 2019 il francese si è imposto alle Next Gen Finals.

Tabilo-Fucsovics

Quarto e ultimo match della giornata per quanto riguarda il main draw, ma sul Campo dei Principi dopo il superfluo (con il senno di poi) match di Matteo Arnaldi , il n. 39 ATP Alejandro Tabilo si è fatto bastare un break per set per avere ragione del n. 51 Marton Fucsovics 6-4 6-3 in ottantadue minuti. Al secondo turno, Lehecka o Nava.

Goffin saluta

Finisce con la sconfitta al turno decisivo della qualificazioni l’ultima apparizione di David Goffin nel torneo del Principato. Il trentacinquenne belga, ex n. 7 del mondo e omaggiato di una wild card per il tabellone cadetto, è stato sconfitto al tie-break del terzo da Emilio Nava.