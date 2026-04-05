Bublik: “Sinner e Alcaraz lassù sono intoccabili. Adoro Vavassori!”

C’è qualcosa di profondamente visionario nel modo in cui Alexander Bublik abita il circuito ATP. Mentre il tennis moderno si incanala spesso in una narrazione di perfezione asettica, il kazako – oggi stabilmente tra i big dello sport più bello del mondo – continua a rivendicare il diritto alla normalità, anche quando si tratta di analizzare i nuovi padroni del vapore. Intervistato dal collega Lorenzo Ercoli del Corriere Dello Sport, tra le pieghe dell’esibizione UTS, Sascha non usa giri di parole per definire le gerarchie attuali: “Non credo che qualcuno si stia avvicinando a Sinner e Alcaraz. Il loro vero obiettivo sono gli Slam e lì sono intoccabili. Se mi mettessi nella loro posizione, perché dovrebbe importarmi qualcos’altro? Dovrei cercare di raggiungere qualcosa di storico, avvicinarmi ai numeri di Rafa, Roger e Novak”. Un’analisi lucida che arriva dopo una scalata che lo ha visto passare dal numero 76 di un anno fa alla Top 10 raggiunta a Hong Kong battendo Lorenzo Musetti.

“Gioco per guadagnare, non per difendere”

Proprio su quel traguardo, Bublik ha spiegato il segreto della sua serenità: “Penso che la chiave sia stata viverla in modo normale. Sapevo cosa ci fosse in palio, ma ho messo tutto in un angolo della mente e me ne sono quasi dimenticato. Non era la mia prima finale e sapevo di dover essere coraggioso nei momenti importanti”. Una filosofia che intende applicare anche alla stagione sul rosso, dove non sente la pressione dei punti in scadenza: “Per me non si tratta di difendere punti, ma di farli. È una situazione che ho già vissuto e gioco i tornei per guadagnare, non per difendere”.

Il cuore “italiano” di Bublik: “Cobolli un fratellino, Vavassori lo adoro”

Il legame con il nostro Paese resta uno dei pilastri della sua carriera, e Sascha non nasconde il piacere di sentirsi apprezzato dal pubblico italiano: “Sì e devo dire che questo mi accade molto spesso in Italia, ho un legame speciale con il vostro Paese e con i vostri tennisti. Aver visto la felicità di tante persone al mio ingresso nei primi dieci è stato importante”. Tra i colleghi azzurri, i rapporti sono ottimi con tutti: “Potrei dire tutti. Ricordo quando giocai la prima volta con Jannik e scherzando gli dissi che aveva 15 anni. Con Musetti ho giocato in doppio e lo adoro: è un bravo ragazzo e uno splendido padre. Cobolli lo considero come un fratellino, cerco sempre di aiutarlo e penso che otterrà grandi cose. Poi c’è Vavassori, che adesso è anche uno specialista del singolare (ride). Lui lo adoro”.

Il manifesto dell’autenticità: “Rompere una racchetta? Come un divieto di sosta”

La conversazione si sposta poi sulla sua personalità vulcanica, spesso criticata per le intemperanze in campo, che Bublik difende con orgoglio: “Il mondo in cui viviamo a mio parere è finto, tutti fingono di essere qualcuno che non sono. Io non ci penso: se faccio un errore, faccio un errore. Per me non c’è niente di sbagliato nel rompere una racchetta. Se superi il limite prendi la multa e la paghi. Un po’ come quando parcheggi in divieto di sosta, può capitare. Poi chiaro c’è il buonsenso che non ti fa superare dei limiti. La gente ci giudica sulla base dell’unica fotografia che ha a disposizione. Se rompessi 5 racchette direbbero che sono pazzo. Quando mi comporto bene dicono ‘Oh, Bublik è cambiato‘. Ovviamente non voglio rompere le racchette, ma a volte non riesco a trattenermi. Cos’è più importante? Evitare di farlo solo per far sì che il telecronista dica che sono un bravo ragazzo o essere per davvero un buon amico e un bravo marito? Per me la seconda”.

L’occhio sul futuro: “Fonseca può vincere uno Slam dal nulla”

Tornando ai temi tecnici, il kazako ha elogiato il numero uno italiano e i nuovi talenti come Joao Fonseca: “Jannik è fantastico proprio perché dà sempre il 100%, uno come lui fa bene allo sport. Mi piace il suo modo di fare e mi piace questo dualismo “ghiaccio e fuoco” con Alcaraz”. Su Fonseca, invece, il giudizio è netto: “Ha un potenziale enorme, già dopo la nostra finale a Phoenix ha vinto un ATP 500. La sua scalata inizia ora, ma è un giocatore che può esplodere improvvisamente e fare una finale al Roland Garros dal nulla. O un giorno potrebbe vincere un Masters 1000 senza perdere un set. Sono cose che possono accadere”.

Tra stima per Zverev e sogni privati: “A Sascha auguro di vincere uno Slam, lo merita più di tutti”

Infine, una riflessione sul valore dei colleghi meno “mediatici” ma vincenti, come Zverev, e sui propri desideri personali. Se per il tedesco ha parole di stima — “Alla fine i grandi campioni oggi sono loro due e prima erano tre. Ed è giusto che si parli di loro per ciò che fanno. Ma allo stesso tempo si parla anche di Sascha (Zverev, ndr.), di me, di Andrey, di Medvedev che è tornato a fare risultati e tanti altri. Quanto a Zverev, mi piace molto e gli auguro di vincere un titolo Slam un giorno. Se dovessi scegliere un giocatore che lo merita più di tutti è proprio lui” — per se stesso preferisce mantenere il mistero: “I sogni sono una cosa molto filosofica, penso debbano appartenere a una sola persona e per questo non mi piace condividerli. Se parliamo di obiettivi può essere qualcosa che non ho mai raggiunto, come la finale di un Masters 1000. Ma anche provare a tornare tra i primi dieci e poi starci il più a lungo possibile. È questo il tipo di approccio che voglio avere”. Ha concluso il talentuoso tennista kazako.