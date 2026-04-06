ATP Montecarlo: crisi senza fine per Arnaldi, Garin lo incarta e si regala Zverev

[Q] C. Garin b. [LL] M. Arnaldi 6-2 6-4

Di fronte c’erano il n. 109 e il n. 107, il che faceva pensare ad un incontro più equilibrato di quel che il 6-2 6-4 suggerisce. E invece Matteo Arnaldi si è inchinato all’esordio al Rolex Montecarlo Masters 2026 a Cristian Garin, in un match tra due dei tennisti maggiormente in difficoltà in questo periodo storico. L’azzurro, negli ultimi mesi, ha avuto a che fare con tanti problemi fisici – che lo hanno costretto a saltare parecchi tornei – e di fatto quando ha giocato lo ha fatto ‘influenzato’ da una condizione non ottimale. Prosegue, dunque, la crisi del 25enne sanremese, che è chiamato ad un cambio di marcia nella seconda parte della stagione per evitare di ritrovarsi impantanato in zone di classifica che non gli competono. Prova a scacciare le difficoltà, invece, ‘Gago’, che stacca il pass per il secondo turno regalandosi la sfida con Alexander Zverev.

Primo Set: Arnaldi falloso e senza idee, va avanti Garin

Matteo Arnaldi vince il sorteggio e decide subito di andare a servire, per mettere pressione a Cristian Garin. La tenacia del sanremese, che ha il grande pregio di non darsi mai per vinto, non paga nei primi scambi e, tra un paio di errori e un passante del cileno, si trova subito a dover affrontare due palle break, entrambe annullate con il servizio. Ne concede dunque una terza, che cancella con un dritto lungolinea che si incastona all’incrocio delle righe, ma non può nulla sulla quarta. Che il match potesse essere lungo e combattuto lo si sapeva ancor prima che i due scendessero sul Court Elizabeth-Ann de Massy, ma la conferma giunge con il contro-break immediato dell’azzurro. A fare da ingredienti principali un doppio fallo, errori di dritto e di rovescio del sudamericano.

Niente da fare, perché Matteo Arnaldi va a servire per mettere la testa avanti e, come spesso gli accade, ha un rendimento peggiore rispetto a quando si trova a rispondere. E tra una smorzata prevedibile e un dritto in avanzamento affossato a rete, Cristian Garin opera il break. A quel punto i game, come d’incanto, filano via lisci senza che il tennista rispettivamente al servizio patisca particolarmente. Fino al 4-2, quando il n. 109 del mondo si garantisce tre occasioni di allungare ulteriormente, più per demeriti del ligure che per meriti suoi. Sprecata la prima, il nativo di Santiago del Chile tira un passante a tutto braccio, che il 25enne italiano non riesce ad arginare. E a quel punto, trovatosi a servire per il set, chiude la pratica in 6-2 in 40′ pur con qualche distrazione (vedi lo schiaffo al volo che non batte la resistenza del nastro).

Secondo Set: Arnaldi prova a lottare, ma ha la meglio Garin

Dopo un breve toilet break, Cristian Garin torna sulla terra rossa del Court Elizabeth-Ann de Massy per provare a mettere alle strette Matteo Arnaldi. Questa volta a partire meglio è l’azzurro, che piazza subito un paio di ace e conquista il primo game del set. Non solo, perché il cileno commette due doppi falli e si fa infilare da un contropiede, subendo un break pesantissimo per la situazione di punteggio. Torna a servire e, suo malgrado, ripartono i problemi per il classe 2001, che gioca lontanissimo dalla linea di fondo campo e inanella una serie di gratuiti, permettendo al suo dirimpettaio di rientrare sul 2-2, con tanto di palla break annullata.

Sul 3-3, dopo un game in cui Matteo Arnaldi gioca bene senza però riuscire a far male a Cristian Garin, arriva un altro momento di possibile svolta del match. Il 25enne italiano commette un doppio fallo, si fa investire dai dritti dell’avversario e si ritrova sul 15-40. In quella situazione il cileno spreca la prima chance di break, punito da una bella smorzata, ma non la seconda, su cui ringrazia l’azzurro per un rovescio affossato a rete.

Spalle al muro, ‘Arnalds’ gioca a tutto braccio approfittando anche della sparizione della prima del suo dirimpettaio e piazza il contro-break immediato rimontando da 40-0. Finita qui? Macché. ‘Gago’ torna a spingere in risposta, mette alle strette il nostro alfiere e lo manda fuori giri, costringendolo a sbagliare e – ancora una volta – a cedere il servizio. Questa volta non trema il braccio del sudamericano, che tiene il turno di battuta a zero, archivia la pratica e si regala la sfida con Alexander Zverev.