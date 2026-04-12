WTA Stoccarda, il tabellone: guidano Rybakina e Gauff, Paolini unica azzurra

Con il forfait della numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, il tabellone di Stoccarda 2026 (Porsche Tennis Grand Prix) vede Elena Rybakina ereditare i favori del pronostico e la testa di serie numero uno. La kazaka, che qui ha già alzato il trofeo due anni fa, torna nel prestigioso indoor tedesco con l’obiettivo di riprendersi lo scettro, forte di un inizio di stagione che l’ha vista nuovamente protagonista. Il suo cammino inizierà direttamente al secondo turno, dove attende una tra Tamara Korpatsch e Diana Shnaider, in una parte alta del tabellone che promette scintille fin dai primi scambi.

Paolini e la prova del nove contro le grandi

Le speranze azzurre sono riposte in Jasmine Paolini, accreditata della testa di serie numero 5 e chiamata a confermare il suo status di top player mondiale. L’azzurra inizierà il suo torneo contro una qualificata, con la prospettiva di un secondo turno impegnativo contro la vincente della sfida tra Alexandra Eala e Leylah Fernandez. Se il tabellone dovesse essere rispettato, Paolini incrocerebbe Rybakina nei quarti di finale: un test fondamentale per Jasmine su una terra rossa che, seppur indoor, rimane una delle superfici dove sa esprimere meglio il suo tennis di pressione.

Il fattore Swiatek e la minaccia Andreeva

Iga Swiatek non è la prima testa di serie, ma sui campi di Stoccarda è come se lo fosse. La polacca (numero 3 del seeding), che ha sollevato il trofeo nel 2022 e 2023, cerca il tris in un torneo che esalta la sua capacità di far viaggiare la palla sul rosso indoor. Inserita nella parte alta, Iga potrebbe incrociare nei quarti il talento purissimo di Mirra Andreeva. La russa però non avrà vita facile: il suo esordio è contro la campionessa uscente del 2025, Jelena Ostapenko, che lo scorso anno ha sorpreso tutti dominando la finale (contro la sunnominata Aryna Sabalenka) e che qui si sente ormai di casa.

Gauff e la solidità della parte bassa del tabellone

Nella parte bassa del draw, il comando delle operazioni è affidato a Coco Gauff. L’americana, numero 2 del seeding, cerca la consacrazione definitiva su una superficie che richiede pazienza e profondità in difesa, doti che Coco ha affinato costantemente. Il suo torneo inizierà contro la vincente del match tra Ljudmila Samsonova e Antonia Ruzic, con un occhio rivolto alla ceca Karolina Muchova, possibile avversaria in un quarto di finale ad alto tasso tecnico. Chiude il cerchio delle big Elina Svitolina, numero 4 del tabellone, attesa da un percorso insidioso che potrebbe vederla opposta a Ekaterina Alexandrova in una sfida tra veterane del circuito.