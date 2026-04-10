ATP Challenger Monza: volano ai quarti i giovani Landaluce e Prizmic, bene anche Royer e Gaston

Nella giornata di giovedì 9 aprile sono terminati senza troppe sorprese gli ottavi di finale all’Atkinsons Monza Open. I protagonisti della seconda parte del turno sono Martin Landaluce, che ha eliminato Marco Cecchinato con un doppio 6-4, Hugo Gaston, che ha strappato il match a Timofej Skatov 7-6(5) 7-6(5), Valentin Royer, vincente 7-6(4) 6-3 contro Arthur Fery, e Dino Prizmic, che ha dominato 6-3 6-4 su Billy Harris.

A proseguire il cammino nel torneo sono sette delle otto teste di serie e l’unica eccezione è l’italiano Stefano Travaglia, prossimo avversario di Mattia Bellucci. Tra i nomi approdati nel tabellone finale c’è uno dei Next Gen più chiacchierati al mondo, il croato Dino Prizmic, che si è portato a una sola vittoria dall’ingresso nei primi 100 del ranking ATP. Il croato la cercherà nel prossimo turno contro Royen, numero due a Monza. Sotto ai riflettori anche Martin Landaluce che, a un anno dopo la sconfitta subita per mano di Jacopo Vasamì, ha fatto ritorno in Lombardia esibendo un tennis più incisivo. Questa nuova consapevolezza deriva dal suo recente traguardo nel Masters 1000 di Miami, dove, partendo dalle qualificazioni, è riuscito a raggiungere i quarti di finale. Sebbene Cecchinato sia un avversario ostico sulla terra battuta, il ventenne madrileno ha dettato il ritmo e capitalizzando gli errori del tennista siciliano. “Ho cercato di essere aggressivo fin dall’inizio. È subentrata un po’ di tensione, ma ho cercato di proseguire sulla mia strada. Quando commetti errori, se stai giocando nel modo giusto, non è un dramma” afferma Landaluce riguardo al match. Ad attenderlo dall’altra parte della rete sarà Hugo Gaston, mancino e dal tennis imprevedibile.

Il programma di venerdì

Giocheranno sul Centrale venerdì 10 aprile Collignon-Van Assche, Landaluce-Gaston e il derby azzurro Bellucci-Travaglia. Ad occupare il Campo 1 saranno, invece, le semifinali di doppio – con Gille/Verbeek-Liutarevic-Pieczonka e Reynolds/Watt-Paul/Vocel – e a chiudere l’ultimo singolo Prizmic-Royer.